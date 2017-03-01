Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученые из Приморья сделали из кукумарии препарат против иммунодефицита
Приморские ученые изобрели лекарственный препарат из кукумарии, предназначенный для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека. Доклинические испытания лекарства уже закончены, а результаты исследования опубликованы в одном из всемирно известных и престижных научных журналов группы Nature, сообщает пресс-служба ТИБОХ ДВО РАН.
Сотрудниками ТИБОХ ДВО РАН было показано, что супернизкие дозы соединений, содержащихся в голотуриях (трепангах), активируют иммунную систему, а при их пероральном введении увеличивается устойчивость подопытных животных к различным инфекциям, тормозится рост некоторых видов опухолей, увеличивается выживаемость животных после радиоактивного облучения.
«Результатом совместных исследований специалистов из лаборатории химии морских природных соединений (зав. лабораторией - акад. Валентин Стоник) и лаборатории биоиспытаний и механизмов действия биологически активных веществ (зав. лабораторией - к.б.н. Дмитрий Аминин) стала разработка эффективного иммуностимулирующего препарата кумазида, доклинические испытания которого закончены. Этот препарат предназначен для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека. Основой препарата является кукумариозид А2-2 - наиболее активный тритерпеновый гликозид из промысловой дальневосточной голотурии кукумария японская», - отмечается в сообщении академии наук.
Исследования приморских ученых недавно были опубликованы в одном из всемирно известных и престижных научных журналов группы Nature - Scientific Reports.
Новости тематики
- Ученые из Приморья сделали из кукумарии препарат против иммунодефицита
- Ученые Приморья отправятся в исследовательскую экспедицию в Арктику в интересах одной из нефтяных компаний
- "Транснефть" организовала экскурсионный тур для студентов
- На Дальневосточном МедиаСаммите секция военной журналистики имеет первостепенное значение - Алексей Буяков
- МедиаСаммит – одно из самых значимых мероприятий для журналистов Приморья - Андрей Пушкарев
- III Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке в начале лета
- Фонд Михаила Прохорова объявил благотворительный конкурс "Академическая мобильность"
- Будущую профессию выбирают по зарплате
- Приморье и КНДР нашли общий интерес в море
- Во Владивостоке пройдет конференция по "Продажам и Маркетингу", которую нельзя пропустить
Новости раздела
- Ученые из Приморья сделали из кукумарии препарат против иммунодефицита
- Интуристы в России чаще всего болеют гриппом
- В Приморье компенсации смыло тайфуном
- Аэропорт Владивосток получил новых управленцев
- Владивосток не потянул спорткомплекс
- Авиаперелеты по Дальнему Востоку уперлись в высокую себестоимость
- Весной начнется реконструкция подпорных стен
- Четвертый краевой фестиваль борьбы "Мы вместе" прошел в День защитника Отечества
- В Приморье "хрущевки" признаны качественным жильем
- Ведущий приморский продавец электроники будет выпускать фанеру
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Во Владивостоке появится четырехбашенный жилой комплекс
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- Аэропорт Владивосток улетел в Сингапур
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
- Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
- Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Адмирал" начал плей-офф с поражения
- В Приморье готовят банкротство компании, которая учредила первого резидента Свободного порта Владивосток