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В Приморье построят мост через пограничную реку с Китаем
Все затраты возьмет на себя китайская сторона
В Приморском крае построят новый мост через реку Гранитная (Хубутухэ) на российско-китайской границе. Мост соединит пункт пропуска «Полтавка» с российской стороны и китайский город Дуннин.
Соответствующий проект межправительственного соглашения РФ и КНР уже одобрил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Собственником сооружения на российской территории станет администрация Приморья, на китайской стороне - провинция Хэйлунцзян.
В соглашении указывается, что все затраты по проектированию и строительству моста берет на себя китайская сторона.
Мост должен быть длиной 145 метров, шириной 12 метров и обеспечить двухполосное движение.
В настоящее время перевозка грузов и пассажиров между Россией и Китаем через пункты пропуска «Полтавка» и Дуннин ведется по мосту, который был построен в 1993 году. Частые тайфуны и разливы Гранитной привели к тому, что мосту требуется капитальный ремонт с заменой насыпного полотна и пролетных строений. Без остановки движения на границе отремонтировать мост невозможно. Инициаторами возведения нового моста выступили Народное правительство провинции Хэйлунцзян (КНР) и администрация Приморского края.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газет «Золотой Рог», Владивосток
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