www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 58.9 р.
EUR: 73.5 р. 10 CNY: 97.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье участились случаи умышленного повреждения или уничтожения имущества бизнесменов

01 Апреля 2019, 11:40 | Приморье

В Приморье участились случаи умышленного повреждения или уничтожения имущества, в том числе поджоги торговых и административных зданий

Меры по профилактике преступлений, препятствующих развитию бизнеса на территории региона, обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при администрации Приморья.

Директор краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Павел Мезенин подчеркнул, что данный вопрос обсуждается по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко по итогам его встречи с предпринимателями.

«Губернатором поставлена задача по оздоровлению инвестклимата в крае. Одно из условий комфортного ведения бизнеса – состояние правопорядка в регионе. В связи с этим совместно с правоохранительными структурами необходимо сделать все, чтобы обеспечить защиту прав предпринимателей от преступных посягательств», – пояснил руководитель ведомства.

По информации представителей бизнеса, в последнее время участились случаи умышленного повреждения или уничтожения имущества, в том числе поджоги торговых и административных зданий.

Принимая во внимание, что подобные преступления наносят ущерб деловой репутации и снижают инвестиционную привлекательность региона, на заседании комиссии выработан ряд мер, направленных усиление процессуального контроля при рассмотрении указанных обращений и расследовании уголовных дел.

Так, для реализации принципа неотвратимости наказания и защиты прав предпринимателей, правоохранительные органы акцентируют усилия на противодействии рейдерским захватам, умышленному уничтожению и повреждению имущества, коррупции.

Участники совещания отметили необходимость более плотного взаимодействия предпринимательского сообщества с правоохранительными структурами в области профилактики преступлений и их раскрытия.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: инвестклимат  безопасность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru