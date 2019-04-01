www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 58.9 р.
EUR: 73.5 р. 10 CNY: 97.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

В Приморье выборы нового оператора "мусорной реформы" вызвали неоднозначную реакцию

01 Апреля 2019, 17:40 | Приморье

Переход в Приморье на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января этого года потерпел крах

Реформа ЖКХ в России подразумевает одномоментный переход по всей стране на новую систему работы регионов с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Но при этом более здраво мыслящие крупнейшие города на правах регионов – Москва и Санкт-Петербург – через законодателей добились для себя отсрочки этого перехода на три года. Видимо, руководством этих городов было признано, что революционный подход к мусорной проблеме может оказаться провальным. Так оно и получилось. Ассоциация операторов в области обращения с отходами «Чистая страна» в начале марта отметила, что не менее девяти регионов РФ оказались не в состоянии запустить переход на новую систему работы с ТКО и были вынуждены отложить эту реформу до 2020 года. Среди них оказались дальневосточные – Приморский, Хабаровский и Забайкальский края и Еврейская автономная область (ЕАО).

Интересный факт – во время проведения осенью прошлого года форума «Природа без границ» представители Минприроды РФ и Ассоциации «Чистая страна», выслушав основной доклад и дискуссию по подготовке Приморья к работе с ТКО по-новому, дали ей высокую оценку и рекомендовали наработки единого регионального оператора, которым в мае прошлого года сроком на 10 лет был выбран владивостокский «Спецзавод №1», предложить другим регионам в качестве положительного опыта. То есть, подготовка региона была признана одной из лучших в стране, притом, что оператор столкнулся с рядом проблем, которые требовалось решить на федеральном уровне. В частности «большое плечо» при перевозке отходов в малонаселенных районах к местам переработки и утилизации.

Однако общие для страны проблемы по переходу на новую схему обращения с ТКО остаются до сих пор. С ними сталкиваются и регионы, мужественно признавшие себя готовыми к внедрению новой системы. Но, поскольку наш регион усилиями профильного департамента края признал свою неготовность к этому переходу, то выбранного единого оператора «разжаловали», объявив новый конкурс на появившуюся вакансию. Заявки на «свято место» было предложено подавать с 10 января этого года. В итоге было выявлено 4 претендента, из которых сегодня на реальную победу больше всего претендует компания ООО «Развитие инженерной инфраструктуры регионов» из Красноярска, которая согласна работать на условиях концессии, и только одно это автоматически должно сделать ее региональным оператором в силу закона «О концессионных соглашениях». В ближайшие дни вопрос по единому оператору по обращению с ТКО в крае будет решен.

Отметим, что выборы нового оператора вызвали среди приморцев неоднозначную реакцию. Во-первых, для предпринимателей, работающих в этом бизнесе, непонятно: почему администрация края так беспечно рвет договор, подписанный на длительный срок. Во-вторых, есть сомнения, что новый оператор, входя в курс дела, еще больше задержит переход Приморья на новую схему работы с ТКО и сделает ее более дорогой для региона. На сегодня наш край имеет одни из самых дешевых тарифов по вывозу мусора от населения и работе с ним. Однако после передачи отрасли в руки оператора из другого региона это благо может резко подорожать.

 

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: мусорная реформа  экология 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним09:02, 02.04.2019#

    Подорожает-опять будут горы мусора близ дороги и в закутках

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru