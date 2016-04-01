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Система "Градоустройство" снизит административные барьеры в строительной отрасли Приморья

01 Апреля 2016, 10:14 | Приморье

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края, информационно-аналитическая система «Градоустройство», разрабатываемая в настоящее время в Приморье, значительно ускорит рабочие процессы в строительной отрасли края и поможет потенциальным инвесторам найти нужную площадку под размещение того или иного объекта.

Как пояснил директор департамента градостроительства Евгений Добрынин, единая информационная сеть «Градоустройство» – это комплекс нормативно-правовых,  организационных, информационных и программно-технических решений, который качественно повысит эффективность работы исполнительных органов в области градостроительной деятельности.

«Система объединит, автоматизирует и позволит контролировать в режиме онлайн технологические процессы всех задействованных в данной сфере ведомств. Все муниципалитеты Приморья нанесут на одну карту различную информацию: топографию местности, сведения о земельных участках, схемах территориального планирования, генеральных планах, правилах землепользования и застройки, дорожной сети и объектах капитального строительства, об участках, на которых действует особый градостроительный режим. Таким образом, единая сеть позволит оперативно получать достоверную информацию о том или ином участке», – отметил руководитель ведомства.

Система будет интегрирована с порталом госуслуг, а также с региональными и федеральными градостроительными системами.

По мнению экспертов, внедрение единой системы в Приморье позволит упорядочить территориальное планирование в муниципалитетах, существенно снизит административные барьеры и позволит более оперативно и качественно оказывать государственные и муниципальные услуги.

Отметим, единая градостроительная сеть создается в рамках работы по повышению инвестиционной привлекательности региона.

По словам Евгения Добрынина, нововведение значительно улучшит инвестклимат в Приморье, так как открывает доступ к информации об ее актуальном состоянии, планируемых изменениях и разрешенном использовании. В том числе в системе будут содержаться данные о земельных участках, предназначенных для строительства, и связанных с ними инвестиционных процессах.

«Это позволит потенциальным инвесторам, зайдя в сеть, оперативно получить интересующие их сведения и определить для себя площадку под размещение того или иного объекта. На создание системы «Градоустройство» из краевого бюджета направят 45 миллионов рублей», – акцентировал Евгений Добрынин.

Напомним, разработать проект единой градостроительной сети департаменту поручил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в феврале этого года.

«Давайте решать вопрос поэтапно. Начнем, прежде всего, с тех территорий, где наблюдается большая инвестиционная активность. Готовьте проект для рассмотрения на бюджетной комиссии», – подчеркнул тогда глава края.

Отметим, что работа по сокращению сроков выдачи разрешений на строительство в Приморье сегодня ведется по нескольким направлениям. Одно из них – отладка взаимодействия с муниципальными образованиями. В этой связи показательно соглашение о межведомственном взаимодействии по выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства между «Примгосэкспертизой» и администрацией Владивостока. Оно создает для застройщиков «единое окно», позволяющее получать разрешение одновременно с положительным заключением экспертизы.

Как отметил вице-губернатор Приморья Олег Ежов, такая практика объединяет всех участников процесса и уменьшает административные барьеры для застройщиков.

«Администрация Приморского края успешно проводит политику по оптимизации госуслуг при строительстве капитальных объектов. Одним из ее направлений является сокращение структур, в которые застройщик обязан обращаться самостоятельно и предоставлять необходимый пакет документов. В Приморье создается новая, единая политика в строительной сфере», – подчеркнул вице-губернатор.

Этот положительный опыт планируется распространить на все муниципалитеты края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  земля  технологии  строительство  бюджет  интернет  инвестиции 



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