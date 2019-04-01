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В Приморье выборы нового оператора "мусорной реформы" вызвали неоднозначную реакцию
Переход в Приморье на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января этого года потерпел крах
Реформа ЖКХ в России подразумевает одномоментный переход по всей стране на новую систему работы регионов с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Но при этом более здраво мыслящие крупнейшие города на правах регионов – Москва и Санкт-Петербург – через законодателей добились для себя отсрочки этого перехода на три года. Видимо, руководством этих городов было признано, что революционный подход к мусорной проблеме может оказаться провальным. Так оно и получилось. Ассоциация операторов в области обращения с отходами «Чистая страна» в начале марта отметила, что не менее девяти регионов РФ оказались не в состоянии запустить переход на новую систему работы с ТКО и были вынуждены отложить эту реформу до 2020 года. Среди них оказались дальневосточные – Приморский, Хабаровский и Забайкальский края и Еврейская автономная область (ЕАО).
Интересный факт – во время проведения осенью прошлого года форума «Природа без границ» представители Минприроды РФ и Ассоциации «Чистая страна», выслушав основной доклад и дискуссию по подготовке Приморья к работе с ТКО по-новому, дали ей высокую оценку и рекомендовали наработки единого регионального оператора, которым в мае прошлого года сроком на 10 лет был выбран владивостокский «Спецзавод №1», предложить другим регионам в качестве положительного опыта. То есть, подготовка региона была признана одной из лучших в стране, притом, что оператор столкнулся с рядом проблем, которые требовалось решить на федеральном уровне. В частности «большое плечо» при перевозке отходов в малонаселенных районах к местам переработки и утилизации.
Однако общие для страны проблемы по переходу на новую схему обращения с ТКО остаются до сих пор. С ними сталкиваются и регионы, мужественно признавшие себя готовыми к внедрению новой системы. Но, поскольку наш регион усилиями профильного департамента края признал свою неготовность к этому переходу, то выбранного единого оператора «разжаловали», объявив новый конкурс на появившуюся вакансию. Заявки на «свято место» было предложено подавать с 10 января этого года. В итоге было выявлено 4 претендента, из которых сегодня на реальную победу больше всего претендует компания ООО «Развитие инженерной инфраструктуры регионов» из Красноярска, которая согласна работать на условиях концессии, и только одно это автоматически должно сделать ее региональным оператором в силу закона «О концессионных соглашениях». В ближайшие дни вопрос по единому оператору по обращению с ТКО в крае будет решен.
Отметим, что выборы нового оператора вызвали среди приморцев неоднозначную реакцию. Во-первых, для предпринимателей, работающих в этом бизнесе, непонятно: почему администрация края так беспечно рвет договор, подписанный на длительный срок. Во-вторых, есть сомнения, что новый оператор, входя в курс дела, еще больше задержит переход Приморья на новую схему работы с ТКО и сделает ее более дорогой для региона. На сегодня наш край имеет одни из самых дешевых тарифов по вывозу мусора от населения и работе с ним. Однако после передачи отрасли в руки оператора из другого региона это благо может резко подорожать.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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