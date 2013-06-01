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В Приморском крае во внешнеторговом обороте импорт превысил экспорт на $1051,7 млн

01 Июня 2013, 16:48 | Приморье
По данным Дальневосточного таможенного управления и данным федерального государственного статистического наблюдения внешнеторговый оборот по краю c начала года составил $2143,9 млн, в том числе экспорт – 546,1, импорт –1597,8 млн долларов США. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-1051,7  млн долларов США)  
 
Внешнеторговый оборот вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,5%, экспорт снизился на 1,2%, импорт вырос  - на 25,6%.
Основными торговыми партнерами Приморского края остаются: Китай (53% внешнеторгового оборота), Республика Корея (18%) и Япония (13%). 
Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (56%), минеральные продукты (17%), древесину и изделия из нее (15%). 
 
В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (45%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье    (12%) и другие товары (обувь, текстиль, кожевенное сырье и прочие товары) (27%).
 
В январе-марте 2013 года внешний оборот услуг составил $320,3 млн. При этом организации Приморского края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам различных услуг международного характера на $281,1 млн, импортировано услуг – $39,3 млн. По сравнению с прошлым годом экспорт услуг вырос в 1?7 раза, импорт услуг снизился на 17,1%.
 
Наибольшие объемы внешнего оборота услуг приходятся на транспортные услуги (96%), туристские (2%).  
 
Экспортируются услуги в Китай (25% общего объема), Гонконг (14%), Сингапур (9%), Кипр (8%), импортируют услуги из Китая (24%), Японии (12%), Гонконга (11%) и США (10%), сообщает Приморскстат.
 
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: Приморскстат  импорт  статистика  экспорт 



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