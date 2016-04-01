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Система "Градоустройство" снизит административные барьеры в строительной отрасли Приморья
Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края, информационно-аналитическая система «Градоустройство», разрабатываемая в настоящее время в Приморье, значительно ускорит рабочие процессы в строительной отрасли края и поможет потенциальным инвесторам найти нужную площадку под размещение того или иного объекта.
Как пояснил директор департамента градостроительства Евгений Добрынин, единая информационная сеть «Градоустройство» – это комплекс нормативно-правовых, организационных, информационных и программно-технических решений, который качественно повысит эффективность работы исполнительных органов в области градостроительной деятельности.
«Система объединит, автоматизирует и позволит контролировать в режиме онлайн технологические процессы всех задействованных в данной сфере ведомств. Все муниципалитеты Приморья нанесут на одну карту различную информацию: топографию местности, сведения о земельных участках, схемах территориального планирования, генеральных планах, правилах землепользования и застройки, дорожной сети и объектах капитального строительства, об участках, на которых действует особый градостроительный режим. Таким образом, единая сеть позволит оперативно получать достоверную информацию о том или ином участке», – отметил руководитель ведомства.
Система будет интегрирована с порталом госуслуг, а также с региональными и федеральными градостроительными системами.
По мнению экспертов, внедрение единой системы в Приморье позволит упорядочить территориальное планирование в муниципалитетах, существенно снизит административные барьеры и позволит более оперативно и качественно оказывать государственные и муниципальные услуги.
Отметим, единая градостроительная сеть создается в рамках работы по повышению инвестиционной привлекательности региона.
По словам Евгения Добрынина, нововведение значительно улучшит инвестклимат в Приморье, так как открывает доступ к информации об ее актуальном состоянии, планируемых изменениях и разрешенном использовании. В том числе в системе будут содержаться данные о земельных участках, предназначенных для строительства, и связанных с ними инвестиционных процессах.
«Это позволит потенциальным инвесторам, зайдя в сеть, оперативно получить интересующие их сведения и определить для себя площадку под размещение того или иного объекта. На создание системы «Градоустройство» из краевого бюджета направят 45 миллионов рублей», – акцентировал Евгений Добрынин.
Напомним, разработать проект единой градостроительной сети департаменту поручил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в феврале этого года.
«Давайте решать вопрос поэтапно. Начнем, прежде всего, с тех территорий, где наблюдается большая инвестиционная активность. Готовьте проект для рассмотрения на бюджетной комиссии», – подчеркнул тогда глава края.
Отметим, что работа по сокращению сроков выдачи разрешений на строительство в Приморье сегодня ведется по нескольким направлениям. Одно из них – отладка взаимодействия с муниципальными образованиями. В этой связи показательно соглашение о межведомственном взаимодействии по выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства между «Примгосэкспертизой» и администрацией Владивостока. Оно создает для застройщиков «единое окно», позволяющее получать разрешение одновременно с положительным заключением экспертизы.
Как отметил вице-губернатор Приморья Олег Ежов, такая практика объединяет всех участников процесса и уменьшает административные барьеры для застройщиков.
«Администрация Приморского края успешно проводит политику по оптимизации госуслуг при строительстве капитальных объектов. Одним из ее направлений является сокращение структур, в которые застройщик обязан обращаться самостоятельно и предоставлять необходимый пакет документов. В Приморье создается новая, единая политика в строительной сфере», – подчеркнул вице-губернатор.
Этот положительный опыт планируется распространить на все муниципалитеты края.
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