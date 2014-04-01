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Несладкая жизнь "Приморского кондитера"
Как стало известно "Золотому Рогу", уже больше года сладкую нишу владивостокского ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон") успешно осваивает его клон - ООО "Приморский кондитер".
Арбитражный суд Приморского края отложил на 23 апреля рассмотрение иска ОАО "Рот Фронт", ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (все входят в холдинг "Объединенные кондитеры») к ОАО "Приморский кондитер" на 35 млн рублей. Иски были поданы по фактам использования сходных товарных знаков при выпуске "Примконом" конфет и печения "Барбариска", "Медвежонок", "Кот ученый", "Незабудка", "Морячка" и др. Суд также отложил на 13 мая судебное разбирательство по иску ОАО "Рот Фронт" к ООО "Торговый дом "Приморский кондитер" ("дочка" ОАО "Примкон") о взыскании 25 млн рублей компенсации за незаконное использование товарного знака. "Красный Октябрь" и "Рот Фронт" ранее уже подавали в суд на "Примкон", обвинив его в незаконном использовании товарных знаков, правообладателями которых они являются. Первоначально истцы требовали с приморской компании 135 млн рублей - по 5 млн рублей за каждый товарный знак. Арбитражный суд Приморского края в апреле 2013 года удовлетворил иск московских фабрик, взыскав с "Примкона" в пользу "Рот Фронта" 2,86 млн рублей, в пользу "Красного Октября" - 4,44 млн рублей. В рамках рассмотрения дела в апелляционной инстанции общая сумма взыскания была увеличена до 8,7 млн рублей.
Защита по-приморски
Противостояние регионалов и федералов может закончиться в пользу последних. Если не принесет свои плоды оригинальная защита приморцев.Еще в 2011 году единственным акционером ОАО "Приморский кондитер" было ЗАО "СГБ Хран" (Владивосток), акционерами которого являются известные приморские бизнесмены Александр БЕККЕР и Аркадий ГОРДИЯН, а также Феликс САСС. Все - бывшие совладельцы обанкротившегося ОАО "Владивостокский судоремонтный завод", а первые два еще и члены совета директоров ОАО "Артемовский гормолокозавод". Однако в 2012 году место "СГБ Хран" в реестре акционеров "Примкона" заняло ООО с мало о чем говорящим названием "Профит" (зарегистрировано во Владивостоке по тому же адресу что и ОАО "Примкон"). 76% в этой компании принадлежит все тому же ЗАО "СГБ Хран".
Но это еще не все. По сведениям "Золотого Рога", ОАО "Приморский кондитер" начиная с 2012 года (когда компанию уже вовсю прессовали москвичи. - Прим. авт.) последовательно сокращало выпуск продукции и в итоге досокращалось до "нуля".
Согласно отчетности "Примкона", в 2012 году фабрика выпустила 218,3 тонны кондитерских изделий, что составляет лишь… 5,5% от показателя 2011 года, когда было выпущено 3 тыс. 945,5 тонны. Компания объясняет провал прекращением выпуска товарной продукции с 1 февраля 2012 года. В итоге выручка в 2012 году упала по сравнению с 2011 годом более чем в 12 раз, до 65,777 млн рублей. Как следствие, впервые за последние годы фабрика получила убыток от продаж в размере 9,248 млн рублей (по итогам 2011 года прибыль от продаж составила 119,224 млн рублей) и 213,403 млн рублей чистого убытка.
Казалось, хуже не будет. Куда там. По итогам 2013 года доля доходов ОАО "Приморский кондитер" от выпуска кондитерских изделий в общих доходах составила 0%. За весь год компания не выпустила ни килограмма продукции. И это при том, что полки приморских магазинов по-прежнему украшали хорошо знакомые потребителю конфеты "Приморские" (марка создана после начала тяжб по "Птичьему молоку") и других наименований. С именем того же "Примкона", но уже в статусе ООО.И основным владельцем ООО "Примкон" выступает все тоже ООО "Профит". Круг, как говорится, замкнулся.
Добавим, что в конце 2012 года у руля ОАО "Приморский кондитер" встает Алексей ЗАЙЦЕВ, сменивший "СГБ Хран", до этого выполнявшую функции управляющей компании фабрики.
И получите пустышку
А что же ОАО "Приморский кондитер"? С учетом результатов от внереализационных доходов по итогам 2013 года компания получила убыток до налогообложения в сумме 18,317 млн рублей. Прочие доходы составили 430 тыс. рублей, в том числе 283 тыс. пришлось на доходы от продажи имущества. В 2013 году компания уплатила всего лишь 691 тыс. рублей налогов и взносов в бюджеты разного уровня (и это некогда один из крупнейших налогоплательщиков Приморья), налог на землю – 319 тыс. рублей.
"Основные фонды отсутствуют. Запасы отсутствуют. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 21,429 млн рублей, что по сравнению с 2012 годом больше на 12,781 млн рублей, в том числе за счет возникшей задолженности по решению судов в пользу "Объединенных кондитеров", - резюмирует компания.
По данным "Примкона" среднесписочная численность фабрики в 2012 году сократилась до... 44 человек, тогда как еще в 2011 году на рабочих местах были задействованы 519 человек. Соответственно, затраты на оплату труда сократились с 177,672 млн рублей до 13,457 млн рублей. Но в 2013 году в графе "среднесписочная численность работников" стоит лишь единичка, а затраты на оплату труда этого самого стойкого работника ОАО "Приморский кондитер" составили 0 рублей.
Как следствие, сумма чистых активов компании уже как два года отрицательная (-1,462 млн рублей на конец 2012 года, -16,382 млн рублей на конец 2013 года). Как говорится, поели сладенького. Взять с такой пустышки сегодня уже нечего. Если не считать земельного участка. Производственные цеха фабрики положены в историческом центре Владивостока, и новым собственникам будет достаточно сложно перепрофилировать объект в очередной деловой офисный центр. Но это уже дело перспективы, а пока на горизонте вовсю маячит процедура банкротства ОАО "Приморский кондитер".
"Золотой Рог" ждет ответной реакции новых и старых собственников приморской кондитерской фабрики. Мы готовы выслушать их объяснение происходящих перемен.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Володя15:21, 01.04.2014#
Ничего удивительного - грабёж продолжается. Не зря же поставили своего москаля, безграмотнейшего долб. . . а, каких ещё поискать надо, и Владавиа при нём уничтожено; его давно уже надо было замочить в сортире. Если регистрация в москве, туда и деньги, то почему бы не выгнать и москалей из Приморья, нам то от них никакого толку, ведь захватили с одной целью: ликвидировать фабрику и захватить кусок земли.
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