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Портовики из Эмиратов ищут новые проекты в Приморье
Представители одного из крупнейших в мире портовых операторов компании DP World (Объединенные Арабские Эмираты) и ООО «Восточная стивидорная компании» (ВСК) обсудили с властями Приморья возможность инвестирования в логистические проекты в регионе.
Возглавлявший делегацию вице-президент DP World Анил УОТС отметил, что компания заинтересована во вложении инвестиций в регионы России, особенно в портовые зоны.
Генеральный директор ООО «ВСК» Валерий МЕСТУЛОВ рассказал, что им также интересен проект по развитию железнодорожной инфраструктуры с целью повышения грузооборота. По сведениям «ЗР», 25 апреля с представителями DP World обсуждался вопрос строительства на ВСК второго железнодорожного парка, что увеличит объемы терминала и перевозок по Транссибу.
Делегация также посетила Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), на территории которого работает ООО «Владивостокский контейнерный терминал», прямой конкурент ВСК. Во время посещения ВМТП представители DP World отметили передовое техническое оснащение стивидорной компании и ее способность работать с различной номенклатурой грузов.
Досье "ЗР"
DP World - один из крупнейших мировых портовых операторов, владеет 49 действующими и 9 строящимися терминалами в 31 странах мира, находится под управлением крупнейшего мирового инвестора и девелопера компании «Dubai World», принадлежащей правительству ОАЭ. «DP World» - является крупным мировым инвестором на рынке терминальных, логистических и транспортных услуг. В Приморье «DP World» владеет 25% ООО «ВСК» (оператор контейнерного терминала на территории порта Восточный). Еще 75% ООО принадлежат Global Ports (входит в группу «Н-Транс»).
Компания «Port & Free Zone World», входящая в группу «Dubai World», недавно подписала соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД» по изучению возможности развития инфраструктуры цепи поставок в России. Также DP World заключила соглашение о создании совместного предприятия с портом «Восточный» по управлению международными операциями по обработке контейнеров в этом порту.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".
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