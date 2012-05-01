«Приморский газ» может сохранить дивиденды на прошлогоднем уровне

Совет директоров ОАО «Приморский газ» рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов 879 тыс. рублей из чистой прибыли за 2011 год.

На одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль планируется выплатить 30 рублей, как и годом ранее.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».