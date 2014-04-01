Нотариусы стали лишним звеном

Специалисты рынка недвижимости считают, что сегодня граждане имеют прекрасную возможность выбирать: обратиться в региональное Управление Росреестра напрямую, воспользоваться помощью профессиональных риэлторов или юристов либо обратиться к нотариусу и обязательно заплатить 1% от стоимости квартиры за удостоверение договора купли-продажи.

В частности, президент «Дальневосточной гильдии риэлторов» (ДГР) Владимир КАПЛИНСКИЙ отмечает, что соответствующей услугой нотариусов по удостоверению сделок по объектам недвижимости сегодня пользуются всего 1-2% участников рынка. По его мнению - это лишнее звено, которое добавляет людям при сделках хлопоты и затраты. Вся информация, которая проверяется нотариусом для удостоверения сделки, уже до него проходит все необходимые проверки, и роль нотариуса сводится к росписи и печати. В случае же ошибки нотариуса по сделке с объектом недвижимости он должен отвечать своими средствами и активами, но насколько он состоятелен «заплатить за ошибку» - неизвестно, поскольку богатства нотариусов их клиентам неизвестны. Если же они отвечают «формально», то оплата им услуг в размере 1% с сумм сделок слишком завышена.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.