В Приморье бизнесу рекомендовано создавать сильный HR-бренд

Конкуренция за качественный и высокоэффективный персонал в приморских компаниях набирает обороты

Как сделать так, чтобы сотрудники с удовольствием приходили на работу, прикладывали максимум усилий для достижения наилучших результатов и оставались в компании как можно дольше? Ответ на этот вопрос можно было получить на мастер-классе Нины ОСОВИЦКОЙ «Эффективный HR-брендинг», который прошел во Владивостоке по инициативе Дальневосточного представительства компании HeadHunter. Информационным партнером выступила Деловая газета "Золотой Рог".

Участники тренинга смогли не только послушать консультанта Премии «HR-бренд», которая рассказала о трендах и тенденциях брендинга работодателей, но и пообщаться с представителями компании «Доброфлот», признанной по итогам прошлого года победителем Премии.





Начался мастер-класс с разговора о ситуации на рынке труда. Основные тренды озвучила директор Дальневосточного представительства компании HeadHunter Ксения НЕСТЕРЕНКО. По словам эксперта, с начала года ситуация не сильно изменилась: откликов на вакансии довольно много, при этом работодатели сталкиваются с трудностями подбора новых сотрудников.

«Статистика сайта hh.ru говорит о том, что в мае на одну вакансию во Владивостоке приходится 5 человек, - говорит Ксения Нестеренко. - То есть конкуренция на рынке труда сохраняется. Если говорить о спросе, то он не сильно меняется. Чаще всего ищут работодатели менеджера по продажам. Больше всего вакансий на сегодняшний день в розничной торговле, финансовом секторе – это наиболее активные отрасли среди работодателей. Если говорить про заработные платы, то начиная с 2014 года они снижались. Однако стоит сказать, что в последнее время при том, что предложения работодателей остались прежними, несколько подросли ожидания соискателей. На деле заработные платы в этом году подвергались изменениям в сторону увеличения только у руководителей и ведущих специалистов. Следом шли линейные руководители».

Говоря о тех направлениях, которые сегодня наиболее активно развивают компании в сфере работы с персоналом, эксперт назвала корпоративные коммуникации и внутренние идеологии. Компании сегодня активно работают на увеличение эффективности кадров. Учитывая этот тренд, компания HeadHunter и пригласила во Владивосток лучшего эксперта в области построения HR-бренда.

«В настоящее время конкуренция за качественный и высокоэффективный персонал постоянно растет и компаниям Владивостока приходится постоянно бороться за самые ценные кадры, - говорит Ксения Нестеренко. - Построение эффективного бренда компании как работодателя позволяет не только донести до соискателей и уже работающих сотрудников ценность и преимущества компании, но и выгодно отстроиться от конкурентов на рынке».

«За последние годы тема развития и продвижения бренда работодателя стала очень актуальной и востребованной на российском рынке, - с этих слов начала мастер-класс Нина Осовицкая.- Все больше компаний – не только крупных и известных, но и небольших, из разных отраслей экономики, из разных городов и регионов – начинают использовать в своей работе HR-брендинговые технологии, которые позволяют им добиваться значительных успехов в бизнесе. В момент старта Премии 10 лет назад, на международном рынке о HR-бренде уже были написаны книги, в российской практике эту тему только начинали обсуждать. Поэтому премия стала проектом, развивающим рынок, дающим возможность обмена практиками. Сегодня разрыв с мировым сообществом в этом вопросе значительно сократился. Есть компании, которые активно работают в этом направлении, и уже есть примеры, когда российский опыт становится источником лучших практик в этой области, которые транслируются на весь мир».

Для чего нужен сильный HR-бренд? По словам эксперта, он позволяет быстро и эффективно привлекать новых сотрудников, вовлекать их в процесс таким образом, чтобы они вкладывались в результат своей работы, и удерживать лучших из лучших в компании на максимально долгий срок. Фокус в зависимости от экономической ситуации, от того сегмента рынка, в котором компания работает, от масштабов компании может смещаться с одного приоритета на другой. Но все три составляющих безусловно важны.

Это, кстати, подтверждается исследованиями, проведенными на глобальном рынке. Они доказывают, что работа с брендом работодателя действительно позволяет активнее привлекать новых сотрудников, повышать их вовлеченность, привлекать и удерживать лучших сотрудников, снижать текучесть персонала.





Одной из главных тенденций, которую отметила Нина Осовицкая, сегодня является тот факт, что коммуникация, формирующая образ работодателя, все больше смещается в Интернет.

«Сегодня требования к работодателю меняются очень быстро, поэтому мы должны как можно быстрее отвечать на эти вызовы, - говорит эксперт. – Например, за последнее время очень сильно изменилось соотношение официальной информации и пользовательского контента. Мы сейчас все больше читаем не какие-то официальные заявления от компаний, а отзывы конкретных людей. И к пользовательскому контенту доверия гораздо больше. Перед компаниями это, с одной стороны, открывает очень большие возможности, хотя, с другой, несет и довольно большие риски. И опасения и риски пока в российской практике в этом вопросе перевешивают, поэтому работодатели не очень активно с этим ресурсом работают. Хотя именно тогда, когда о компании будут писать не первые лица, а рядовые сотрудники на форумах и в социальных сетях, именно этой информации будет особенное доверие. Не буду скрывать, что со стороны первых лиц компаний есть большое сопротивление этому процессу, но будущее однозначно именно здесь. И те компании, которые на это решатся, будут впереди».

Следующим шагом, по словам Нины Осовицкой, нужно сформировать свою целевую аудиторию: нельзя быть лучшей компанией для всех, свои коммуникации нужно обращать к тем, кто действительно вам нужен. А для этого необходимо нарисовать портрет «своего» сотрудника.

Также на мастер-классе был затронут и еще целый ряд вопросов: Нина Осовицкая рассказала приморским эйчарам о том, как сформировать ценностное предложение работодателя, определить стратегию продвижения и просчитать эффективность работы с HR-брендом, а также указала на типичные ошибки в этой работе и поделилась лучшими примерами из практики. К ним, кстати, относится опыт работы компании «Доброфлот», который был признан на российском уровне и которым эйчары компании активно поделились с коллегами.

Мастер-класс, по отзывам участников, стал источником новых идей, технологий и просто оригинальных находок, которые помогут работодателям стать по-настоящему привлекательными как для кандидатов на рынке труда, так и для собственных сотрудников.

Досье "Золотого Рога": Нина Осовицкая с 2001 года является сотрудником компании HeadHunter (hh.ru), с начала 2007 года - консультант проекта «Премия «HR-бренд» (hrbrand.ru). В 2010 году с командой разработала методологию Рейтинга работодателей России (rating.hh.ru), является экспертом Рейтинга. Автор ряда публикаций и книг, посвященных подбору персонала, HR-брендингу, маркетинговым инструментам в HR. Автор и ведущая мастер-класса по эффективному HR-брендингу.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.