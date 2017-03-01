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Аэропорт Владивосток получил новых управленцев
Новые владельцы аэропорта Владивостока в ближайшей перспективе планируют увеличение пассажиропотока как минимум в два раза после расширения маршрутной сети, в том числе за счет Японии, Китая, Вьетнама и Республики Корея. О появлении прямого рейса с Сингапуром, что было логично после появления в аэропорту инвесторов из этой страны, речи пока не идет.
На прошлой неделе консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФФИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International объявил о закрытии сделки по приобретению у АО «Международный аэропорт Шереметьево» 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта, и 52,16% АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ).
В сообщении говорится, что консорциум уже приступил к управлению аэропортом. За техническими деталями сделки остается невыясненным вопрос, какие шаги новые акционеры будут предпринимать в отношении миноритариев, среди которых присутствует и зарегистрированное в Москве АО «Кварц-Инвест», владеющее 79% акций ОАО «Хабаровкий аэропорт».
Досье "Золотого Рога": Уставный капитал АО «Международный аэропорт Владивосток» составляет 5 млн 255 тыс. 808,84 рубля, он разделен на 525 млн 580 тыс. 884 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля. Кроме пакета, принадлежавшего АО «МАШ», крупными пакетами акций владеют ООО «Аэро-Груз» (18,37%), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,2%).
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений. В 2016 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с 2015 годом - до 1,85 млн человек.
Новые владельцы рассчитывают, что в 2017 году пассажиропоток аэропорта Владивосток вырастет до 2 млн человек, в среднесрочной перспективе – до 5 млн человек.
Дополнительные возможности должен дать упрощенный въезд иностранцев на территорию Свободного порта Владивосток (СПВ), законопроект по которому принят Госдумой.
Согласно закону, электронную визу можно будет получить за четыре дня до предполагаемой поездки. Для этого понадобится минимум документов - заявка, копия паспорта и фото в электронном виде. Оформить визу можно будет через специальный сайт Министерства иностранных дел РФ, который будет готов уже к июлю 2017 года. Таким образом, первыми с электронной визой во Владивосток могут приехать участники III Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет на острове Русском 6-7 сентября.
Виза будет бесплатной. Документ строго ограничивает срок пребывания на территории России - до восьми дней без возможности его продления. Перемещаться туристы и бизнесмены смогут только по территории Свободного порта без права посещения других регионов страны.
В настоящее время готовится список стран, граждане которых смогут воспользоваться упрощенной процедурой въезда.
Инфраструктура для работы с электронными визами будет создаваться первоначально на двух погранпереходах Владивостока - в аэропорту и в морском порту. В перспективном списке - 15 погранпереходов.
Олег КЛИМЕНКО.
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