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В Приморье земельные проблемы душат бизнес
Бизнес-омбудсмен Приморья Марина ШЕМИЛИНА продолжает рабочие поездки по краю. На прошедшей неделе она посетила Михайловский район, где рассмотрела жалобы и обращения от местных предпринимателей.
Здесь бизнесмены недовольны действиями должностных лиц муниципалитета, которые, по их мнению, затягивают оформление земельных участков. В результате чего один из предпринимателей начал возводить объект без соответствующих документов. А впоследствии суд вынес решение о сносе самовольно возведенных объектов.
Ситуация была рассмотрена с участием заявителя, прокурора Михайловского района и главного судебного пристава. В итоге принято решение приостановить строительство до оформления разрешительных документов.
По словам Марины Шемилиной, в большинстве случаев погасить конфликт можно на ранней стадии, если есть взаимопонимание со стороны муниципальных властей.
«Пока такие случаи единичны. Хотя большинство обращений предпринимателей связаны с действиями муниципальных властей в сфере землепользования, предоставления земельных участков и разрешений на строительство», - отметила бизнес-омбудсмен. Также она добавила, что предпринимателям не стоит начинать строительные работы, пока не получены все разрешительные документы. «Иначе это может обернуться большими потерями финансов и времени», - предостерегает Марина Шемилина. Бизнес-омбудсмен готова оказать поддержку предпринимателям, если должностные лица затягивают сроки или отказывают в оказании услуг.
Личный прием бизнес-омбудсмен проводит каждый четверг по адресу г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, кабинет № 439. Предварительная запись по телефону 8 (423) 241-20-0. Обращение также можно направить на электронный адрес ombudsman@primorsky.ru.
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