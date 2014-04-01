Бизнес Приморья выходит из офшора

Как стало известно «Золотому Рогу», собственники ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» («ГХК «Бор», Дальнегорск) уже разрабатывают план по переносу корпоративной структуры на территорию РФ. Процесс должен завершиться до конца мая.

«ГХК «Бор» с пониманием относится к планам российских властей по деофшоризации российской экономики. Акционеры комбината приняли решение о начале процесса переноса корпоративной cтруктуры на территорию Российской Федерации. В ближайшее время структура собственников ГХК «Бор» будет полностью сосредоточена в российской юрисдикции. Смена структуры собственности должна завершиться до конца мая. Таким образом, комбинат уже в самое ближайшее время может претендовать на получение государственной поддержки. В частности, с середины 2012 года комбинат ведет переговоры с ВЭБом о выделении помощи предприятию с целью проведения комплексной модернизации, которая позволит существенно нарастить производство, снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции ГХК «Бор», - сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе ГХК «Бор».

Досье "Золотого Рога": С 2011 года ГХК «Бор» входит в состав частной холдинговой компании O1 Group, осуществляющей инвестиции в различные секторы экономики. O1 Group была основана в 2010 году Борисом МИНЦЕМ. Среди стратегических активов O1 Group: инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших владельцев премиальной офисной недвижимости в Москве, НПФ «Стальфонд», НПФ «Телеком­Союз». В настоящее время основными акционерами ГХК "Бор" являются три кипрских офшора: "Setilius Development Limited" и "Lianovacus Limited" – по 25%, "Initrode Limited" – 23,75%.

По сведениям «Золотого Рога», акционеры ГКХ «Бор» на внеочередном собрании 19 мая рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, функции которой в настоящее время выполняет компания I.S. INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED, зарегистрированная как раз… на Кипре. Следует ожидать, что новая управляющая компания «Бора» будет иметь российскую прописку, вполне возможно, что и в Приморье.

Отметим, что ЗАО «Лес Экспорт» (Дальнереченск), первоначально включенное «Золотым Рогом» в список компаний, подлежащих деофшоризации, к офшорным «ямам» никакого отношения не имеет, утверждают в компании. «Зарегистрированная в Канаде корпорация «Ника Энтерпрайзиз Лтд» (Канада) действительно была в числе собственников «Лес Экспорта», но на данный момент никакого отношения к ЗАО не имеет», - сообщили в компании.

А вот прогремевшее на весь мир ООО «Первая игровая компания Востока» (г. Артем), обладатель лицензии на игровую деятельность в возводимой интегрированной развлекательной зоне «Приморье», офшорных владельцев все-таки получило. Еще в 2011 году единственным владельцем ООО «Первая игровая компания Востока» было зарегистрированное во Владивостоке ООО «Восточный финансовый дом» (несколько лет назад 50% его долей владел Олег ДРОЗДОВ, но позже вышел из состава учредителей. - Прим. авт.), однако годом позже владельцев стало уже два, и оба скрывались за офшорными вывесками - «ОриенталРиджент Лимитед» (Гонконг) и «КинетикИнвестментс Инк.» (Сейшельские острова). В настоящее время 100% ООО «Первая игровая компания Востока» принадлежат «ОриенталРиджент Лимитед».

Ранее озвучивалось, что на возведение развлекательно-игорного комплекса в игорной зоне ООО «Первая игровая компания Востока» рассчитывает потратить около $30 млн. Комплекс будет иметь самое крупное и современное казино Евразии, четырехзвездный отель на 110 номеров, игровые залы общей площадью около 7 тыс. кв. м. Вполне возможно, что одним из условий успешной реализации этих планов станет выход конечных бенефициаров ООО из офшорной тени.

Другое дело, что вернуть бизнес на родину на практике не так уж и просто. К сожалению, до настоящего времени в России не прописан механизм, при котором заинтересованные лица при уплате соответствующей суммы налога освобождаются от любых претензий со стороны государства.

«Остается до сих пор непонятным, как можно проводить позитивную деофшоризацию в качестве одного из основных направлений государственной политики, если для пожелавших стать добросовестным российским налогоплательщиком не предусмотрено никаких гарантий безопасности, как, например, полное освобождение от уголовного преследования. Именно поэтому для таких лиц становится очень интересной возможность получения второго паспорта или вида на жительство в удобной иностранной юрисдикции», - говорит Александр ЗАХАРОВ, партнер ParagonAdviceGroup.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.