Несладкая жизнь "Приморского кондитера"

Как стало известно "Золотому Рогу", уже больше года сладкую нишу владивостокского ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон") успешно осваивает его клон - ООО "Приморский кондитер".

Вслед за авиакомпанией "Владивосток Авиа", Приморье лишается еще одной крупной компании - "Приморского кондитера". Истории с переделом старейших предприятий Приморья наглядно свидетельствуют о том, как непросто вести бизнес на региональном уровне, если к нему проявляют интерес федеральные игроки. В случае с авиакомпанией удар по Приморью нанес "Аэрофлот", выбравший в качестве места регистрации нового дальневосточного авиаперевозчика остров Сахалин. В случае с кондитерами - столичные "Объединенные кондитеры", буквально забросавшие приморскую компанию исками по поводу спорного советского конфетного наследия.

Интересно, что и "Владивосток Авиа", и "Приморский кондитер", а также их руководители неоднократно входили в число номинантов проводимой "Золотым Рогом" Краевой Бизнес-Премии. Похоже, теперь «Золотому Рогу» впору учреждать новую номинацию - "Бизнес, который мы потеряли». И это на фоне разговоров о создании в Приморье территорий опережающего развития и чиновничьих хороводов вокруг "потенциальных инвесторов".

Продукция фабрики "Приморский кондитер" с советских времен является визитной карточкой Дальнего Востока. Сегодня ее можно встретить практически на всей территории региона: в Приморском и Хабаровском краях, Магаданской области, на Камчатке и Сахалине, даже в Якутии. Правда, за последние два года объемы отгружаемых конфет и печенья все сокращаются, а потребители с трудом разбираются в новых фантиках с хорошо известной начинкой. Все дело в том, что собственники фабрики столкнулись с атакой на "советское" наследие со стороны федеральных игроков. Речь идет о популярных марках конфет, ранее выпускавшихся под одним названием, но по всей стране, а теперь оказавшихся не наследием народа, а достоянием крупных игроков.

Арбитражный суд Приморского края отложил на 23 апреля рассмотрение иска ОАО "Рот Фронт", ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (все входят в холдинг "Объединенные кондитеры») к ОАО "Приморский кондитер" на 35 млн рублей. Иски были поданы по фактам использования сходных товарных знаков при выпуске "Примконом" конфет и печения "Барбариска", "Медвежонок", "Кот ученый", "Незабудка", "Морячка" и др. Суд также отложил на 13 мая судебное разбирательство по иску ОАО "Рот Фронт" к ООО "Торговый дом "Приморский кондитер" ("дочка" ОАО "Примкон") о взыскании 25 млн рублей компенсации за незаконное использование товарного знака. "Красный Октябрь" и "Рот Фронт" ранее уже подавали в суд на "Примкон", обвинив его в незаконном использовании товарных знаков, правообладателями которых они являются. Первоначально истцы требовали с приморской компании 135 млн рублей - по 5 млн рублей за каждый товарный знак. Арбитражный суд Приморского края в апреле 2013 года удовлетворил иск московских фабрик, взыскав с "Примкона" в пользу "Рот Фронта" 2,86 млн рублей, в пользу "Красного Октября" - 4,44 млн рублей. В рамках рассмотрения дела в апелляционной инстанции общая сумма взыскания была увеличена до 8,7 млн рублей.

Защита по-приморски

Противостояние регионалов и федералов может закончиться в пользу последних. Если не принесет свои плоды оригинальная защита приморцев.Еще в 2011 году единственным акционером ОАО "Приморский кондитер" было ЗАО "СГБ Хран" (Владивосток), акционерами которого являются известные приморские бизнесмены Александр БЕККЕР и Аркадий ГОРДИЯН, а также Феликс САСС. Все - бывшие совладельцы обанкротившегося ОАО "Владивостокский судоремонтный завод", а первые два еще и члены совета директоров ОАО "Артемовский гормолокозавод". Однако в 2012 году место "СГБ Хран" в реестре акционеров "Примкона" заняло ООО с мало о чем говорящим названием "Профит" (зарегистрировано во Владивостоке по тому же адресу что и ОАО "Примкон"). 76% в этой компании принадлежит все тому же ЗАО "СГБ Хран".

Но это еще не все. По сведениям "Золотого Рога", ОАО "Приморский кондитер" начиная с 2012 года (когда компанию уже вовсю прессовали москвичи. - Прим. авт.) последовательно сокращало выпуск продукции и в итоге досокращалось до "нуля".

Согласно отчетности "Примкона", в 2012 году фабрика выпустила 218,3 тонны кондитерских изделий, что составляет лишь… 5,5% от показателя 2011 года, когда было выпущено 3 тыс. 945,5 тонны. Компания объясняет провал прекращением выпуска товарной продукции с 1 февраля 2012 года. В итоге выручка в 2012 году упала по сравнению с 2011 годом более чем в 12 раз, до 65,777 млн рублей. Как следствие, впервые за последние годы фабрика получила убыток от продаж в размере 9,248 млн рублей (по итогам 2011 года прибыль от продаж составила 119,224 млн рублей) и 213,403 млн рублей чистого убытка.

Казалось, хуже не будет. Куда там. По итогам 2013 года доля доходов ОАО "Приморский кондитер" от выпуска кондитерских изделий в общих доходах составила 0%. За весь год компания не выпустила ни килограмма продукции. И это при том, что полки приморских магазинов по-прежнему украшали хорошо знакомые потребителю конфеты "Приморские" (марка создана после начала тяжб по "Птичьему молоку") и других наименований. С именем того же "Примкона", но уже в статусе ООО.И основным владельцем ООО "Примкон" выступает все тоже ООО "Профит". Круг, как говорится, замкнулся.

Добавим, что в конце 2012 года у руля ОАО "Приморский кондитер" встает Алексей ЗАЙЦЕВ, сменивший "СГБ Хран", до этого выполнявшую функции управляющей компании фабрики.

И получите пустышку

А что же ОАО "Приморский кондитер"? С учетом результатов от внереализационных доходов по итогам 2013 года компания получила убыток до налогообложения в сумме 18,317 млн рублей. Прочие доходы составили 430 тыс. рублей, в том числе 283 тыс. пришлось на доходы от продажи имущества. В 2013 году компания уплатила всего лишь 691 тыс. рублей налогов и взносов в бюджеты разного уровня (и это некогда один из крупнейших налогоплательщиков Приморья), налог на землю – 319 тыс. рублей.

"Основные фонды отсутствуют. Запасы отсутствуют. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 21,429 млн рублей, что по сравнению с 2012 годом больше на 12,781 млн рублей, в том числе за счет возникшей задолженности по решению судов в пользу "Объединенных кондитеров", - резюмирует компания.

По данным "Примкона" среднесписочная численность фабрики в 2012 году сократилась до... 44 человек, тогда как еще в 2011 году на рабочих местах были задействованы 519 человек. Соответственно, затраты на оплату труда сократились с 177,672 млн рублей до 13,457 млн рублей. Но в 2013 году в графе "среднесписочная численность работников" стоит лишь единичка, а затраты на оплату труда этого самого стойкого работника ОАО "Приморский кондитер" составили 0 рублей.

Как следствие, сумма чистых активов компании уже как два года отрицательная (-1,462 млн рублей на конец 2012 года, -16,382 млн рублей на конец 2013 года). Как говорится, поели сладенького. Взять с такой пустышки сегодня уже нечего. Если не считать земельного участка. Производственные цеха фабрики положены в историческом центре Владивостока, и новым собственникам будет достаточно сложно перепрофилировать объект в очередной деловой офисный центр. Но это уже дело перспективы, а пока на горизонте вовсю маячит процедура банкротства ОАО "Приморский кондитер".

"Золотой Рог" ждет ответной реакции новых и старых собственников приморской кондитерской фабрики. Мы готовы выслушать их объяснение происходящих перемен.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.