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Известный в Приморье застройщик претендует на подряд в 40 миллиардов
Во Владивостоке компания Crocus Group отметилась строительством ДВФУ, сооружение которого сопровождалось серьезными претензиями
Предполагается, что продолжение строительства космодрома «Восточный» в Амурской области не обойдется без компании долларового миллиардера Араза АГАЛАРОВА
Строительство космодрома «Восточный» продолжается темпами, которые не устраивают Правительство РФ. Свое недовольство сложившейся ситуацией в январе руководителю «Роскомсмоса» Дмитрию РОГОЗИНУ высказал премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В связи с этим «Роскосмос» отказался от услуг прежнего подрядчика – ПСО «Казань» по строительству стартового стола для пусков сверхтяжелой ракеты «Ангара». На строительство дорогостоящего объекта сметной стоимостью около 40 миллиардов рублей вне конкурса приглашается компания Crocus Group Араза АГАЛАРОВА. С большой долей вероятности, компания «по вызову» возьмется за этот и возможно другие объекты. Переговоры по этому поводу были начаты в конце февраля.
На Дальнем Востоке компания Crocus Group отметилась строительством накануне саммита АТЭС 2012 года кампуса ДВФУ, где проводился этот форум. Известно, что сооружение кампуса ДВФУ ею сопровождалось серьезными претензиями по качеству работ и по оплате труда привлеченных к ним иностранным рабочим, велось в закрытом для СМИ режиме для освещения темы. Однако серьезных претензий от заказчика компания не имела, поскольку вкладывала в строительство свои средства. В дальнейшем, когда другие участники предсаммитовского строительства обвинялись в воровстве и перерасходе средств, банкротились, а их руководители привлекались к уголовной ответственности, в отношении компании Араза Агаларова претензий не оказалось.
Однако портал Moscow Post отмечает, что серьезные претензии к компании миллиардера были и остаются у общественности и по другим ответственным объектам, за которые она бралась ранее. В частности – по строительству стадиона «Ростов-Арена» возведенному к Чемпионату мира в прошлом году. Оно сопровождалось хищениями на сотни миллионов рублей и сомнительным качеством строительства. В настоящее время компания является одним из подрядчиков строительства московской Центральной кольцевой автодороги, которое должно было завершиться в прошлом году, но сейчас ввод перенесен уже на 2020-2021 годы, а в окончательном варианте – на 2025 год.
Привлечение этой компании к строительству космодрома уже сейчас вызывает недоумение, поскольку есть серьезные сомнения в том, что Crocus Group сможет строить объекты космодрома быстро, с высоким качеством и экономно для госбюджета, с чем прежние подрядчики «Роскосмоса» не справлялись.
В этом году Правительство РФ рассчитывает серьезно ускорить строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный». Для этого совместно с «Роскосмосом» изучаются возможности для этого ускорения. И одной из принимаемых мер должен стать выбор генподрядчика по строительству второй очереди в целом. То есть, структура Араза АГАЛАРОВА может рассчитывать на то, что ее роль здесь вырастет до уровня низвергнутого ранее с этой площадки «Дальспецстроя».
Известно, что в преддверии наращивания темпов строительства «Роскосмос» также решил сменить руководство космодрома «Восточный», назначив его начальником Романа БОБКОВА, повысив его с должности заместителя начальника филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Фото с сайта Roscosmos.ru.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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