www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Портовики из Эмиратов ищут новые проекты в Приморье

01 Мая 2012, 02:24 | Приморье

Представители одного из крупнейших в мире портовых операторов компании DP World (Объединенные Арабские Эмираты) и ООО «Восточная стивидорная компании» (ВСК) обсудили с властями Приморья возможность инвестирования в логистические проекты в регионе.

Возглавлявший делегацию вице-президент DP World Анил УОТС отметил, что компания заинтересована во вложении инвестиций в регионы России, особенно в портовые зоны.

Генеральный директор ООО «ВСК» Валерий МЕСТУЛОВ рассказал, что им также интересен проект по развитию железнодорожной инфраструктуры с целью повышения грузооборота. По сведениям «ЗР», 25 апреля с представителями DP World обсуждался вопрос строительства на ВСК второго железнодорожного парка, что увеличит объемы терминала и перевозок по Транссибу.

Делегация также посетила Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), на территории которого работает ООО «Владивостокский контейнерный терминал», прямой конкурент ВСК. Во время посещения ВМТП представители DP World отметили передовое техническое оснащение стивидорной компании и ее способность работать с различной номенклатурой грузов.

Досье "ЗР"

DP World - один из крупнейших мировых портовых операторов, владеет 49 действующими и 9 строящимися терминалами в 31 странах мира, находится под управлением крупнейшего мирового инвестора и девелопера компании «Dubai World», принадлежащей правительству ОАЭ. «DP World» - является крупным мировым инвестором на рынке терминальных, логистических и транспортных услуг. В Приморье «DP World» владеет 25% ООО «ВСК» (оператор контейнерного терминала на территории порта Восточный). Еще 75% ООО принадлежат Global Ports (входит в группу «Н-Транс»).

Компания «Port & Free Zone World», входящая в группу «Dubai World», недавно подписала соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД» по изучению возможности развития инфраструктуры цепи поставок в России. Также DP World заключила соглашение о создании совместного предприятия с портом «Восточный» по управлению международными операциями по обработке контейнеров в этом порту.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".

Автор: Ольга Добролюбова
Теги:



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru