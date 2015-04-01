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"Красивый бизнес" в России остается одним из самых высокомаржинальных
На рынке индустрии красоты, как, впрочем, и практически во всех сферах бизнеса, сегодня происходит некоторый спад: продажи упали на 10-20%, а закупочные цены на расходные материалы и аренду помещений выросли, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Между тем эксперты по по-прежнему относят «красивый бизнес» к одним из самых высокомаржинальных в России. О том, как в сегодняшней ситуации оптимизировать деятельность салона красоты, сохранив при этом уровень обслуживания и клиентскую базу, шла речь на Дальневосточной конференции индустрии красоты, которая состоялась на прошлой неделе во Владивостоке в рамках традиционного Beauty-Форума.
Несмотря на то что кризис в полной мере затронул и индустрию красоты, недостатков в участниках конференции в этом году не было. Как отмечает организатор мероприятия, руководитель beauty-направления Дальневосточной сети Кадровых агентств и Учебного центра «Успех», председатель оргкомитета Дальневосточного форума индустрии красоты Оксана ПТИЦЫНА, для руководителей сегодня особенно важно собраться вместе, пообщаться, зарядиться энергией, поделиться опытом.
«Если раньше многие руководители ездили на подобные конференции в Москву, за границу, то в этом году у них такой возможности нет, поэтому они приняли активное участие в нашем мероприятии. Отметили в этом году мы всплеск интереса к конференции и у руководителей салонов красоты из городов и районов Приморского края: участниками конференции и мастер-классов стали гости из Уссурийска, Находки, Лесозаводска. Мы со своей стороны постарались сделать наш форум максимально полезным для всех категорий участников».
Большинство докладов на конференции были действительно сугубо практической направленности – говорили об изменениях трудового законодательства и управлении персоналом, эффективных продажах и подготовке специалистов.
Но наибольший интерес вызвало, конечно, выступление признанного эксперта в области организации предприятий индустрии красоты Максима СЕРГЕЕВА (Санкт-Петербург), которое позволило участникам составить план антикризисных мер на 2015 год.
В качестве первого антикризисного шага эксперт посоветовал чистую прибыль салона за первый и второй квартал, перевести в бивалютную корзину (70% - евро и 30% - доллар) и запереть в сейф. В целом же, салонам красоты нужно стремиться к тому, чтобы в 2015 году сохранить показатели 2014 года, но не в рублях, а в валюте. По мнению эксперта, ситуация стабилизируется к лету 2015 года, а в 2016 году бизнес пойдет в рост, хотя девальвация рубля будет продолжаться.
По оценкам эксперта, в целом по стране цены в индустрии красоты подросли на 10-20%. «Есть, конечно, те, кто цены оставил на прежнем уровне, но это красивый жест в сторону клиентов в ущерб своей прибыли – поставщики-то цены подняли», - говорит он.
Кроме этого, Максим Сергеев считает, что сейчас самое время переводить персонал на новую систему вознаграждения – уходить от процентной схемы оплаты труда, заменяя ее сдельно-прогрессивной системой. Причем идеальный фонд оплаты труда вместе с налогами должен составлять не более 35% от выручки.
Кстати, уровень развития красивого бизнеса в регионе эксперт оценил весьма высоко, заметив, что 6 место в списке «Форбс» по индустрии красоты занимает владелец сети салонов из Хабаровска. Его имя г-н Сергеев не назвал, но заметил, что в индустрии красоты и сегодня, несмотря ни на что, можно зарабатывать очень большие деньги. Для этого необходимо, по его мнению, пересмотреть отношение к продажам – в одном московском салоне, оборот которого составляет 43 млн рублей в месяц, продажами занимаются абсолютно все: косметологи и парикмахеры, работники ногтевого сервиса и администраторы. Этот салон, кстати, возглавляет вышеуказанный список «Форбс».
Еще один совет от Максима Сергеева – обратить внимание на усиление лояльности ведущих специалистов. «В зоне риска те, у кого стаж работы на этой должности превысит 5 лет, - говорит он. - Сейчас на рынке участились случаи переманивания специалистов с базой. Вернулась ситуация, которой не было с 90-х годов: сотрудникам предлагают 80% при работе на расходных материалах салона. Правда, сейчас количество сотрудников, которые соглашаются на такие условия, резко снизилось. Одна из самых больших кадровых проблем в этом бизнесе – это профессиональное выгорание. Поэтому специалистам нужно давать дополнительные отпуска и создавать хотя бы иллюзию карьерного роста. Из системы мотивации сотрудники салонов красоты больше всего ценят льготные ссуды и питание во время работы».
Был на конференции и еще целый ряд знаковых выступлений от ведущих российских экспертов. Генеральный директор «Дома маникюра Елены Шанской» Елена ШАНСКАЯ (Москва) поделилась опытом удержания персонала в нейл-индустрии, аналитик индустрии красоты Елена МОСКВИЧЕВА (Москва) рассказала о нововведениях в законодательстве, регулирующем бизнес индустрии красоты.
Кроме этого, в рамках Beauty-Форума во Владивостоке прошли семинары и тренинги ведущих российских бизнес-тренеров в этой области, а также II Открытый чемпионат Дальнего Востока по моделированию и дизайну ногтей, победитель которого – мастер из Благовещенска - будет представлять Дальний Восток во всероссийском конкурсе в Москве. Также председатель жюри чемпионата Елена Шанская отобрала несколько работ дальневосточных мастеров для заочного участия в конкурсах нейл-мастерства в Риме и Париже.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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