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Владивосток не потянул спорткомплекс
К началу проведения саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке на самом краю нового жилого района Снеговая Падь предполагалось ввести в строй физкультурно-спортивный комплекс (ФОК), в котором были запроектированы ледовая арена, бассейн, залы для борьбы и тяжелой атлетики, универсальная игровая площадка и прочее. Для зрителей в залах предусмотрено 1 148 мест, для машин – 400 мест на автостоянках комплекса.
Изначально скорость строительства была приличной. Но к сроку строители «Дальспецстроя», ведшие этот объект на деньги краевого и городского бюджета, ввести ФОК не смогли. Сегодня его готовность оценивается всего в 28%, а достройка – почти в 1,2 млрд рублей. Это при первоначальной стоимости объекта в 700 млн рублей и сегодняшней – 1,6 млрд. От услуг бывшего подрядчика, не выполнившего условия договора, администрация города отказалась. При этом вернуть от него неосвоенные средства не смогла даже в суде. Достраивать покинутый объект в бюджете города средств не нашлось, а краевой бюджет от дальнейшего софинансирования спорткомплекса отказался.
На минувшей неделе заместитель директора МКУ «Дирекция по строительству объектов ВГО» Светлана ФЕНДРИКОВА выступила с разъяснением сложившейся ситуации. Денег у города на достройку ФОКа по-прежнему нет, но есть потенциальные инвесторы, которые, возможно, решатся зайти на объект на условиях соглашения концессии. Построив, они должны компенсировать затраченные средства эксплуатацией здания и что-то заработать еще к своей выгоде, а затем любезно передать спорткомплекс городу. О деталях возможного концессионного соглашения, впрочем, не сообщается.
В настоящее время затраты города на спорткомплекс составляют около 1 млн рублей в год, которые идут на его охрану. Еще около 4,2 млн рублей предстоит потратить на долгосрочную консервацию объекта, если потенциальные инвесторы не решатся заняться достройкой долгожданного ФОКа.
По одной из версий, потенциальным инвестором завершения строительства ФОКа в Снеговой Пади может стать флагман стройиндустрии Дальнего Востока - ООО «Востокцемент».
Нет ли интереса к этому недострою у местной компании, которая профессионально занимается развитием сети спортивно-оздоровительных комплексов? Генеральный директор сети фитнес-клубов «Мастер Джим» Андрей МИРОПОЛЬЦЕВ на этот вопрос отвечает, что лично у него такой интерес был еще лет пять назад. Но соглашение с городом тогда не состоялось. Да и сегодня на условиях концессии его быть не может, поскольку вкладывать деньги в объект, чтобы затем передать его городу, – это инвестора не устраивает.
- Договор должен составляться так, чтобы мы свои деньги ни в коем случае не потеряли, - говорит Андрей Миропольцев. – Как бы ни менялись люди во власти. Когда мы пришли договариваться, условие было таким, что спорткомплекс становится нашим, но после его ввода в эксплуатацию несколько сот городских ребятишек могут заниматься в нем бесплатно.
По мнению руководителя сети «Мастер Джим», передача после достройки ФОКа городу может лечь дополнительными расходами бюджета Владивостока на его содержание. Поэтому ему самому выгоднее объект передать инвестору и на достройку, и во владение.
Он отметил, что, возможно, на самом деле ему выгоднее не достраивать этот ФОК, а построить за точно такие же деньги несколько других комплексов. Однако если в городской администрации состоится разговор, который устроит обе стороны, то можно и взяться.
«Но помимо разговора потребуется еще года два, чтобы перепроектировать комплекс и подготовиться к его строительству. Объект должен стать таким, каким мы его видим сами, чтобы он нормально функционировал. Возможно, что мы сможем достроить дешевле, но никто лучше нас этого сделать не сможет», - сказзал Андрей Миропольцев.
С этим, наверное, можно согласиться, потому что о деле говорит знающий его тонкости человек. Сеть «Мастер Джим» в настоящее время осуществляет строительство во Владивостоке спорткомплекса на ул. Вострецова, 36в. В четырехэтажном здании общей площадью около 8 420 кв. метров после его ввода взрослые и дети круглогодично будут заниматься фитнесом, аэробикой, силовыми тренировками и тяжелой атлетикой, функциональным тренингом, йогой, пауэрлифтингом, бодибилдингом, плаванием. Будут услуги спа. Из помещений по проекту предусмотрены тренажерный и универсальный спортзалы, залы йоги и тяжелой атлетики, раздевалки, бассейн, сауны, небольшое уютное кафе. Единовременная пропускная способность комплекса составит порядка 600 человек. Ввести его в эксплуатацию предполагается в октябре 2018 года.
Виктор КУДИНОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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