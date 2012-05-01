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У молодых специалистов Приморья нет проблем с трудоустройством
Коммуникабельные и креативные, жизнерадостные и целеустремленные – именно так можно охарактеризовать участников краевого межвузовского конкурса «Формула Успеха», финал которого прошел 27 апреля.
Конкурс уже стал традиционным – в этом году он прошел в четвертый раз. Его организаторы – Региональная сеть кадровых агентств «Успех» и Дальневосточный федеральный университет отмечают, что студенты старших курсов ждут конкурса и активно принимают в нем участие, несмотря на то, что сейчас у них горячая пора – до защиты дипломов осталось совсем немного времени.
Всего в этом году на конкурс поступило 102 заявки - для участия было необходимо заполнить анкету и написать эссе на тему «Где родился, там и пригодился». Кроме этого, участники должны были решить отборочные кейсы и пройти очное собеседование по компетенциям в кадровом агентстве «Успех». В итоге в полуфинал конкурса вышло 52 выпускника.
«Если говорить о первом этапе конкурса, то нас особенно порадовало, что в конкурсе приняли участие выпускники большинства вузов Приморья – среди участников были студенты ДВФУ и ВГУЭС, МГУ им.Невельского и Дальрыбвтуза, - говорит генеральный директор сети кадровых агентств «Успех» Елена РАУД. – Результаты интервью по компетенциям были несколько ниже, чем в прошлом году, зато можно отметить, что студенты стали глубже смотреть на вещи. Они больше нацелены уже не на самопрезентацию, а на осознанное построение карьеры. Это радует. Нельзя не отметить и прагматизм нынешних выпускников – из 52 студентов, вышедших в полуфинал конкурса, дальнейшее участие приняли лишь 36. Остальные мотивировали свой отказ тем, что уже нашли работу и участие в конкурсе для них потеряло смысл».
Полуфинал конкурса проходил по принципу Ассесмент-центра – участники показывали навыки самопрезентации, знания технологий трудоустройства, принимали участие в деловых играх. В итоге в финал вышли 10 человек, которые должны были при поддержке зала выполнить на сцене 9 заданий творческого характера на логику, коммуникабельность, этику и креативность.
После жарких споров жюри, в состав которого входили партнеры конкурса – руководители компаний Владивостока, заинтересованные в привлечении выпускников, - было названо имя победителя. Звание лучшего выпускника вуза, а также призы от генерального партнера конкурса – Фонда поддержки гражданских инициатив «Русь» получила студентка 5 курса Школы экономики и менеджмента ДВФУ Вероника ЕЛИСЕЕВА.
«Я первый раз участвовала в подобном форуме, поэтому мне были очень интересны все этапы конкурса. О победе я даже не думала – была увлечена участием, - говорит Вероника Елисеева. - Что касается планов, то сейчас на первом месте защита дипломной работы. А работать я планирую по своей специальности «Управление персоналом». Тем более, что первые предложения о трудоустройстве у меня уже есть».
Кстати, по словам Елены Рауд, конкурс этого года выявил новую тенденцию на рынке труда молодых специалистов - проблем с поиском работы большинство выпускников сегодня не испытывает, а за лучших из лучших компании готовы конкурировать между собой.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».
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