Рабочий с дипломом вуза

Все больше специалистов с высшим образованием становятся поварами и автомеханиками

Каждый пятый работник умственного труда готов пойти в рабочие, если будет гарантия трудоустройства. Опрос проводила служба исследований HeadHunter. Самые популярные у белых воротничков рабочие специальности – кондитер, пекарь или повар. За ними следуют специальности автомеханика или автослесаря, швеи и электрика. В десятку самых привлекательных для работников с высшим образованием профессий входят столяры-краснодеревщики, наладчики, операторы конвейера и механики.

Лишь 18% респондентов – белых воротничков твердо ответили, что не собираются менять род деятельности. «Ведомости» выясняли, что это за новый трудовой ресурс, насколько он многочислен и способен ли решить проблему дефицита рабочих кадров в России.

Слишком много дипломов

В России сейчас примерно 50% экономически активного населения имеет высшее образование, по данным Росстата. Высшее образование в России сегодня стало социальной нормой, говорится в докладе Boston Consulting Group (BCG) «Россия 2025 – от кадров к талантам». Например, 14% российских продавцов и охранников имеют высшее образование. Но трудовая функция большинства занятых не требует высшего образования.

По данным опроса, белые воротнички хотят освоить рабочие специальности ради профессионального роста и увеличения дохода (51% респондентов). Они думают, что, став рабочими, смогут заработать больше, нежели в офисе. 32% респондентов говорят, что идут в рабочие, чтобы заниматься любимым делом.

Хороший автослесарь, монтажник, фрезеровщик, крановщик в Москве может получать в районе 60-80 тыс. рублей в месяц (в регионах на 15-20% ниже), а начинающий юрист - 20 тыс. рублей в месяц, говорит Илья Ильин, коммерческий директор кадрового агентства Kelly Services.

Рабочая карьера

Дмитрий ТРУДОВОЙ в 2002 году окончил Российскую правовую академию и получил диплом юриста. Он пробовал устроиться помощником адвоката, но никто не хотел брать выпускника без опыта, один адвокат даже предложил Трудовому доплачивать по 5 тыс. рублей в месяц за то, чтобы ему позволили работать с клиентами и защищать их права в суде, рассказывает Трудовой. Он возмутился и устроился слесарем на завод «Фольксваген» в Калуге на зарплату 10 тыс. рублей в месяц. Поработав слесарем, стал контролером качества. Знания законов пригодились Трудовому, когда рабочие завода стали требовать улучшения условий коллективного трудового договора. С 2009 года он занялся созданием первичной ячейки профсоюза МПРА, возглавил несколько акций протеста, стал председателем профкома. Сейчас Трудовой возглавляет территориальное отделение МПРА в Калуге, в этот профсоюз входят комитеты «Фольксвагена», «Бентелера», «Пежо-Ситроена» и других калужских автозаводов.

Старт карьеры на крупном промышленном предприятии с рабочих позиций дает определенные преимущества – глубокие знания производственного процесса, говорит Светлана НИКОЛАШИНА, руководитель департамента управления персоналом Объединенной металлургической компании. Продвижение по карьерной лестнице у сотрудника с высшим образованием идет быстрее. Нередки случаи, когда рабочий вырастает до топ-менеджера, отмечает она. Людям с высшим образованием нужно меньше времени, чтобы зарекомендовать себя и получить повышение, убеждена Николашина.

Александр ШЕВЕЛЕВ, нынешний генеральный директор «Северсталь менеджмента», по образованию инженер-механик. В 1997 году он устроился на Череповецкий металлургический комбинат слесарем-ремонтником ремонтно-инструментального цеха. Потом работал ведущим экономистом отдела стратегического планирования, исполнял обязанности заместителя начальника отдела стратегического планирования, начальника отдела развития производства. В 2002 году стал директором по техническому обеспечению Череповецкого сталепрокатного завода (позднее переименован в «Северсталь-метиз»), а в 2016 году возглавил «Северсталь менеджмент».

Люди с высшим образованием более амбициозны, чем выпускники ПТУ, и, нанявшись рабочими, трудятся лучше, чтобы продвинуться по службе и получить должность инженера, говорит представитель нефтехимической группы «Сибур». При найме на рабочие специальности «Сибур» предпочитает кандидатов с высшим образованием, потому что у компании сложное производство и оборудование, требуется соблюдение правил промышленной безопасности. Следующим шагом в карьере может быть должность инженера или переход в другие подразделения компании. С позиции рабочего до инженерно-технической должности можно вырасти за 2-4 года при наличии высшего образования, говорит представитель «Сибура».

Сейчас «Сибур» строит «Запсибнефтехим» – нефтехимический завод под Тобольском, запуск которого планируется в 2020 году. И уже набирает персонал. Из 1950 кандидатов, претендовавших на рабочие позиции на «Запсибнефтехиме», 1400 имеют дипломы вузов.

Как научиться

Устроиться на завод по рабочей специальности легко. Если у кандидата нет необходимой профессии, с ним заключается ученический договор, рассказывает представитель «Северстали». Во время обучения компания выплачивает стипендию. Длительность обучения варьируется от одного до шести месяцев. Сейчас в «Северстали» около 15% рабочих имеют высшее образование, в том числе 5% – непрофильное.

Кандидаты с высшим техническим образованием сразу получают четвертый разряд из шести возможных, объясняет представитель компании.

Многие белые воротнички получают рабочую профессию с помощью службы занятости. По данным центра занятости населения Москвы, в прошлом году обучение рабочим специальностям прошли 1,7 тыс. человек, из них 27% имели высшее образование. Белые воротнички чаще всего учились на оператора ЭВМ со знанием «1С: Предприятие», на делопроизводителя, парикмахера, флориста, слесаря-сантехника, электрогазосварщика и повара. В 2017 году служба занятости Москвы трудоустроила 5,5 тыс. человек с высшим образованием на позиции рабочих (14% от всех трудоустроенных граждан с высшим образованием).

Работодатели Москвы в прошлом году заявили 215 тыс. вакансий по рабочим профессиям, в том числе 2 700 – с требованием высшего образования (по профессиям телефонист, продавец-консультант, няня, контролер качества).

Капризный элемент

Фарид МУХАМЕТЗЯНОВ, директор по персоналу завода «Салют» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»), говорит, что рабочие с высшим образованием часто бросают производство и возвращаются к первоначальной профессии, если чем-то недовольны, потому что у них завышена самооценка. Но их можно удержать, заинтересовав горизонтальной карьерой и новой профессией, отмечает Мухаметзянов. На заводе «Салют» 700 рабочих, из них 200 – с высшим образованием. Их заработок начинается от 50 тыс. рублей в месяц.

Заместитель управляющего директора по производству Московского машиностроительного предприятия им. Чернышева Алексей ШАТИЛОВ знает много случаев, когда люди с высшим образованием так и не находили себя на производстве, но есть и обратные примеры. Шатилов привел в пример сотрудника, пришедшего на завод из Сбербанка и самостоятельно освоившего программирование станков с числовым программным управлением. «Именно благодаря ему мы реанимировали участок с оборудованием, которое долгие годы простаивало, на нем держится освоение производства деталей для новых типов двигателей», – говорит Шатилов. Однако таких случаев все же единицы, отмечает он.

Обычно в рабочие идут сотрудники с дипломами вузов, которые не видят карьерных и зарплатных перспектив на своем рабочем месте, например бухгалтеры или юристы на младших должностях. Ведь чтобы преуспеть, нужен не только диплом, но и определенные социальные качества – инициативность, ответственность, общительность, умение работать в команде, готовность учиться и переучиваться, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир ГИМПЕЛЬСОН.

В России наблюдается нехватка квалифицированных производственных специалистов, но белые воротнички, переучившиеся на рабочие специальности, проблемы не решат, полагает Оксана ОЛЕКСЮК, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Интеркомп». Это объясняется тем, что лучшие кадры все равно предпочитают делать карьеру по основной специальности и смогут в перспективе зарабатывать больше, нежели на рабочих должностях. К примеру, средняя заработная плата юрисконсульта доходит до 165 тыс. рублей, в то же время самые квалифицированные электромонтеры вряд ли будут получать больше 55 тыс. рублей, говорит эксперт.