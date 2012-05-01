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«Спасскцемент» зарезервирует прибыль за 2011 год
01 Мая 2012, 16:29 | Приморье
ОАО «Спасскцемент», несмотря на то что в 2011 году была получена прибыль в размере 759 млн 176,744 тыс. рублей, воздержится от выплаты дивидендов, оставив прибыль нераспределенной.
По итогам 2010 года «Спасскцемент» выплатил 14 копеек на одну акцию номиналом 40 копеек, направив на выплату дивидендов 151,421 млн рублей. В 2011 году «Спасскцемент» произвел 1 млн 415,7 тыс. тонн цемента, что на 10,5% больше чем в 2010 году. Намеченные планы года по производству цемента и клинкера были перевыполнены на 14,2%, планы продаж – на 17%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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