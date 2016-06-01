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Акционеры ВМТП вновь остались без дивидендов
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO) уже четвертый год подряд не выплачивает дивиденды. В то же время при предыдущих собственниках, когда порт контролировала группа приморских менеджеров во главе с Михаилом РОБКАНОВЫМ и Вячеславом ПЕРЦЕВЫМ, дивиденды были делом привычным, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
На годовом собрании акционеры ВМТП приняли решение оставить нераспределенной чистую прибыль за прошлый год в размере 2,58 млрд рублей. Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам работы в 2011 году - 0,14 рубля на каждую обыкновенную акцию номиналом 0,1 рубля.
Акционеры также сменили четырех из семи членов наблюдательного совета. Места в наблюдательном совете сохранили президент FESCO Александр ИСУРИН, руководитель направления международной отчетности группы «Сумма» Станислав АИНДИНОВ и вице-президент FESCO по безопасности Юрий МЕЛЯКИН.
Новыми членами набсовета стали вице-президент FESCO по правовым и корпоративным вопросам Дмитрий ШОХИН, вице-президент FESCO по финансам Максим САХАРОВ, генеральный директор ВМТП Заирбек ЮСУПОВ и директор филиала ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», бывший руководитель коммерческой дирекции ВМТП Дмитрий ДОМРАЧЕВ.
ВМТП - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. Уставный капитал компании составляет 176 млн 731 тыс. 311,3 рубля, он разделен на 1 млрд 767 млн 313 тыс. 113 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое в свою очередь контролируется ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания».
Олег КЛИМЕНКО.
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