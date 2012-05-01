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Контроль над ВМТП обошелся FESCO в $336,5 млн
01 Мая 2012, 16:27 | Приморье
Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО «Дальневосточное морское пароходство») в 2011 году заплатила за 47,78% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) $246,5 млн, следует из отчетности группы по МСФО.
В 2007 году ДВМП заплатила менеджерам ВМТП $90 млн за 50% уставного капитала ООО «М-Порт», которому принадлежит 95,6% акций ВМТП. Спустя четыре года пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил у менеджмента порта в интересах FESCO оставшиеся 50% ООО.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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