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«Приморский газ» может сохранить дивиденды на прошлогоднем уровне
01 Мая 2012, 16:32 | Приморье
Совет директоров ОАО «Приморский газ» рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов 879 тыс. рублей из чистой прибыли за 2011 год.
На одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль планируется выплатить 30 рублей, как и годом ранее.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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