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Весной начнется реконструкция подпорных стен
Определены первые пять подпорных стен, которые реконструируют в этом году во Владивостоке. В числе первоочередных объектов - подпорные стены на ул. Окатовой, 13-17, пр-те Красного Знамени, 114, ул. Адмирала Невельского, 17, ул. Светланской, 6 и ул. Адмирала Кузнецова, 53.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, уже проведены аукционы, по итогам которых определены подрядные организации, которые выполнят реконструкцию.
В настоящее время компании-подрядчики заняты подготовкой обустройства строительных площадок и получением необходимой для проведения работ документации.
Напомним, впервые за последние десятилетия во Владивостоке ведется массовый ремонт подпорных стен. Всего в столице Приморья таких сооружений более тысячи. За 9 лет в городе отремонтированы 64 подпорные стены.
Светлана СМИРНОВА.
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