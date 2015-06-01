ДВЖД ждет поддержки применения весового контроля со стороны Хабаровского и Приморского краев

На Дальневосточной железной дороге обсудили вопросы перевозок тяжеловесных грузов в ДФО.

В Хабаровске под председательством начальника Дальневосточной железной дороги Михаила Заиченко состоялся межрегиональный координационный совет, посвященный проблемам усиления контроля над перевозками тяжеловесных грузов автомобильным транспортом за счет расширения применения передвижных пунктов весового контроля на автодорогах, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе ДВЖД.

В мероприятии также приняли участие представители органов власти, контролирующих органов, крупнейших в регионе грузоотправителей, портов, сособственников подвижного состава, дальневосточных предприятий.

Не случайно Дальневосточная железная дорога была выбрана в качестве площадки для обсуждения одного из самых актуальных вопросов перевозок тяжеловесных грузов. В настоящее время железная дорога является надежным, удобным и безопасным средством доставки самых различных видов грузов. При этом ежегодно услуги, предоставляемые железнодорожниками, совершенствуются, добавляются новые.

- Стоит отметить положительный опыт ОАО «РЖД» в перевозках тяжеловесных грузов с помощью организации ускоренных контейнерных поездов со станций Дальневосточной железной дороги, в том числе по проекту «Транссиб за 7 суток», - отметил начальник Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания Максим Белоусов. – Также, ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с ОАО «РЖД» готовы продолжать работу по созданию благоприятных условий для перевозок по Транссибу за счет установления конкурентных ставок, реализации новых проектов и контроля над графиком движения контейнерных поездов.

Помимо этого, Дальневосточная железная дорога готова принять к перевозке дополнительные объемы тяжеловесных и иных грузов, а также рассмотреть возможность предоставления тарифных коридоров для предприятий при обеспечении предъявления гарантированных объемов. Продолжается работа по устранению «узких» мест для увеличения провозной и пропускной способностей дороги, модернизируется инфраструктура, строятся дополнительные пути и разъезды.

В целях обеспечения безопасности движения на железной дороге прием грузов осуществляется только после точного определения веса на вагонных весах. За превышение грузоподъемности вагона, контейнера грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в размере пятикратной платы за перевозку фактической массы данного груза.

Однако именно серьезный контроль над соблюдением весовых норм со стороны Дальневосточной магистрали является одной из основных причин, по которым некоторые грузовладельцы предпочитают отправить груз автомобильным транспортом, нарушая Правила перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В итоге происходят значительное снижение безопасности дорожного движения, рост нагрузки на федеральные и региональные автотрассы. Как следствие, увеличивается уровень транспортного напряжения, происходит всплеск количества нарушений правил дорожного движения, что подвергают риску безопасность участников дорожного движения.

Помимо этого, согласно данным ФКУ «Росдормониторинг», размер ежегодного ущерба, наносимого федеральным дорогам автомобильным транспортом со сверхнормативным весом, достигает 2,6 трлн. руб. Между тем сумма санкций, взимаемых в счет возмещения причиняемого большегрузным транспортом ущерба, на порядок меньше. Если учесть, что на развитие и ремонт трасс в год тратится примерно 1 трлн. руб., то становится понятно, почему покрытие магистралей разрушается гораздо быстрее, чем производятся строительство и ремонт.

- В связи с этим, для решения перечисленных проблем необходимо усилить контроль над соблюдением норм перевозок тяжеловесных грузов при их перевозке автомобильным транспортом, - подчеркнул Максим Белоусов.

В качестве одного из способов усиления контроля Дальневосточная магистраль предлагает увеличить количество стационарных и передвижных пунктов весового контроля с полностью автоматизированной системой.

Пример успешного применения весового контроля наблюдается в Свердловской области на въездах в ряд городов, в которых расположены предприятия минерально-строительного комплекса и цветной металлургии. В регионе отмечено снижение нагрузки на автомобильные дороги. Данный положительный опыт планируется использовать и в Пермском крае. По тому же пути пошли и в Забайкалье. В настоящее время Дальневосточная железная дорога ждет поддержки данного метода со стороны Хабаровского и Приморского краев.