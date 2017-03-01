Авиаперелеты по Дальнему Востоку уперлись в высокую себестоимость

Дальневосточные регионы видят решение проблемы высоких тарифов на внутренние авиаперевозки в помощи государства по принципу госсубсидирования авиамаршрутов, действующего на московском направлении. В Приморье при условии господдержки готовы направить высвобождаемые средства краевого бюджета на дальнейшее развитие малой авиации.

Сегодня возможности авиакомпаний по снижению цен на свои услуги ограничены высокой себестоимостью перевозок на Дальнем Востоке: по расчетам, она на 40% выше, чем в западной части страны.

Вопрос о субсидировании внутрирегиональных перевозок в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) первой подняла Сахалинская область, считающая необходимой корректировку тарифов в сторону уменьшения на рейсах между узловыми аэропортами Дальнего Востока за счет выделения федеральных субсидий.

«Сегодня высокие цены на авиаперевозки существенно ограничивают возможности жителей ДФО в использовании воздушного транспорта, например для жителей Сахалина и Курил при посещении соседних дальневосточных регионов, расположенных на «большой земле». Кроме того, этот фактор серьезно сдерживает и развитие въездного туризма в Сахалинской области», - заявил губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.

В начале 2017 года авиабилет Москва - Сочи (Красная Поляна) - Москва можно было приобрести за 3,4 тыс. рублей, Санкт-Петербург - Сочи - Санкт-Петербург - 5,6 тыс. рублей. Авиабилеты на Дальнем Востоке обходятся значительно дороже: перелет Владивосток - Южно-Сахалинск - Владивосток на те же даты обходился минимум в 14,3 тыс. рублей, Хабаровск - Южно-Сахалинск - Хабаровск - в 13,3 тыс. рублей. И это при том, что Хабаровский и Приморский края являются основными поставщиками туристов для горнолыжного комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

«В декабре прошлого года дальневосточники забронировали большую часть номерного фонда гостиниц Южно-Сахалинска, чтобы здесь провести новогодние каникулы. Однако уже в конце месяца пошли массовые отказы. Одна из причин - авиакомпании не предоставили традиционные скидки, и перелеты оказались слишком дорогостоящими», - поясняли в правительстве Сахалина.

Сахалинские туроператоры первым делом обратились к руководству авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») с предложением применить в зимний период скидки. Но власти решили идти другим путем – государственным.

Сахалин обратился в Минвостокразвития с предложением субсидировать из федерального бюджета межрегиональные авиаперевозки внутри ДФО, а в перспективе еще и внутриобластные перевозки.

По расчетам туроператоров, для роста туристического потока в Сахалинскую область из других городов Дальнего Востока стоимость авиабилетов не должна превышать 8-10 тыс. рублей в обе стороны. При этом необходимо увеличивать частоту полетов.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время бюджет страны дотирует полеты только между так называемыми узловыми аэропортами, к числу которых на Дальнем Востоке относятся аэропорты Хабаровска, Владивостока, Якутска и Южно-Сахалинска, и неузловыми. Правительство Сахалинской области в конце прошлого года приняло решение почти в два раза сократить дотации авиакомпании «Аврора» на региональные перевозки. С 2017 года все билеты на региональные рейсы продаются по экономически обоснованной цене. Субсидия на авиаперелеты распространяется только для жителей Сахалинской области, которые могут приобретать авиабилеты на внутренних линиях примерно в три раза дешевле их реальной стоимости.

Власти Приморья за пределы региона пока не заглядывают: пока край направил в Министерство транспорта РФ предложения по включению в программу субсидирования воздушных перевозок внутрикраевых маршрутов.

Администрация Приморья предложила включить в перечень приоритетных все внутрикраевые маршруты, которые сегодня субсидируются из краевого бюджета. Речь идет о перелетах из Владивостока в Терней, Кавалерово, Пластун, Дальнегорск, Преображение, из Тернея в Светлую, Амгу, Единку и обратно, а также о маршрутах Дальнереченск - Олон - Охотничий - Единка - Самарга, Терней - Амгу - Максимовка - Усть - Соболевка - Светлая - Агзу, Терней - Амгу - Максимовка - Усть-Соболевка - Светлая - Единка - Самарга.

«Установление авиасвязей между удаленными населенными пунктами, находящимися на территории края, имеет первостепенный приоритет. Положительное решение по вопросу субсидирования позволит снизить финансовую нагрузку на региональный бюджет и направить средства на новые направления», - поясняла пресс-служба администрации региона.

Напомним, что Приморский край, в отличие от Хабаровского края и Якутии, не пошел по пути создания собственной авиакомпании. Регион просто передал в эксплуатацию «Авроре» приобретенные за счет краевого бюджета самолеты, получив взамен регулярные полеты на местных линиях.

Досье "Золотого Рога": Краевое государственное унитарное авиационное предприятие (КГУАП) «Пластун Авиа» зарегистрировано в пгт Пластун (Тернейский район, Приморского края) для обслуживания социально значимых авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера. Эксплуатантом судов малой авиации Приморья выступает авиакомпания «Аврора». В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 24 самолета: 10 Airbus A319, 11 DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. Контрольный пакет (51%) АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.

В 2015 году рейсами внутри Приморского края воспользовались 20 348 пассажиров, в 2016 году – уже 25 346 человек. Третий самолет малой авиации Приморского края был приобретен из регионального бюджета в лизинг через АО «Сбербанк Лизинг» сроком на пять лет. 50% платежей при этом компенсирует Фонд развития Дальнего Востока. По истечении пяти лет воздушное судно перейдет в собственность региона.

Предложения регионов обсуждались на совещании, которое прошло 14 февраля под председательством вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА в Москве. Губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН пошел еще дальше, предложив предоставить всем жителям ЧАО право льготного авиаперелета по субсидируемым маршрутам в течение календарного года. Для увеличения пассажиропотока между Дальним Востоком и европейской частью страны «начальник Чукотки» предложил снять ограничения на субсидирование авиабилетов по времени и возрасту для жителей субъектов, где авиация является единственным безальтернативным видом круглогодичного транспорта. На данный момент в ЧАО субсидируются пассажирские авиаперевозки, выполняемые из Москвы в Анадырь и Певек авиакомпаниями «ВИМ-Авиа» и «ЮТэйр». Стоимость перелета в одну сторону на обоих маршрутах составляет 9 тыс. рублей. Льготные билеты на маршрутах будут действовать с 1 апреля по 31 октября 2017 года.

По итогам совещания вице-премьер поручил Минтрансу пересмотреть систему субсидирования из федерального бюджета региональных воздушных перевозок пассажиров. Теперь ответный ход за регионами, которые должны подготовить документы, обосновывающие запросы.

Олег КЛИМЕНКО.