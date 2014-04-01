В Приморье земельные проблемы душат бизнес

Бизнес-омбудсмен Приморья Марина ШЕМИЛИНА продолжает рабочие поездки по краю. На прошедшей неделе она посетила Михайловский район, где рассмотрела жалобы и обращения от местных предпринимателей.

Здесь бизнесмены недовольны действиями должностных лиц муниципалитета, которые, по их мнению, затягивают оформление земельных участков. В результате чего один из предпринимателей начал возводить объект без соответствующих документов. А впоследствии суд вынес решение о сносе самовольно возведенных объектов.

Ситуация была рассмотрена с участием заявителя, прокурора Михайловского района и главного судебного пристава. В итоге принято решение приостановить строительство до оформления разрешительных документов.

По словам Марины Шемилиной, в большинстве случаев погасить конфликт можно на ранней стадии, если есть взаимопонимание со стороны муниципальных властей.

«Пока такие случаи единичны. Хотя большинство обращений предпринимателей связаны с действиями муниципальных властей в сфере землепользования, предоставления земельных участков и разрешений на строительство», - отметила бизнес-омбудсмен. Также она добавила, что предпринимателям не стоит начинать строительные работы, пока не получены все разрешительные документы. «Иначе это может обернуться большими потерями финансов и времени», - предостерегает Марина Шемилина. Бизнес-омбудсмен готова оказать поддержку предпринимателям, если должностные лица затягивают сроки или отказывают в оказании услуг.

Личный прием бизнес-омбудсмен проводит каждый четверг по адресу г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, кабинет № 439. Предварительная запись по телефону 8 (423) 241-20-0. Обращение также можно направить на электронный адрес ombudsman@primorsky.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.