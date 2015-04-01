В Приморье ассортимент продукции ООО "Кировское молоко" вырос до 25 наименований

Продукция молокозавода «Кировское молоко» известна во многих районах и городах Приморья

Молочные продукты кировского молокозавода стали широко известны в крае в последние несколько лет. Еще десять лет тому назад молочный рынок Приморья в большинстве своем был представлен брендами либо транснациональных компаний, либо единичных местных молокозаводов, не имевших собственной сырьевой базы.

Сегодня ситуация поменялась кардинально. Даже при беглом взгляде на полки магазинов видно, что значительную долю занимают продукты сельхозпредприятий. Этих предприятий в крае пока не много. Но среди них есть те, продукция которых сумела заслужить доверие покупателей и стать едва ли не самой востребованной на молочном рынке. Сегодня продавцы говорят о том, что продукты «Кировского молока» практически никогда не задерживаются на полках.

Возрождение молокозавода в Кировке началось чуть больше десяти лет тому назад, когда обанкротившееся на тот момент предприятие приобрел СХПК «Кировский», имевший собственную молочную ферму.

«В прошлом году наш молокозавод отметил 10 лет, - рассказывает руководитель предприятия Манвел СЕРОБЯН. - Когда мы зашли туда, там фактически ничего, кроме руин, не было. Нам пришлось все восстанавливать заново, приводить завод в соответствие со всеми санитарными нормами и прочими требованиями к подобным предприятиям. А требования сейчас очень жесткие. Только на внутренние работы тогда потратили больше 10 млн рублей. Но это не все. Мы практически все оборудование, которое там еще оставалось, заменили на новое современное, во что инвестировали еще порядка 17 млн рублей. Это стало возможным благодаря поддержке администрации Приморского края. А уже в прошлом, юбилейном для нас, году, построили в Кировке административное здание и открыли там собственный магазин. И, кстати, в нашем магазине действует 10%-ная скидка для всех пенсионеров края».

Сегодня предприятие пересматривает свои производственные процессы, ищет возможности сокращения затрат и снижения себестоимости производства. Не всегда стоимость продукта нужно перекладывать на потребителя, считает руководитель предприятия, а потому даже сегодня, когда цены по объективным причинам стали подниматься, пытается сохранить привлекательные цены на продукты. В этом году предприятие, изъяв деньги из оборота, решило все же инвестировать их в новое оборудование по упаковке продуктов. Литр молока в упаковке «Пюр-Пак», по расчетам директора, будет дешевле при продаже его с молокозавода на 3-4 рубля, чем при использовании бутылок в качестве упаковки.

Изначально ассортимент продукции ООО «Кировское молоко» был представлен самыми обычными продуктами: молоко, кефир, масло. Сегодня он вырос до 25 наименований. В ближайших планах предприятия запуск новой линии по производству напитков на основе молока. Это произойдет буквально этим летом, когда подобные продукты наиболее востребованы.

«Работа по расширению ассортимента идет постоянно, - говорит Манвел Серобян. - Мы сейчас изучаем те продукты, которые можно изготовить на основе молока. Таких напитков много существует, только на основе сыворотки их целый список. В перспективе мы планируем запустить линейку молочных продуктов для детей».

Основу продуктов «Кировского молока» составляет исключительно натуральное сырье, т.е. то молоко, которое поставляет на перерабатывающее предприятие молочная ферма СХПК «Кировский». Сегодня сельхозпредприятие содержит порядка 520 голов крупного рогатого скота, из которых 330 голов составляет дойное стадо. Продуктивность коров доведена до 4,2 тыс. литров на корову в год.

Этого показателя продуктивности удалось достичь благодаря постоянным поискам, экспериментам сельхозпредприятия. Поскольку ферма практически не закупает корма для своих животных, а производит их самостоятельно, выращивая на приморских полях все необходимые для этого культуры, то и качество кормов таково, что позволяет получать соответствующее всем стандартам и требованиям сырье от коров для переработки. Для производства и заготовки кормов был приобретен кормозаготовительный комплекс, который позволяет сохранить их высокое качество в течение зимнего периода.

«Раньше никто не обращал внимания на то, что кормить животных можно и нужно бобовыми культурами, - говорит Манвел Серобян. - Я в течение нескольких лет проводил эксперименты, испытывал разные сроки, использовал различный состав растений. Сейчас для меня абсолютно очевидно, что там, где в кормах присутствует соя, есть высокие надои. Мы также проводили эксперимент с грубыми кормами. Раньше считалось, что кукурузой нельзя кормить дойное стадо. Но оказалось наоборот. Теперь мы начали заниматься кукурузой. В результате если раньше максимальный показатель жирности у нас находился на уровне 3,5-3,7%, то сейчас круглогодично мы получаем жирность 4,2-4,5%».

Сегодня продукция молокозавода «Кировское молоко» известна во многих районах и городах края. В планах предприятия на ближайшие годы обеспечить поставками близлежащие территории. Уже сегодня большие поставки идут в Находку, Большой Камень, Ливадию и т.д. Хорошо эту продукцию знают и во Владивостоке.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.