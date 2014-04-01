В Приморье авиазавод "Прогресс" планирует увеличить объемы производства в 1,2 раза

ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (ААК «Прогресс») в 2014 году планирует увеличение объемов производства по сравнению с 2013 годом в 1,2 раза, до 18 млрд 690,7 млн рублей. И это при том, что в 2013 году выпуск товаров и услуг сократился на 32,6% - до 15 млрд 193,5 млн рублей. Как объясняет компания, за счет уменьшения объема производства вертолетов Ка-52.

Как говорится в бухгалтерской отчетности компании, чистая прибыль в 2013 году сократилась в 6,4 раза по сравнению с 2012 годом - до 249,952 млн рублей. По итогам 2014 года авиазавод рассчитывает получить 148,8 млн рублей чистой прибыли. В текущем году запланированы инвестиции на воспроизводство основных фондов на сумму 274,885 млн рублей. Основными источниками средств при этом будут авансы и выручка по госконтрактам, а также кредиты банков. Так, 18 февраля 2014 года авиазавод подписал кредитное соглашение с банком ВТБ на открытие кредитной линии с лимитом 10 млрд 330,584 млн рублей. Проценты по кредитной линии составляют 9,75%. Кредиты должны быть погашены до 31 декабря 2018 года.

Авиазавод в 2014 году планирует довести уровень среднемесячной зарплаты до 36,911 тыс. рублей (рост на 4,4% к 2013 году). При этом численность работающего персонала предлагается довести до 6295 человек. В 2014-2016 гг. запланированы работы по созданию центра компетенций по производству отливок из магниевых сплавов и подготовке производства вертолетов Ка-62, а также по переоснащению действующего производства.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.