www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 59.33 р.
EUR: 76.08 р. 10 CNY: 97.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье авиазавод "Прогресс" планирует увеличить объемы производства в 1,2 раза

01 Апреля 2014, 08:20 | Приморье

ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (ААК «Прогресс») в 2014 году планирует увеличение объемов производства по сравнению с 2013 годом в 1,2 раза, до 18 млрд 690,7 млн рублей. И это при том, что в 2013 году выпуск товаров и услуг сократился на 32,6% - до 15 млрд 193,5 млн рублей. Как объясняет компания, за счет уменьшения объема производства вертолетов Ка-52.

Как говорится в бухгалтерской отчетности компании, чистая прибыль в 2013 году сократилась в 6,4 раза по сравнению с 2012 годом - до 249,952 млн рублей. По итогам 2014 года авиазавод рассчитывает получить 148,8 млн рублей чистой прибыли. В текущем году запланированы инвестиции на воспроизводство основных фондов на сумму 274,885 млн рублей. Основными источниками средств при этом будут авансы и выручка по госконтрактам, а также кредиты банков. Так, 18 февраля 2014 года авиазавод подписал кредитное соглашение с банком ВТБ на открытие кредитной линии с лимитом 10 млрд 330,584 млн рублей. Проценты по кредитной линии составляют 9,75%. Кредиты должны быть погашены до 31 декабря 2018 года.

Авиазавод в 2014 году планирует довести уровень среднемесячной зарплаты до 36,911 тыс. рублей (рост на 4,4% к 2013 году). При этом численность работающего персонала предлагается довести до 6295 человек.  В 2014-2016 гг. запланированы работы по созданию центра компетенций по производству отливок из магниевых сплавов и подготовке производства вертолетов Ка-62, а также по переоснащению действующего производства.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: аак «прогресс»  производство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru