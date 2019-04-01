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Во Владивостоке строители шарахаются от участка в центре города
01 Апреля 2019, 09:42 | Приморье
Эксперты еще попытаются проанализировать, по какой такой причине этот участок Владивостока оказался неинтересен для покупателей. Однако причина лежит на поверхности
Еще накануне намеченного на 27 марта аукциона по земельному участку площадью 43 198 кв. метров в центре Владивостока на верхней части сопки Орлиное гнездо выяснилось, что за 40 дней, в течение которых возможно было подать заявку на участие в аукционе, желающих не оказалось. Никому купить территорию под развитие парковой зоны не захотелось. В связи с этим от торгового действа организатору – АО «ДОМ.РФ» пришлось отказаться.
Напомним, что начальная цена несостоявшегося аукциона по этому участку составляла приличную сумму – 288,6 млн. рублей, и каждый последующий шаг на этих торгах был определен в 3 млн. рублей.
Безусловно, если бы участок предлагался под строительство жилых домов или офисов, то, желающие могли бы найтись. Однако предложенная к аукциону территория отнесена к зоне Р 1, где землю возможно использовать исключительно в целях устройства парков, скверов, бульваров, развивать туризм, располагать объекты общественного питания, спорта, культуры и коммунального обслуживания.
Однако даже в роли парка эту территорию использовать очень затруднительно. Частично она представлена крутыми склонами сопки, гулять по которым необходимы особые навыки. Там же, где возможно создавать какие-то объекты парковой инфраструктуры, имеются некоторые сложности. Так на этот участок частично распространяется охранная зона объектов электросетевого хозяйства, есть некоторая залесенность, сюда нет хорошей транспортной доступности, и поэтому участок малопривлекателен для посещения туристами. Опасные места здесь не имеют ограждений, и собственник, вероятно, должен будет обязан значительные средства вложить в безопасность посещения людьми этой парковой территории.
Строительство любого объекта парковой инфраструктуры здесь представляется очень проблематичным. Притом, что «ДОМ.РФ» показал, что все согласования в принципе есть – вплоть до проведения на этот участок газа. Видимо, для устройства газовых фонарей.
Инициатор аукциона, к сожалению, не смог показать потенциальным участникам все плюсы предложенного участка, показательный инвестиционный проект, который мог бы здесь быть реализован, его финансовую схему окупаемости, не обосновал – почему это место должно стать очень посещаемым, без чего затраты инвестора никогда не окупятся.
Стало известно, что эксперты АО «ДОМ.РФ» еще попытаются проанализировать – по какой такой причине этот участок Владивостока оказался неинтересен для покупателей. Однако причина лежит на поверхности. Пожалуй, уже десять-пятнадцать лет в городе не находится реальных инвесторов, которые вложились бы в реконструкцию парка Минного городка, где и посещение территории удобно для горожан, вложения менее рискованны, и инвесторам предлагаются разные поддержка и бонусы от города. Однако серьезного желания у них вкладываться в этот парк сегодня нет.
Интересно, что и в «ДОМ. РФ» есть определенное понимание, что парковые зоны во Владивостоке логичнее передавать городу и потенциальным инвесторам, чем пытаться продать. Известно, что эта госструктура в связи с ходатайством губернатора региона Олега КОЖЕМЯКО согласилась передать региону около 11,5 га для создания во Владивостоке Нагорного парка в районе улицы Шилкинской. Известно, что одна из местных компаний проводила конкурс проектов его обустройства и готова вложить в развитие на ней городской зоны отдыха приличные деньги. Однако компания не собиралась этого делать, если бы ей пришлось выкупать парк в собственность за сотни миллионов рублей.
Не исключено, что после анализа провала аукциона в АО «ДОМ.РФ» будет принято решение о бесплатной передаче территории городу и территории на сопке Орлиное гнездо с тем, чтобы он сам смог определить ее будущее использование и возможности привлечения для развития парка резидентов Свободного порта Владивосток, которым возможна передача земли под конкретные инвестпроекты бесплатно.
Кстати, на сайте АО «ДОМ.РФ» в информации, раскрывающей дальнейшие планы проведения аукционов и конкурсов по объектам во Владивостоке, в отношении участков площадью 253,53 га вблизи поселка ЖСК «Остров» на острове Русском вместо формулировки «аукцион» появилась иная: «планируемые к предоставлению земельные участки». Ранее эта территория несколько раз безуспешно выставлялась на аукционы. Но инвесторов эти предложения не заинтересовали. Кстати, на этой островной территории для инвесторов возможности лучше – эти участки по видам разрешенного использования предлагаются под жилищное, общественно-деловое строительство, объекты инфраструктуры и пр.
Напомним, что по уставу АО «ДОМ.РФ» бесплатное предоставление земли, находящейся в его ведении, возможно под ИЖС для многодетных семей, под строительство жилья для таких социальных категорий граждан, как учителя, врачи, деятели искусств и т.д. Участки могут также использоваться под строительство субъектами РФ объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры – детских садов, школ и дорог, для строительства жилых зданий в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: аукцион земля строительство
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