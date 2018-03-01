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В Приморье построят мост через пограничную реку с Китаем

01 Марта 2018, 07:54 | Приморье

Все затраты возьмет на себя китайская сторона

В Приморском крае построят новый мост через реку Гранитная (Хубутухэ) на российско-китайской границе. Мост соединит пункт пропуска «Полтавка» с российской стороны и китайский город Дуннин.

Соответствующий проект межправительственного соглашения РФ и КНР уже одобрил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Собственником сооружения на российской территории станет администрация Приморья, на китайской стороне - провинция Хэйлунцзян.

В соглашении указывается, что все затраты по проектированию и строительству моста берет на себя китайская сторона.

Мост должен быть длиной 145 метров, шириной 12 метров и обеспечить двухполосное движение.

В настоящее время перевозка грузов и пассажиров между Россией и Китаем через пункты пропуска «Полтавка» и Дуннин ведется по мосту, который был построен в 1993 году. Частые тайфуны и разливы Гранитной привели к тому, что мосту требуется капитальный ремонт с заменой насыпного полотна и пролетных строений. Без остановки движения на границе отремонтировать мост невозможно. Инициаторами возведения нового моста выступили Народное правительство провинции Хэйлунцзян (КНР) и администрация Приморского края.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газет «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: граница  дуннин  строительство  приморье  китай  мост  ремонт  международное сотрудничество  медведев 



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