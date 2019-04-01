Голос застройщиков Владивостока: "Мы не хапуги"

Не секрет, что в строительной отрасли в Приморье за последние годы проблемы только растут. Но, долгожданный шаг к обоюдному движению навстречу друг другу власти и строй индустрии уже сделан, уверены приморские застройщики. Люди, строящие город, откровенно поделились с газетой «Золотой Рог» наболевшими вопросами.

Генеральный директор ИСК «Система» Алишер АББАСОВ:

«Государство давно переложило функцию обеспечение новым жильем населения на застройщиков и для нас федеральная, краевая и муниципальная поддержки имеют огромное значение. Так, на последней встрече с главой Владивостока Олегом Гуменюком, которая состоялась 22 марта, были озвучены ключевые моменты, особенно волнующие застройщиков. Самое главное, мы хотели бы максимальной прозрачности, касающейся механизмов нашей деятельности при прохождении инвестиционным проектов всех стадий и выхода его на «стройку». Хочу отметить, что в ходе встречи, Олег Гуменюк подчеркнул: администрация готова активно поддерживать застройщиков, работающих на благо города. И, наконец, мы услышали, что мэрия готова брать на себя социальные проекты и благоустройство застраиваемых территорий. Ранее в городе был серьезный орган - градостроительный совет - несущий не совещательную функцию, как сейчас, а решающую, был главный архитектор города. В то время на этапе эскизного проектирования, общественное обсуждение проекта проходило не на улицах, а в кулуарах. Решение о проектировании принималось за подписью главного архитектора. Словом, было понятно: если проект согласован - мы можем двигаться дальше. Риски минимизировались. Сейчас ситуация изменилась в корне. На сегодняшний день застройщику не всегда понятно, будет ли проект, в который вкладываются миллионы, в итоге реализован. Этому «способствует» целый комплекс, как административных, так и общественных барьеров. Например, митинги.

Общественные акции протеста, часто носящие политизированный характер, нередко заставляют администрацию города отменять существующие разрешения на строительства и принимать меры не в пользу застройщика. Причем мы, как застройщики, не против нести социальную нагрузку и договариваться с общественностью. Подобное противостояние ярко отражено на нашем личном примере».



Генеральный директор ООО «Стройзаказ» Олег ПИКАЛОВ:

«Судите сами. Общая площадь Академгородка - 545 Га. Наша застройка, где мы планируем возвести два жилых дома, занимает всего 0,6 % от всей территории. Сейчас мы строим первый дом на 450 однокомнатных квартир площадью от 36 кв. м, с детским садом, и двумя этажами под парковку. Это будет комфортное жилье для молодых семей, экономичное и современное. Только задумайтесь над тем парадоксом, в котором мы «варимся» в последнее время. Людям негде жить, а представители ДВО РАН обвиняют застройщиков (понятно, что не только мы попали в категорию «хапуг и кровопийц») в том, что мы создали им неудобства! Хотя и сами научные сотрудники могут купить квартиры по достаточно бюджетным ценам: на гранты, субсидии, в ипотеку. Вместо того, чтобы адекватно посмотреть на ситуацию, ученые и общественность объявили нам войну согласно лозунгу «сам не гам и другому не дам». Понятно, что когда поднимается эдакий «народный крик», в ситуацию вынуждены вникать правоохранительные и надзорные органы. Но на сегодняшний день у меня, как у застройщика, есть все права начинать строительство. Да, ведется вырубка деревьев. На что есть разрешительные документы. Так же, как и есть право собственности на земельный участок, разрешение на строительство. Одним словом, никакого обременения или запретов для работ на данной территории у нас не существует. Так почему мы должны откладывать на завтра то, что можно построить сегодня? Давайте разбираться.

Во-первых, как я сказал, застройка ведется на законных основаниях. Ученые, почему-то, считают этот участок «своим» и апеллируют постановлением от 1973 года. А мы заявляем, что, на основании документов, выданных нам регистрационной палатой в 2015 году, данный участок компания приобрела в собственность, и мы имеем право им распоряжаться. Что касается вырубки «краснокнижных» деревьев. Исследования данного вопроса проходило неоднократно. На территории застройки произрастают дубы, липы, ясени и так далее. Краснокнижных здесь нет и в помине. Обвинение нас в варварстве — чистой воды манипуляции.

В институте же, где «ведутся опасные исследования», на мой взгляд, давно уже, кроме колбочек, ничего не осталось. Опасные исследования не проводятся, есть лишь люди, которым нечем заняться. Если рассуждать, так, как рассуждают ученые ТИБОХа и поддерживающая их общественность, то обычная школьная химическая лаборатория тоже опасна. А грязный уличный туалет может быть еще более токсичен, чем весь этот институт. То, что ранее изучала наука и то, что изучает сейчас — небо и земля. Не нужно вводить в заблуждение СМИ, чиновников, простых людей, которые вынуждены ютиться по зловонным «гостинкам», не имея собственного жилья, рассказывая об ужасных последствиях близости института к жилому комплексу.

Проще всего обвинить застройщика в воровстве, подкупе, беспринципности, готовности ради наживы истребить природное наследие края. Это в корне противоречит действительности. Большинство застройщиков работают в рамках закона и решают проблему дефицита жилья, как в Приморье в целом, так и во Владивостоке в частности. Будущее - за комплексным освоением территорий. Люди нуждаются в квартирах с хорошим ремонтом и видом из окна, с удобной инфраструктурой, со спортзалом, детским садом рядом. В заданном ключе, задача государства— сформировать участок, поставить понятные строительной отрасли цели и предложить землю на аукцион. Задача застройщиков — построить и ввести в эксплуатацию качественные и, желательно, доступные для людей дома!.

Спецкорр "Золотого Рога" отслеживает ситуацию, подробности и продолжение читайте в ближайшем номере газеты..