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Во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник
Присоединиться к мероприятиям по уборке общественных пространств, высадке новых деревьев и кустарников, а также цветочной рассады приглашаются все желающие
В течение этого время городские службы, управляющие компании и различные предприятия уделят ещё больше внимания наведению чистоты и порядка в краевом центре, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Официально генеральная уборка в дальневосточной столице стартовала сегодня, 1 апреля, и продлится до 25 мая. Но, стоит отметить, что многие организации города и активисты, не дожидаясь начала санитарного двухмесячника, уже приступили к работам. В наведении чистоты и порядка ежедневно заняты и бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Они чистят дороги, убирают мусор, ликвидируют несанкционированные свалки, очищают стены подземных переходов и остановочные павильоны от объявлений и граффити. Каждый день с улиц краевого центра вывозят более 50 тонн мусора.
Напомним, что общегородской субботник пройдёт во Владивостоке 20 апреля. В нём примут участие сотрудники городской и краевой администраций, думы города, Законодательного собрания Приморского края, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, управляющие компании, ТСЖ, гаражные кооперативы и многие другие.
Как доложили главе Владивостока Олегу Гуменюку руководители профильных управлений городской администрации, предприятиям всех форм собственности разосланы предписания о необходимости принять участие в двухмесячнике и навести порядок на своих территориях.
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