Захват без переворота

Китайцы нашли лазейки и теперь обслуживают в России своих сограждан-туристов практически без какого-либо участия местных компаний. Наши власти лишь разводят руками…

Если два года назад весь тур поток из Китая был организован на 100% российскими туристическими компаниями (гостиницы, транспорт, питание, гид-переводчик китайского языка – гражданин РФ), то в прошлом году ситуация кардинально поменялась. В Приморье зачастую заезжают китайские группы, расселяются в якобы гостиницы, которые скорее подразумевают общежитие, в которых весь персонал – граждане КНР, границу они переходят на китайских автобусах с китайскими водителями, в автобус с ними зачастую садится либо сопровождающий, либо никто.

«О гиде-переводчике – гражданине РФ - здесь речь не идет. Но когда мы заезжаем на их территорию в рамках безвизовых групповых поездок, к нам в автобус садится китайский гид со знанием русского языка. Он обязателен», - отмечает представитель Ассоциации гидов-переводчиков Приморского края Анна ПЕСТРИКОВА.

Проблема эта, обострившаяся не так давно, вовсе не касается исключительно граничащих с Китаем регионов, она приобрела широкий размах по всей стране. Но на приграничных территориях, как, собственно, и в столичных городах, эта ситуация проявила себя с особой остротой в силу понятных причин.

Сегодня Китай переживает взрывной рост выездного туризма. По числу гостей из Поднебесной Приморье входит в тройку самых популярных регионов России. В прошлом году мы приняли около 420 тыс. туристов из соседней страны, из которых 213 тыс. – в рамках безвизовых групповых обменов. Это практически половина от общего числа иностранных туристов, посетивших наш край. Причем, поток этот растет ежегодно. По данным департамента туризма, в прошлом году в Приморском крае он вырос на 10%.

«Китайцы нашли лазейку, чтобы зафиксировать замкнутый цикл на китайскую линию. Наши туроператоры и турагенства часто выдают, по сути, только безвизовые списки», - поддержала Анна Пестрикова коллег из западных регионов, обсуждавших на конференции в Санкт-Петербурге сложившуюся ситуацию с нарастающим процессом ухода российских компаний из сегмента обслуживания китайских туристов и высказавших тревогу по поводу обновленной редакции проекта Межправительственного соглашения между РФ и КНР о безвизовых групповых поездках, которое, по мнению некоторых участников рынка, окончательно закрепит доминирующее положение китайской теневой туристической отрасли в России.

В то же время, теневая практика китайского обслуживания, по словам самих туроператоров, складывалась не без участия российских компаний. На конференции в ходе обсуждения этого вопроса было замечено, что китайский туризм является источником коррупции во многих отраслях экономики, связанных с обслуживанием.

Как пояснили Деловой газете «Золотой Рог» операторы, работающие на приморском рынке, в соответствии с Соглашением, подписанном в 2000 году, туристы из Китая и России могут посещать страны без оформления визы в составе организованной туристской группы от 5 до 50 человек на срок до 15 суток. Для этого китайский туроператор должен прислать список туристов, которых он отправляет в Россию. Его заверяет российский туроператор, после чего туристы спокойно проходят через пункты пропуска.

Собственно, тут и возникает «игра с тенью», поскольку сами китайцы принять здесь группу без российского оператора не могут. Сделать они это могут только в том случае, если на документе со списком туристов будет печать российской компании. И она появляется. А дальше, как прозвучало на конференции, «создается замкнутый кластер теневого бизнеса, и он становится недоступен к традиционным формам контроля - налоговики не видят денег, а деньги не пересекают границу РФ, оставаясь в КНР».

В какой-то степени этому теневому потоку может противостоять вступивший в силу закон о выдаче электронных виз для граждан 18 государств, в том числе Китая, которые могут посетить территорию Свободного порта Владивосток на особых условиях. Это упрощает доступ к территориям индивидуальным туристам. Правда, теневое обслуживание китайских туристов самими китайцами это нововведение вряд ли затронет. И даже более того, приморские туроператоры ждут еще большего смещения турпотока в сторону теневого обслуживания. Как заметили участники конференции, российским компаниям, обслуживающим туристов, очень сложно конкурировать с китайским теневым бизнесом, предлагающим более привлекательные цены. Очевидно, спрос на китайские услуги останется по-прежнему довольно высоким даже при их явно низком качестве. Гендиректор компании «Бест Драйв» Кира ЖУРАВСКАЯ отметила, что с 2004 года прибыль российских туроператоров, работающих с тургруппами из КНР, падает пропорционально росту числа гостей из Китая.

Возможно, повлияет в какой-то мере на эту ситуацию принятый Госдумой в третьем, окончательном чтении закон о сертификации так называемых объектов туристической индустрии. В настоящее время сертификация отечественных гостиниц является добровольной, что позволяло китайцам строить здесь свои гостиницы без каких-либо документов, фиксирующих их категорию. За скобками остается ответ на вопрос не только о том, что представляют собой эти гостиницы, но и о том, как там происходит регистрация поселившихся туристов. Закон же теперь вводит поэтапно обязательную классификацию объектов туристской индустрии на территории РФ с определенным стандартом требований для каждого набора «звезд».

Но наиболее тяжелая ситуация складывается с российскими гидами-переводчиками, которые, несмотря на рост турпотока, все чаще и чаще остаются без работы. Представитель ассоциации гидов-переводчиков китайского языка в Санкт-Петербурге заявила, что только 10% квалифицированных гидов-переводчиков китайского языка работают в северной столице по профессии.

Генеральный директор компании «Гавань-турцентр» Наталья КАЛАЧИНСКАЯ считает, что необходимо ввести обязательную аттестацию гидов-переводчиков. Сегодня эта аттестация является добровольной, что фактически позволяет обслуживать туристов специалисту, не являющимуся гидом. В то же время обязательная аттестация не только гарантировала бы качество услуги, но и позволила бы сделать сам бизнес прозрачным.

В недавнем письме, с которым Ассоциация содействия русско-китайскому туризму обратилась к главе Минкульта РФ Владимиру МЕДИНСКОМУ с просьбой не допустить подписания обновленного соглашения между Россией и Китаем, туроператоры обратили внимание на некоторые нововведения, ухудшающие эту ситуацию, угрожающую потерями рабочих мест для российских гидов-переводчиков, поскольку в роли принимающих и отправляющих сторон туроператоров смогут работать по доверенности и иностранные граждане.

Кроме того, новые правила безвизовых групповых туристических поездок, согласно законопроекта, легализуют иностранные страховые компании на рынке для туристов КНР, въезжающих в РФ, а также соглашение легализует «использование иностранной частной информационной системы, функционирующей под видом российской». Туроператоры считают, что эти нововведения направлены на «передел рынка страхования и рынка сопутствующих туристических услуг» в пользу иностранных компаний. Руководитель Ассоциации Юрий ЦУРКАН отметил, что их объединение выступает за укрепление связей с КНР, но только на равноправной основе.

Елена АБАШЕВА.