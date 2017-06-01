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Авиазавод "Прогресс" загрузился по полной
Первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», собранные ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина, планируется поставить на экспорт к началу осени. На предприятии уже собрана первая партия экспортных вертолетов Ка-52, которые успешно проходят плановые испытания. На очереди – работа над средним многоцелевым гражданскоим вертолетом Ка-62.
«В рамках подписанных обязательств контракт (на поставку Ка-52 – «Золотой Рог») выполняется в течение трех лет. Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты согласно контракту должны будем поставить в конце лета текущего года», - сообщил глава холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Андрей БОГИНСКИЙ в ходе рабочей поездки на приморский авиазавод.
По его словам, серийное производство корабельных разведывательно-ударных палубных вертолетов Ка-52К «Катран» (морской вариант «Аллигатора») может начаться к 2020 году
Отметим, что основными потребителями продукции, выпускаемой приморским авиазаводом, являются Россия и Египет, в перспективе - Индия, Азербайджан и Алжир.
Тем временем на прошлой неделе на летно-испытательной станции в Арсеньеве первый испытательный полет совершил летный образец среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.
Новейший вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнению операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.
По завершении всех необходимых доработок, произведенных в процессе наземных гонок и полетов в режиме «висения», летный образец вертолета Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 километров в час продолжительностью 15 минут.
Летчики-испытатели АО «Камов» (головной разработчик Ка-62) выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.
«Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов», - сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей БОГИНСКИЙ, слова которого приводит пресс-служба холдинга.
Летный образец вертолета Ка-62 впервые совершил отрыв от земли в апреле 2016 года. По завершении испытаний по данной программе, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания. На сегодняшний день на предприятии изготовлено несколько опытных образцов Ка-62.
Досье "Золотого Рога": Основным видом деятельности авиазавода «Прогресс» является производство вертолетов. В настоящее предприятие время выпускает боевой ударный вертолет Ка-52 («Аллигатор»), готовит серийный выпуск Ка-62. Авиазавод осуществляет производство Ка-52 в рамках действующего до 2020 года государственного контракта. Первые экспортные поставки планируется начать в 2017 году. Компании «Вертолеты России» (специализированная управляющая компания в структуре корпорации «Оборонпром») принадлежат 97,74% акций ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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