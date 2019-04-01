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Во Владивостоке общественный туалет на Спортивной набережной откроют в мае

01 Апреля 2019, 08:40 | Приморье
Завершается реконструкция общественного туалета в районе Спортивной набережной во Владивостоке: подрядчики ведут работы по устройству сети наружной канализации. После их завершения объект планируют ввести в эксплуатацию, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
 
Как рассказали в Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа, строительно-монтажные работы внутри помещения завершены еще в конце прошлого года, причем проведен огромный объем работ. На первом этапе полностью демонтированы старый кафель, штукатурка, сантехника, сети, затем строители капитально отремонтировали все помещения.
 
В результате на объекте обустроено восемь кабинок для мужчин и шесть для женщин, установлено новое оборудование, освещение, раковины для мытья рук, заменены внутренние сети водопровода и канализации. В обоих залах также будут действовать кабины для маломобильных граждан. Как рассказали в Дирекции по строительству, в ходе реконструкции в туалете использованы антивандальные материалы.
 
Работы по присоединению к наружным сетям водоотведения, которые ведутся сейчас, по итогам аукциона выполняет компания  ООО «РСК-Капитал».
 
Сдача объекта в эксплуатацию планируется в мае.  Туалетом на Спортивной набережной сможет воспользоваться любой желающий. Он будет работать круглогодично.
 
Напомним, реконструкция объекта проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Он стал лидером голосования за общественные территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь в 2018 году. В рамках программы в прошлом году также были выполнены строительно-монтажные работы в Пушкинском сквере и на территории, прилегающей к Дворцу детского творчества. В этом году планируется благоустроить Детский парк на ул. Черемуховая, 3, сквер им. Адмирала Невельского, а также общественную территорию в районе ул. Енисейской, 23-24 и ул. Русской, 5.
 
 
 
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Теги: жкх  туалеты  реконструкция 



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