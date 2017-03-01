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Ведущий приморский продавец электроники будет выпускать фанеру
Известные во всей России выходцы из Приморья видят выгоду в малоэтажном строительстве
Ретейлер электроники DNS в рамках диверсификации бизнеса продолжает инвестировать в домостроение – недавно учрежденная компания «ДНС Лес» займется реализацией проекта по созданию в Приморье лесоперерабатывающего комбината.
«В конце этого года мы начинаем производить продукцию, которая также необходима для домостроения в Приморье, но уже на рынке малоэтажного строительства. Мы будем делать фанеру OSB и еще некоторые изделия для малоэтажного жилья. Мощности пока что тоже сравнительно небольшие порядка 50-60 кубометров такой продукции, но они наращиваемы, все зависит от рынка и потребления продукции», - сказал директор по развитию бизнеса группы компаний DNS Константин БОГДАНЕНКО на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Ранее сообщалось, что учрежденное совладельцами DNS в декабре прошлого года ООО «Домостроительный комбинат Приморье» инвестирует 772,8 млн рублей в запуск производства домокомплектов из железобетонных изделий в рамках ТОР «Надеждинская», а входящее в группу DNS ООО «Авиаполис Янковский» объявило о планах построить жилой микрорайон в поселке Новом в 30 км от Владивостока.
«Проект (ДСК – «ЗР») будет реализован к 2018 году. Мы планируем производить современные железобетонные панели. Мы хотим и сами строить, и продавать товар строительным компаниям. На первоначальном этапе проекта мощность составит от 100 тыс. кв. м в год, но там есть куда развиваться», - пояснил Константин Богданенко.
Досье «Золотого Рога»: Первый магазин DNS открылся в 1998 году во Владивостоке. В настоящее время сеть представлена более чем 1,3 тыс. магазинов более чем в 400 городах: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Помимо компьютерных супермаркетов под брендом DNS компании принадлежит дискаунтер TechnoPoint, небольшие магазины цифровой и мобильной техники Smart и гипермаркеты «Фрау Техника». У группы есть также завод по производству ноутбуков и компьютеров под Артемом и мощности по сборке персональных компьютеров в Новосибирске и Подмосковье. Согласно оценке Infoline, выручка DNS без НДС за девять месяцев 2016 года была 96,4 млрд рублей. Генеральный директор ООО «ДНС Групп» (головная компания группы) – Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, ему же принадлежит самый крупный пакет долей компании в 48,73%. Еще 44% принадлежат Юрию КАРПЦОВУ (контролирует вместе с Дмитрием Алексеевым интернет-дискаунтер «Технопоинт»), остальные доли разбиты мелкими пакетами между физлицами. Гендиректор ООО «Домостроительный комбинат Приморье» Александр ГОЛУТВИН также возглавляет ООО «Авиаполис Янковский».
«К 2014 году во всем Приморском крае было всего 20 тыс. кв. м складов класса «А». Мы (DNS – «ЗР») решили обратить внимание на эту область. Проект «Авиаполис Янковский» - это проект, подразумевающий развитие складских и производственных площадей. К середине 2017 года будет запущено более 100 тыс. кв. м современных складских площадей. За эти два года мы прошли довольно большой путь», - отметил Константин Богданенко.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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