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В Приморье создадут фонд для защиты прав обманутых дольщиков
Решение проблем обманутых дольщиков в Приморском крае уже не терпит отлагательств
В Приморье создадут фонд, который займется защитой прав обманутых дольщиков и профинансирует завершение строительства жилых домов, брошенных недобросовестными застройщиками. Законопроект «О содействии развитию строительства в Приморском крае», который определяет порядок работы нового ведомства, принят в трех чтениях в среду, 27 февраля, на очередном заседании краевого Законодательного Собрания. Документ представил депутатам врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко.
Заместитель главы региона сообщил, что решение проблем обманутых дольщиков уже не терпит отлагательств. Предложенный механизм является исполнением прямого поручения Президента Владимира Путина, который 12 февраля на расширенном заседании президиума Государственного совета по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» поручил регионам изучить лучшие практики в стране и внедрить их на своей территории. Разработчики законопроекта взяли за основу опыт Татарстана, где с 2007 года после запуска некоммерческого фонда помощи обманутым дольщикам удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев.
«Люди, которые заплатили за жилье, должны получить свои квартиры, а города – избавиться от брошенных строек. Фонд будет финансировать достройку объектов и гарантирует передачу квартир обманутым дольщикам. Оставшиеся свободные квартиры в этих домах могут предоставляться гражданам в соответствии с социальными программами поддержки Приморского края. То есть они могут быть использованы для расселения аварийного жилья, предоставления квартир детям-сиротам или реализованы по программам льготного ипотечного кредитования», – отметил Константин Богданенко.
Запуск нового механизма позволит в ближайшие два года достроить семь домов в Артеме и четыре долгостроя во Владивостоке: ЖК «Лайф» в районе улицы Лесная, ЖК «Одиссей» на улице 2-я Поселковая, 3 и многоквартирные дома по адресам: улица Славянская, 17 и Пихтовая, 35 и другие. Долгожданное новоселье смогут отпраздновать 1 208 обманутых дольщиков.
Планируется, что сначала деятельность фонда будет финансироваться из краевого бюджета, а впоследствии он сможет выйти на самоокупаемость за счет реализации свободного фонда квартир и взыскания через суд денежных средств с застройщиков, которые бросили свои объекты и оставили приморцев без жилья.
«Решение проблем обманутых дольщиков не снимает ответственности с недобросовестных застройщиков. Мы будем обращаться в суд и добиваться взыскания денежных средств. Полученные деньги будут направляться на достройку домов», – рассказала генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.
Закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае» также расширяет полномочия Корпорации развития Приморского края (КРПК). Ведомство будет организовывать формирование земельных участков, находящихся в краевой собственности.
«КРПК будет обеспечивать такие земельные участки инфраструктурой, а затем предоставлять инвесторам для строительства. Это, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность нашего региона для крупных строительных компаний. Таким образом, мы сможем резко увеличить объемы ввода жилья, что поспособствует снижению стоимости квадратного метра. А это уже один из главных факторов повышения качества жизни населения в Приморском крае», – обозначил Константин Богданенко.
Он добавил, что земельные участки будут предоставляться для реализации проектов комплексной застройки, то есть возводить планируется целые микрорайоны, в которых сразу будут предусмотрены социальные объекты и вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура – парковки, детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом.
Отметим, что проект краевого закона разработан и вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания по поручению Губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Документ вступит в законную силу со дня его официального опубликования.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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