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Интуристы в России чаще всего болеют гриппом
Путешествующие по России чаще всего страдают от болезней дыхательных путей, на них приходится 30% страховых случаев, выяснили специалисты «АльфаСтрахования», проанализировав обращения владельцев полисов путешественников по России в 2016 г.
Больше всего туристов беспокоили бронхиты, трахеиты, ларингиты, тонзиллиты, синуситы и отиты. Чуть реже (20,7%) путешественники получали различные травмы, переломы, раны и растяжения в поездках. На третьем месте оказались проблемы с зубами, стоматолога посетили 11,8% застрахованных. Немного меньше хлопот вызывали заболевания ЖКТ (5,3%), а замыкают пятерку инфекционные заболевания (3,9%).
Кроме этого, 2% туристов пострадали от приступа острого аппендицита, 1,9% - от конъюнктивита, а 1,3% - от пневмонии. Сердечные заболевания составили всего 0,9% обращений.
В целом амбулаторное лечение прошли 88% застрахованных, стационарное понадобилось 11,3%, а репатриация или эвакуация произошла в 0,8% случаев.
«Во время путешествий по России многие туристы предпочитают экономить на страховке (или попросту не знают, что ее можно приобрести), надеясь на полис обязательного медицинского страхования, который, к сожалению, в случае непредвиденных обстоятельств не сможет покрыть все расходы, - говорит Егор САФРЫГИН, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «АльфаСтрахование». - Страхование является надежным механизмом создания комфортной поездки внутри России, а полис - гарантией того, что пострадавшему всегда будет оказана квалифицированная медицинская помощь и возмещены расходы на транспорт, медикаменты и репатриацию в случае необходимости. Мы делаем акцент на сервисную составляющую. Во время поездок по России, как и в случае поездок за рубеж, путешественник по одному звонку получает квалифицированную организацию медицинской помощи, а не бегает самостоятельно по частным медицинским центрам и поликлиникам, оказавшись в чужом, пусть и русскоязычном, городе».
Программа «АльфаТревел» позволяет выбрать страховую сумму в размере 300 тыс. руб., 500 тыс. руб. или 1 млн руб. Страховое покрытие полиса путешествующего по России можно также расширить, включив дополнительное страхование от несчастного случая, потери багажа, застраховать гражданскую ответственность перед третьими лицами.
Полис для путешествующих по России начинает действовать на расстоянии не менее 90 км от административной границы населенного пункта, являющегося местом постоянного жительства гражданина РФ, а для иностранных граждан - на территории всей Российской Федерации. От полиса ОМС полис путешествующего по России отличается в первую очередь тем, что поиск клиники и врача осуществляется через сервисную компанию. Алгоритм получения медицинской помощи такой же, как и при страховании выезжающих за рубеж: клиент должен связаться с сервисной компанией, которая направит пострадавшего в медицинское учреждение. Полис покрывает также транспортные расходы. Продукты страхования путешественников избавят от дополнительных расходов, обеспечат надежную защиту и гарантированную помощь в непредвиденных ситуациях.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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