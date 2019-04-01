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В Приморье участились случаи умышленного повреждения или уничтожения имущества бизнесменов
В Приморье участились случаи умышленного повреждения или уничтожения имущества, в том числе поджоги торговых и административных зданий
Меры по профилактике преступлений, препятствующих развитию бизнеса на территории региона, обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при администрации Приморья.
Директор краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Павел Мезенин подчеркнул, что данный вопрос обсуждается по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко по итогам его встречи с предпринимателями.
«Губернатором поставлена задача по оздоровлению инвестклимата в крае. Одно из условий комфортного ведения бизнеса – состояние правопорядка в регионе. В связи с этим совместно с правоохранительными структурами необходимо сделать все, чтобы обеспечить защиту прав предпринимателей от преступных посягательств», – пояснил руководитель ведомства.
По информации представителей бизнеса, в последнее время участились случаи умышленного повреждения или уничтожения имущества, в том числе поджоги торговых и административных зданий.
Принимая во внимание, что подобные преступления наносят ущерб деловой репутации и снижают инвестиционную привлекательность региона, на заседании комиссии выработан ряд мер, направленных усиление процессуального контроля при рассмотрении указанных обращений и расследовании уголовных дел.
Так, для реализации принципа неотвратимости наказания и защиты прав предпринимателей, правоохранительные органы акцентируют усилия на противодействии рейдерским захватам, умышленному уничтожению и повреждению имущества, коррупции.
Участники совещания отметили необходимость более плотного взаимодействия предпринимательского сообщества с правоохранительными структурами в области профилактики преступлений и их раскрытия.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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