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Владивостокский Дом бабочек сменил прописку
Владивосток получил еще один объект, логично вписывающийся в концепцию развития туристического направления: в самом центре краевой столицы открывается Дом бабочек «Восторг», где посетители смогут полюбоваться на живых насекомых. Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», идея сделать в краевой столице постоянную экспозицию, на которой бы экспонировались живые бабочки, принадлежит предпринимателю Сергею ТЕРЕШИНУ.
Старт проекту был дан без малого два года назад, когда г-н Терешин решил открыть первый на Дальнем Востоке «Дом бабочек». К открытию уникального объекта энтомолог шел долгих 15 лет: изучал крылатых красавиц, формировал собственную коллекцию сухого материала, самостоятельно разводил определенные виды.
«Приморье по разнообразию насекомых - самый богатый регион, - говорил тогда Сергей Терешин, у которого увлечение бабочками переросло в дело всей жизни. - Нет ни одного места в России, где было бы такое количество видов насекомых. По эксклюзивности с нами может конкурировать, пожалуй, только Кавказ. Задача нашего «Дома бабочек» – дать возможность гостям и жителям Владивостока не выезжая за пределы Приморского края познакомиться с местными и тропическими видами бабочек».
Свою идею Сергей вполне удачно воплотил в жизнь: в Доме бабочек «Восторг», который был открыт на ул. Русской летом 2014 года, от посетителей не было отбоя: семейные пары, школьники и студенты приходили в Дом бабочек пообщаться с самыми удивительными представителями мира насекомых, своими глазами увидеть, как куколка превращается в прекрасную бабочку, отдохнуть среди небольших водопадов и экзотических растений. Единственным минусом проекта, по мнению клиентов, было не слишком удобное месторасположение.
Этот недостаток решено было исправить, и в начале июня Дом бабочек «Восторг» вновь откроет свои двери, но уже в самом сердце Владивостока, по адресу Океанский проспект, 20а. Именно здесь, среди городской суеты и каменных джунглей, теперь появится уютный уголок для релакса и отдохновения.
Помещение, где раньше располагался ночной клуб Shoom, теперь переоборудовано для крылатых красавиц: температуру и влажность поддерживает специальное оборудование, есть источники воды. Так что бабочкам в этом оазисе настолько комфортно, что они готовы свободно «общаться» с посетителями: могут сесть на яркую одежду или даже опуститься на руку, как бы специально позируя для фотокамер.
«Но зал с живыми бабочками – это только первый этап проекта, - рассказывает о планах Сергей Терешин. - После его открытия мы планируем оборудовать в соседнем зале класс для проведения лекций и мастер-классов – этот формат, как показала практика, востребован среди учебных заведений Владивостока. Еще одно помещение станет залом для демонстрации сухих коллекций. Кроме этого, конфигурация помещения позволяет нам создать здесь совершенно эксклюзивную площадку, правда ее суть мы пока не раскрываем – пусть это будет сюрпризом для наших посетителей».
Удобное месторасположение и эксклюзивность проекта позволяют рассчитывать на то, что Дом бабочек «Восторг» станет точкой притяжения не только для жителей Владивостока, но и для туристов, которых сегодня в приморской столице становится все больше. И как воспоминание о Владивостоке они увезут с собой на родину не только изображения наших мостов и уникальных достопримечательностей, но и фото с прекрасными представителями приморской фауны.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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