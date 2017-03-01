Четвертый краевой фестиваль борьбы "Мы вместе" прошел в День защитника Отечества

Спортивный праздник с патриотическим уклоном прошел в Уссурийске 23 февраля. Уже четвертый раз здесь проводится краевой фестиваль борьбы «Мы вместе», который посвящен памяти сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. В мероприятии приняли участие спортсмены, представляющие пять различных видов боевых искусств.

В фестивале участвовало 130 спортсменов, которые показали свои силы в тхэквондо ИТФ, греко-римской борьбе, армейском рукопашном бою, тхэквондо ВТФ и ушу саньда. В спортивном зале собрались борцы из Артема, Уссурийска, Владивостока, поселка Липовцы, а также из двух сел: Михайловки и Корсаковки.

Перед участниками соревнований с приветственными словами выступили директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ, глава УГО Николай РУДЬ, заместитель руководителя аппарата администрации края Василий МАСЮК, заместитель исполнительного директора ОАО «Приморскуголь» по персоналу Юрий ПЕТЕРС, представляющий ОАО «СУЭК», депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН. На мероприятии также присутствовали родственники погибших сотрудников МВД и силовых структур Приморья.





- Фестиваль проходит в четвертый раз, и с каждым годом количество ребят, желающих участвовать, увеличивается, что, конечно, радует. Этот спортивный праздник – показатель динамичного и всестороннего развития спорта в Уссурийске и Приморье: пять видов единоборств представлено на краевом фестивале борьбы в этом году. Возможно, в следующий раз их будет еще больше. Мероприятие посвящено памяти сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, погибших при исполнении долга, а значит, помимо популяризации спорта, фестиваль выполняет функцию патриотического воспитания молодых ребят. Проведение данного спортивного праздника стало доброй ежегодной традицией, и я хочу поблагодарить за постоянную помощь в организации фестиваля Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК - регионам», департамент физической культуры и спорта администрации Приморского края, Совет ветеранов УГО и лично Александра КУРЛИКОВА. Также я благодарен за содействие представителям силовых структур и общественных организаций края, - отметил депутат Заксобрания края Валерий Кан.

Гости фестиваля смогли посмотреть не только красивые поединки, но и концертные номера, подготовленные студентами краевого колледжа культуры.

По итогам соревнований в общекомандном зачете по греко-римской борьбе победу одержали уссурийцы, второе место закрепилось за борцами из села Корсаковка, третью ступень пьедестала поделили между собой спортсмены из Михайловки и поселка Липовцы. Первыми в тхэквондо ИТФ вновь стали жители Уссурийска, а вторыми - участники из Артема.

Евгений СИДОРОВ.