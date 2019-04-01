Во Владивостоке выставлен на продажу объект за 1 миллиард рублей

Каждый этаж объекта высокой готовности любой желающий может купить всего за 250 миллионов рублей

Самый дорогой объект, предлагаемый в сегменте нежилой недвижимости Владивостока к этому 1 апреля, исключая предлагаемые с аукционов гостиничных «пятизвездочных» «Хаяттов», выставлен в настоящее время фактически за 1 миллиард рублей. Посредническая компания предлагает без комиссии любой этаж на выбор в четырехэтажном здании высокой строительной готовности на Чуркине в районе улицы Фастовской по соседству с краевым диагностическим центром на ул. Черемуховой.

Как следует из описания объекта, этаж здания имеет площадь 5 000 кв. метров, а сам будущий торговый центр построен в 4 уровня. На его крыше будет расположен новый большой паркинг. В целом парковаться у этого здания и на нем смогут около 600 легковушек. Квадратный метр площади в нем предлагается в собственность всего за 50 тысяч рублей при условии покупки целого этажа за 250 миллионов рублей. То есть, за миллиард рублей есть шансы выкупить весь комплекс полностью.





По данным Деловой газеты «Золотой Рог» завершающие строительные работы, отделку помещений и установку оборудования в этом здании возможно выполнить примерно за один год. По проекту в нем для удобства посетителей должны быть установлены траволатор и большие лифты.

Собственником объект позиционируется не только как торговый центр, но и как выставочный. И можно отметить, что принципиально он может оказаться подходящим для проведения региональных, общероссийских и международных выставок. Или же работать в режиме постоянной выставки, например, производителей Приморского края.

Надо отметить, что уже в этом году собственником, причастным к этому предложению, был продан другой объект, который тоже был выставлен почти за миллиард рублей. Это известный недостроенный профсоюзами дом отдыха «Коралл», который предлагался желающим за 953 миллиона рублей. Формально процент строительной готовности этого объекта с площадью помещений около 18 500 кв. метров оценивался в 60%, притом, что в последние годы были предприняты усилия по завершению его строительства, и фактическая готовность была доведена до 75%.

Притом, что продавцом в придачу предлагался проект развития территории комплекса площадью в целом 3,167 га с возможной достройкой гостиницы на 500 мест и строительством нового с нуля отеля на 480 мест, как стало известно, покупатель имеет свое видение развитие этой знаковой для Владивостока территории, находящейся на Седанке по правой стороне от въезда на низководный мост через Амурский залив. Есть вероятность, что здесь будет построен элитный жилой комплекс, имеющий выход к береговой полосе.

Фото автора