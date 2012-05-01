Елена Баркова: О бизнесменах, владельцах предприятий, заводов, пароходов… накануне 1 мая

Вообще-то накануне Первомая надо писать о трудящихся. Ведь лозунгом мая были и остаются слова «Мир! Труд!». Но почему-то труд увязывают лишь с «синими воротничками». А разве они работают по 12-14 часов в сутки и порой без выходных? Разве к ним прицепилось слово «трудоголик»? Стать трудоголиком рабочему не позволит профсоюз. А вот работодателя защитить некому. Впрочем, я не о работодателях, я о тех, кто организует дело, - о бизнесменах, владельцах предприятий, заводов, пароходов…

Давайте будем откровенны: бизнесменов в России не любят. Я не о власти, которая, похоже, видит в предпринимателях лишь данников, обязанных платить. Речь о народе. Недавно международные исследования в 24 странах выявили, что Россия по недоверию к предпринимателям занимает предпоследнее место. Хуже к ним относятся только в Турции.

Как-то Аналитический центр Левады попытался выяснить, почему россияне не любят бизнесменов. В итоге вышел такой портрет, что предприниматель – чуть ли не главный враг развития страны. Среди ведущих качеств российского бизнесмена назвали жажду наживы (51%) и склонность к жульничеству и махинациям (41%), а еще - неразборчивость в средствах достижения своих целей (26%), нежелание честно трудиться (26%), авантюризм (24%), низкий уровень общей культуры (20%), отсутствие деловых навыков (14%), непрофессионализм и некомпетентность (12%). Что удивило, сами предприниматели тоже не скупились на негативные оценки.

К счастью, до открытой ненависти дело доходит редко. Но от язвительных анекдотов про «новых русских» мы перешли к эдакому высокомерию: «Быть честным и богатым не совместимо».

Я не зря начала про трудоголиков. Бизнес требует ежедневного труда. В каком бы деле ни специализировались предприниматели, они обязаны быть универсалами во всех смежных сферах – от бухгалтерии до запутанного российского права. Это не каждый осилит. Не случайно бытует мнение, что лишь 5% представителей людского рода способны к ведению собственного бизнеса. Поэтому остальным 95% проще сказать: бизнес - легкие деньги и… завидовать чужому успеху.

Правда, председатель «Деловой России» Борис ТИТОВ считает, что главная причина нелюбви - в путанице терминов. Мол, бизнесменами называют олигархов и рантье, которые гуляют по пабам Лондона и оседлали московскую тусовку, и тех, кто сидит в Сегежской колонии, и тех, кто на криминальные деньги мается (отлученные от активной жизни и дела, они действительно маются, подтверждают мои земляки) на виллах Средиземноморья и Таиланда. По Титову бизнесмены – это только те, кто создает свое дело с нуля, «по кирпичику», выпускает реальную продукцию, развивает свои компании, организует новые рабочие места. В общем, строит планы и управляя людьми и ресурсами, их реализует. Это делает бизнесмена ответственным и сильным человеком, опорой общества. Чем больше в обществе бизнесменов, тем оно сильнее.

Согласна почти со всем. Но думаю, что мотив нелюбви к бизнесменам – нравственный. Как редактор деловой газеты знаю, не по слухам, историю богатства и состояний не одной сотни приморских бизнесменов. И готова встать в ряды тех лишь 23% россиян, которые считают, что хорошая бизнес-идея способна принести успех. Однако все 20 лет бизнес поставлен перед выбором: работать прозрачно (а для некоторых предприятий вопрос сегодня встал ребром - работать ли вообще) или в тени, по схемам «оптимизации» и т.д. Причина - высокие налоги, нескончаемые проверки, долгое оформление бумаг. И порядочный человек стоит перед диллемой - ходить под дамокловым мечом Уголовного кодекса и откупаться или стать чистым перед законом, с пустыми карманами. Кстати, недавно озвучили цифру: за 10 лет в России осуждено три миллиона предпринимателей, чуть ли не половина зэков сидела и сидит за экономические преступления.

Думаю, бизнесменам часто приходится делать нравственный выбор во имя ДЕЛА. И поднявшиеся купола храмов по России, благотворительность – нередко индульгенция для покоя в душе. Но отношение к личному богатству – все-таки вопрос нравственный. Выпячивая показной роскошью свои миллионы, доставшиеся не только талантом, а так делают нынче отечественные лондонцы, - означает нанести ущерб всему бизнес-сословию России.

Пороки человеческие у богатых людей заметнее. Вот и не любят этих 7-8 миллионов сооте-чественников – столько сегодня занимает в стране бизнесом. Но уважения они достойны хотя бы за то, что полезны России, организуют рабочие места, осваивают новое. То есть реально двигают страну вперед. И спросите тех, кому 25 лет и младше, хотят ли они стать бизнесменами, - в отличие от нас они должны сказать: «Да»!

Елена Баркова, главный редактор газеты «Золотой Рог».