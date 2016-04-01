Резидент Свободного порта Владивосток ООО "Авеста" приступило к реализации проекта

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Авеста» подписали соглашение об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток. Компания создает транспортно-логистический комплекс ЮНИОН и уже приступила к реализации I этапа проекта, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ООО «Авеста» получило разрешение на строительство склада класса «А», площадью 10 тыс м² и контейнерного терминала с железнодорожными подъездными путями общей протяженностью 1 800 метров и мощностью 55 тысяч TEU в год.

I этап строительства разделен на две очереди. Для реализации первой очереди компания инвестирует 850 млн рублей и создаст около 100 рабочих мест в Приморском крае.

«Началась активная стадия строительства, ведутся земляные работы, подводятся коммуникации, возводятся автомобильные дороги сразу на двух объектах: склад и контейнерный терминал. Летом 2016 года мы собираемся закончить строительство железной дороги на терминале и ввести ее в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию первого склада планируется уже в первом полугодии 2018 года», - рассказал руководить проекта ООО «Авеста» Сергей Ходов.

Транспортно-логистический комплекс ЮНИОН будет удачно расположен. Во-первых, он находится в непосредственной близости от федеральной трассы М60 Владивосток-Хабаровск. Во-вторых, включает железнодорожную ветку протяженностью более 2 км, позволяющую в оптимальные сроки сформировать сразу целый контейнерный поезд (71 условный вагон). И в-третьих, комплекс одновременно имеет выходы на порты Владивостока, Находки, Хасанского района, а также Китай и центральные регионы России.

Досье "Золотого Рога": ГК «Юнион» предоставляет услуги в сфере гостиничного бизнеса, занимается транспортно-логистической, а также дистрибуционной деятельностью с 1995 года. Логистический бизнес представлен складскими комплексами на Дальнем Востоке, услугами авто и жд доставки грузов и контейнеров по ДВ и на запад России, модернизацией складских комплексов во Владивостоке и Хабаровске.

К 2020 году планируется завершить II этап строительства: на площади 20 га разместится складской комплекс класса «А» на 30 000 м², железнодорожный терминал с подъездными путями, склад временного хранения. В общей сложности проект рассчитан на 1 млн тонн груза в год. Резидент свободного порта Владивосток инвестирует более 1,5 млрд рублей и трудоустроит 200 человек.

«Мы положительно оцениваем все новые инициативы и преференции, которые будут даны новым инвестиционным проектам. Льготы по социальному налогу, снижение налогов на имущество и прибыль - это большой плюс для инвесторов », - комментирует Сергей Ходов.

Сейчас в реестре резидентов свободного порта Владивосток 15 компаний с общим объемом инвестиций - 28,028 млрд рублей. Проекты затрагивают различные сферы деятельности: логистику, морской туризм, рыбодобыча, производство продуктов питания (сахар, крупы), сборка и ремонт крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров, изготовление строительных материалов (кровельные и фасадные материалы, стальные конструкции, сухие строительные смеси). Каждый из проектов по-своему окажет позитивное влияние на экономику Приморского края. Компании-резиденты трудоустроят более 1000 человек. С реестром резидентов можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Напомним, Федеральный закон № 212 «О свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим свободного порта Владивосток предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%), а налог на прибыль не превышает 5% из которых 0% - в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 5 лет налог на землю равен 0%. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство.

Для вхождения в свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 млн. рублей в течение трех лет. И в – третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.

Досье "Золотого Рога": АО «Корпорация развития Дальнего Востока» — управляющая компания, которая определена Правительством Российской Федерации в целях осуществления функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и управления свободным портом Владивосток (СПВ), 100% акций которого принадлежит Правительству Российской Федерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.