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Ученые из Приморья сделали из кукумарии препарат против иммунодефицита

01 Марта 2017, 17:50 | Приморье

Приморские ученые изобрели лекарственный препарат из кукумарии, предназначенный для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека. Доклинические испытания лекарства уже закончены, а результаты исследования опубликованы в одном из всемирно известных и престижных научных журналов группы Nature, сообщает пресс-служба ТИБОХ ДВО РАН.

Сотрудниками ТИБОХ ДВО РАН было показано, что супернизкие дозы соединений, содержащихся в голотуриях (трепангах), активируют иммунную систему, а при их пероральном введении увеличивается устойчивость подопытных животных к различным инфекциям, тормозится рост некоторых видов опухолей, увеличивается выживаемость животных после радиоактивного облучения.

«Результатом совместных исследований специалистов из лаборатории химии морских природных соединений (зав. лабораторией - акад. Валентин Стоник) и лаборатории биоиспытаний и механизмов действия биологически активных веществ (зав. лабораторией - к.б.н. Дмитрий Аминин) стала разработка эффективного иммуностимулирующего препарата кумазида, доклинические испытания которого закончены. Этот препарат предназначен для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека. Основой препарата является кукумариозид А2-2 - наиболее активный тритерпеновый гликозид из промысловой дальневосточной голотурии кукумария японская», - отмечается в сообщении академии наук.

Исследования приморских ученых недавно были опубликованы в одном из всемирно известных и престижных научных журналов группы Nature - Scientific Reports.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: тибох дво ран  наука 



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