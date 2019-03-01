В Приморье за год планируют отремонтировать более 600 домов

В Приморье подрядные организации, которые нарушают условия проведения капремонта в многоквартирных домах, занесут в список недобросовестных.

Вопросы проведения капремонта многоквартирных домов в 2019 году обсуждались на встрече руководителя регионального оператора с представителями подрядных организаций. Врио генерального директора Фонда капремонта Андрей Горелов проинформировал, что в текущем году предстоит отремонтировать более 600 домов.

«Это значительный объем, и мы будем жестко работать с подрядными организациями в вопросах соблюдения сроков и качества проводимых ремонтов», — отметил Андрей Горелов.

Как рассказали подрядчики, на сроки работ могут повлиять самые разные факторы. К примеру, в процессе ремонта могут быть выявлены особенности конструктива, не учтенные в проектно-сметной документации, произойти задержка в поставке стройматериалов. Возникают и разногласия с жильцами.

«Чтобы избежать отставания, важно грамотное планирование. Концентрируйте людей и технику на приоритетных объектах, ведите диалог с собственниками, взаимодействуйте с руководством территорий. Фонд готов помогать по всем направлениям, от вас же будем требовать ответственного отношения к работе», — подчеркнул руководитель регионального оператора.

К организациям, не выполняющим условия контракта, будут применяться все меры воздействия, от штрафных санкций до расторжения договора и исключения из реестра добросовестных подрядчиков.

Напомним, на встречах Олега Кожемяко с приморцами много жалоб поступало на работу краевого фонда капремонта. Тогда глава региона заявил о необходимости смены руководства фонда и более плотной работы с муниципалитетами в вопросах капремонта жилых домов.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)