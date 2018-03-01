Люди старше 45 лет испытывают трудности с поиском новой работы

Достижение работником 45-летнего возраста является «водоразделом», после которого найти новую работу очень сложно. Об этом в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заявила эксперт по HR-брендингу HeadHunter Нина ОСОВИЦКАЯ, ссылаясь на статистику компании.

«Если мы возьмем людей, которые были трудоустроены в течение последних полугода, только 3% из них старше 45 лет. Цифра 45 для рынка труда - она очевидная абсолютно, это возраст, после которого найти новую работу вам будет очень сложно. Да, безусловно, люди с огромным опытом, социальным капиталом, большими связями - они будут востребованы, но это очень небольшой процент от того количества людей, которые на рынок труда выходят. Есть большое количество людей, которые не сделали блестящей карьеры, не стали уникальными экспертами в своей отрасли - они не востребованы рынком абсолютно», - сказала она.

«Для рынка труда это водораздел», - добавила эксперт.

При этом, по ее мнению, такое положение дел - это не норма, и это «ничем не обосновано, кроме старых стереотипов».