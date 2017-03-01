В Приморье компенсации смыло тайфуном

Агростраховщики Приморья, продав страховки фермерам, не получили положенных им выплат из бюджета

Приморский край всегда относился к зоне рискованного земледелия. И хотя в последнее время благодаря новым технологиям появилась возможность некоторые традиционные риски снизить, например за счет использования семян ультраранних сортов растений, природные катаклизмы, периодически возникающие в регионе, по-прежнему приносят немалые убытки сельхозпроизводителям.

Каждый раз справиться с наступающим после стихии сложным финансовым положением фермерам помогают страховые компании и бюджет. Тем более погектарная господдержка в соответствии с краевым постановлением предоставляется сельхозпроизводителю только в том случае, если он застрахует поля. Да и банк, выдавая кредит под залог будущего урожая, требует его застраховать. В общем, стимулы для покупки страховки у фермера весомые, а потому количество застрахованных площадей в последние пару лет росло небывалыми темпами.

«Мы видим реальный спрос на страхование со стороны аграриев в Приморском крае» - заверил Деловую газету «Золотой Рог» один из агростраховщиков. Очевидно, этот рост и послужил причиной той сложной ситуации, в которую в прошлом году попали и сельхозпроизводители, и страховые компании.

Нежданный рост

Как считают специалисты, проблема, выявившаяся в результате резкого скачка спроса на эти страховки, заложена, по сути, в самом порядке субсидирования страховки. Согласно этому порядку сельхозпроизводитель, заключивший договор страхования урожая, платит страховщику только половину суммы страховой премии. Вторую половину оплачивает бюджет, причем основная сумма этого платежа поступает из федерального бюджета, т.е. из 50% на счет страховщика поступает 47,5% федеральных денег и остальные 2,5% - средства краевого бюджета.

К слову сказать, другая половина стоимости страховки, которую вносит сам сельхозпроизводитель на счет страховой компании, в принципе, тоже субсидируется из краевого бюджета. Теоретически эта субсидия может достигать 40%, то есть в итоге в общей сложности страхователь тратит на страховку только 10% ее стоимости. Но в реальности так было далеко не всегда даже в финансово благополучные годы. Часто краевая субсидия сельхозпроизводителю покрывала платеж лишь частично. Как пояснили в департаменте сельского хозяйства, в приоритете у бюджета выплаты страховщику положенной половины стоимости. И только выполнив обязательства перед страховой компанией, из бюджета могут дать в том или ином объеме субсидию фермеру.

Привязанное фактически к банковским кредитам и погектарной поддержке добровольное страхование урожая выросло в последнее время, по данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, более чем на 600% от запланированного объема. «У нас по соглашению с Минсельхозом на 2016 год было предусмотрено 24,4 тыс. гектаров, а застраховали 170,6 тыс., - пояснили специалисты департамента. - Мы обращались в Минсельхоз с этой проблемой, говорили о том, что нам не хватает денег. Получается, что мы людей стимулируем страховать урожай, а субсидию нам не добавляют».

Денег не хватило

Недофинансирование началось еще в 2015 году. Уже тогда аграрии почувствовали, что складывается неблагополучная ситуация. «В 2014 году возмещение страховой премии мы получили в полном объеме, в следующем 2015-м – только 60%, а в прошлом году вообще крохи», - рассказал заместитель директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), в Приморском крае в прошлом году аграрии получили субсидий на оплату страхования урожая приблизительно в 10 раз меньше фактической потребности в господдержке данных расходов. Основная причина – «неадекватное спросу распределение средств федерального бюджета на субсидирование агрострахования для региона». Московский эксперт пояснил: «На ваш край регулярно выделяется меньше средств федерального бюджета на поддержку фактического страхования».

По данным НСА, в 2016 году в крае было застраховано порядка 30% посевных площадей, в том числе более 40% посевов основной для региона сельхозкультуры – сои. Эта культура была обеспечена страховой защитой на площади 94 тыс. га (всего в регионе высевается около 220 тыс. га данной культуры). Также в крае были заключены договоры страхования 20 тыс. га посевов кукурузы, 7,6 тыс. га риса, 6 тыс. га овса, почти 6 тыс. га яровой пшеницы, есть договоры страхования ячменя, моркови, картофеля, капусты и других культур. Всего 121 сельхозпроизводитель региона заключил на условиях господдержки 172 договора страхования урожая на общей площади 137,6 тыс. га.

Порядок нужно менять

И вот именно в такой, рекордный по количеству застрахованных площадей, год и случился тайфун «Лайонрок». Эта стихия, конечно, не принесла особо больших убытков, и ситуация в целом не была такой уж тяжелой, как это бывало в отдельные годы. Подтоплено было более 28,5 тыс. га, из них 18 тыс. га - посевы сои. По информации администрации края, урожай пострадал на 10% посевных площадей. Ситуацию осложнило совсем другое: бюджет не выполнил своих обязательств по договорам страхования с господдержкой перед страховщиками, а значит, не оплатил страховым компаниям половину стоимости страховки фермеров. Страховщики в этой ситуации объявили о том, что они приняли на себя половину обязательств по этим договорам, то есть ровно в том объеме, который был оплачен самими фермерами.

- По итогам работы 2015 и 2016 годов СК «Согласие» недополучила по договорам страхования урожая сельхозкультур с государственной поддержкой более 11 млн рублей и более 18 млн рублей соответственно, - пояснила начальник управления андеррайтинга и методологии сельскохозяйственных рисков СК «Согласие» Татьяна МЕЛЬНИКОВА. - При этом размер начисленной премии по договорам страхования урожая с господдержкой в 2015 году составил около 38,7 млн рублей и 44,2 млн рублей в 2016 году. Налицо определенное увеличение присутствия страховой компании СК «Согласие» в данном регионе. И, несмотря на наличие дебиторской задолженности, СК «Согласие» продолжит предоставлять в Приморском крае качественную страховую защиту с/х производителей.Тем не менее проблему с недофинансированием считаем одним из основных вопросов, требующих незамедлительного и комплексного решения. И здесь в первую очередь важна роль государства в решении этого вопроса. СК «Согласие» постоянно информирует все заинтересованные структуры о наличии дебиторской задолженности, ее сумме и т.д. Что касается убытков, то дебиторская задолженность влияет на размер суммы страхового возмещения, так как в случае непоступления второго взноса на дату наступления события будет применена пропорция. В случае возмещения ущерба со стороны государства, страховая компания возмещает ущерб согласно условиям заключенного договора страхования.

По данным НСА, ответственность страховщиков в сумме по всем договорам составляет почти 3,3 млрд руб. «К сожалению, в полной мере на 100% по многим договорам эта страховая защита не вступила в силу, так как данные договоры оплачены лишь частично. Такая ситуация сложилась в силу того, что государство в лице органов АПК Приморского края не выполнило своих обязательств по оплате субсидируемой части страховой премии. Хотя аграрии региона полностью оплатили свою предусмотренную законом часть стоимости полисов страхования урожая в 2016 году в размере 43 млн рублей. В то же время возможности края по поддержке агрострахования были ограничены: согласно закону о федеральном бюджете на 2016 год, Приморский край получил в начале года на субсидирование расходов аграриев на страхование посевов только 6,29 млн рублей. Фактическая потребность региона при сложившемся спросе, по нашей оценке, в 6 раз больше», - прокомментировали ситуацию в НСА.

- Данная ситуация свидетельствует, что порядок распределения субсидий на агрострахование между субъектами РФ нужно пересматривать, – сказал по этому поводу президент НСА Корней БИЖДОВ. – Получается, что аграрный регион Дальнего Востока, один из основных производителей сои в стране, подверженный частым рискам масштабных наводнений, получает субсидии на страхование урожая в меньшем объеме, чем большинство других субъектов РФ, – в том числе меньше, например, чем специализирующийся на производстве пшеницы 3 класса и кормовых культур Забайкальский край, где в 2016 г. не заключено ни одного договора страхования посевов.

Ситуация требует анализа

Кроме того, в НСА отмечают еще одну проблему, возникшую в этой связи: не имея доступа к адекватному субсидированию, приморские аграрии вынуждены приобретать неполную страховую защиту, оставляя значительную долю рисков на собственном удержании. По данным союза, значительная часть договоров страхования посевов в регионе заключена с высокими франшизами. «В итоге проблемы с субсидированием ведут к тому, что аграриям становится недоступна та страховая защита, на которую они рассчитывали», – заявил президент cоюза агростраховщиков.

- Мы страхуем полную гибель урожая, - говорит Владимир Хижинский. - В 2016 году у нас пропал урожай примерно на 30% засеянной площади. Но если посчитать то, что мы убрали и получили выручку, то выходит, что у нас нет убытка. У нас прибыль по итогам года. Поэтому как такового страхового случая нет. В этой ситуации мы выбрали для себя наименьший вариант с точки зрения финансовой нагрузки – страхование на полную гибель всех посевов. Полная гибель урожая, в общем-то, может наступить, но до настоящего времени подобного случая не было. А если страховать частично поля, то получается такая страховая премия, что страхование становится крайне невыгодным.

В этой ситуации государство приняло решение выплатить пострадавшим от тайфуна фермерам компенсацию вне системы страхования, правда, впервые привязав ее к наличию страховки у фермера. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, компенсация в этом году, в отличие от государственной помощи прошлых лет при возникавших ЧС, была выплачена только застрахованным хозяйствам. По незастрахованным правительство сейчас принимает решение. По словам Владимира Хижинского, компенсация эта в их хозяйстве составила около 25% официально зарегистрированного ущерба, то есть фактически были возмещены только прямые затраты. Страховые компании сейчас готовятся к выплатам. От того, в каком объеме государство профинансирует премии страховщикам, будет зависеть, что получат от своих страховок сельхозпроизводители.

СТАТИСТИКА

Сельхозпроизводители раскачались

Согласно данным стастистики, в Приморье прекратилось снижение производства сельского хозяйства, продолжавшееся весь последний период, начиная с октября прошлого года. Наращивание объемов сельскохозяйственной продукции в январе 2017 года позволило обеспечить рост с начала года на 15%.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за январь составил 1540,7 млн рублей. На его рост повлияло увеличение производства мяса на 44% и молока на 3%. Увеличилось поголовье свиней на 34%, крупного рогатого скота - на 1%, в том числе коров - на 0,4, при этом снизилось поголовье птицы на 13%, овец и коз - на 6%.

Елена АБАШЕВА.