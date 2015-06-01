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На острове Русском создадут мощную базу по переработке марикультуры
01 Июня 2015, 13:15 | Приморье
Встреча представителей Инвестиционного Агентства с делегацией китайской компании Pingtan Ocean Fishing Group прошла во Владивостоке.
Делегатам рассказали о наиболее перспективных проектах в секторе рыбного хозяйства, а также новых инструментах улучшения условий работы инвестора, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации Приморского края.
Директор ООО НПК «Дальрыбмаш» Станислав Тараканов презентовал участникам встречи свой проект по выпуску консервов из креветки.
«Под руководством компании была разработана установка, которая позволяет очищать креветку от панциря. Есть готовый экземпляр этой установки, который успешно прошел тестовые испытания. Выход чистого вареного мяса достигает 24 процента. Уже была выпущена пробная партия консервов, которая пользовалась большим спросом», – отметил Станислав Тараканов.
Инициатор также отметил, что при небольших размерах установка способна перерабатывать до 1 тонны креветки в час. Для промышленной эксплуатации установки в проекте требуется участие инвестора. Первоначальные инвестиции - 200 тысяч долларов США.
Еще один проект представил первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Андрей Мощевитин.
«В настоящее время рассматривается проект по строительству нового холодильника на территории порта мощностью от 10 до 20 тысяч тонн, что позволит нам переваливать до 500 тысяч тонн продукции ежегодно. Объем инвестиций составит от 20 до 30 тысяч долларов в зависимости от выбранных технических решений», – рассказал Андрей Мощевитин.
Отметим, организация занимает большую долю на рынке края. Объем перевалки рыбопродукции в 2014 году составил около 160 тысяч тонн. Плановый показатель на 2015 год установлен в полтора раза выше - 250 тысяч тонн.
Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Андрей Голотин рассказал участникам о другом проекте.
«В южной части острова Русский планируется создать мощную базу по переработке объектов марикультуры. Проект реализуется при поддержке Приморского края и Министерства по развитию Дальнего Востока. На сегодняшний день в ДВФУ уже подготовили технико-экономическое обоснование проекта. Он войдет в ТОР “Остров Русский”. Сейчас ведутся поиски якорного инвестора», – рассказал Андрей Голотин.
В ходе встречи первый заместитель Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич рассказала гостям подробнее о ТОРах: «Остров Русский», «Надеждинская», «Михайловская», а также о налоговых льготах, действующих на территории региона и возможностях режима свободного порта Владивосток.
Руководитель делегации Кан Хао отметил заинтересованность участников встречи в ведении бизнеса на территории России.
«Мы уже посмотрели проект на острове Русский. Он очень заинтересовал наших делегатов, и мы сообщили о нем китайским компаниям. Нам также интересно осмотреть и другие площадки», – подчеркнул Кан Хао.
Досье "Золотого Рога": Компания Pingtan Ocean Fishing Group является крупнейшим рыбохозяйственным предприятием в провинции Фуцзянь КНР. Входит в крупную китайскую корпорацию «Pingtan Marine Enterprise», зарегистрированную на американской фондовой бирже NASDAQ. В собственности компании находятся 190 судов. Доход от продаж компании в среднем составляет 400 млн. долл. США. Большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке Китая.
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