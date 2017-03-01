В Приморье "хрущевки" признаны качественным жильем

Приморские пятиэтажки простоят дольше московских

Владивосток имеет довольно большой жилищный фонд, представленный панельными и кирпичными пятиэтажками, которые строились в 60-70-е годы. Они присутствуют даже в центральной части города. И лишь одну из них, на сегодня единственную, находившуюся на ул. Жертв революции, снесли во время строительства моста через бухту Золотой Рог. Остальных эта участь пока миновала, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако разговоры о том, что сносить хрущевки придется, время от времени возникают. На минувшей неделе вновь возник повод вспомнить об этом: на встрече президента Владимира ПУТИНА и мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА шел разговор о запуске новой программы сноса московских пятиэтажек. Первая программа, рассчитанная до 2018 года, завершается. По ней будет выполнен снос 71 дома, срок жизни которым изначально был отмерен в 25 лет. Теперь под ковш предлагается пустить дома, срок жизни которым устанавливался в 50 лет, хотя специалисты утверждают, что здания при хорошем уходе и капремонте могут без проблем стоять и по 150 лет.

Предполагается, что в ходе выполнения новой московской программы сноса пятиэтажек будет ликвидировано 25 млн кв. метров морально устаревшего жилья, в котором сегодня проживает около 1,6 млн человек. Только для их переселения предстоит построить жилья в два раза больше – 50 млн квадратных метров. Бюджету города новая кампания должна обойтись примерно в 3 трлн рублей, и мэр считает, что бюджет столицы может позволить себе эти расходы.

Эксперты же предполагают, что снос и строительство могут обойтись и дороже и доставят немало хлопот, потому что переселять людей пока некуда и многие из москвичей просто категорически против какого-либо переселения. Однако столичные власти подстегнул к новой программе сноса недостаток площадей под новое строительство. Поэтому век московских пятиэтажек уже четко отмерен.

Грозит ли такая же участь в ближайшие годы пятиэтажкам Владивостока?

В администрации столицы Приморья отметили, что этот вопрос пока не рассматривается. Острой необходимости в сносе пятиэтажек пока нет: они не являются на сегодня аварийным и ветхим жилищным фондом. Кроме того, в городском бюджете на такие цели денег нет, и вряд ли они быстро появятся.

Действительно ли для Владивостока и Приморья со сносом пятиэтажек не стоит торопиться?

«Я думаю, что у нас этой проблемы на сегодня нет, - говорит главный архитектор института «Приморгражданпроект» Владимир ВОРОБЬЕВ. - В Москве действительно много пятиэтажек, которые простояли в центральных районах города по 50-70 лет. Время, когда они начинают «сыпаться», надвигается, и у них экономически выгодным становится сносить эти дома, чтобы построить что-то качеством выше. У нас же пятиэтажки в свое время сыграли очень большую роль: люди смогли вылезти из бараков. Перебраться из пятиэтажек они уже по деньгам не смогут, а так им жилье не дадут. Кроме того, многие просто не захотят переселяться в новые квартиры на новое место из привычного района, где у них все сложилось, есть дворы и все, что им надо, – под рукой».

По мнению Владимира Васильевича, форсировать переселение приморцев из пятиэтажек в современные дома нет острой необходимости. Это может быть точечно – в случаях, если тот или иной дом будет признан аварийным. Более того, некоторые из пятиэтажек, если степень их износа еще позволяет, могут быть реконструированы. Лет пятнадцать назад институт выполнял проект реконструкции микрорайона на проспекте 100-летия в районе Моргородка. Тогда было предложено надстраивать эти дома 1-2 этажами и мансардой, делать лифты и пр. В то время эта реконструкция не пошла, но это возможно делать и сегодня, учитывая, что не менее 15-20 лет все эти дома в районе ул. Овчинникова обязательно простоят. Кстати, на некоторых из них люди все же сами решили этот вопрос и построили мансарды для себя.

Еще одной причиной, по которой снос пятиэтажек во Владивостоке может потерпеть, по мнению эксперта, является то, что городское население пока практически не растет, а его растущие потребности в жилье прекрасно могут быть решены теми площадками, на которых намечено или ведется строительство нового жилья сейчас. По большому счету еще есть место и в Снеговой Пади, и на Патрокле, начинается строительство в Зеленом Углу, в районе Солнечная долина пос. Трудовое. В перспективе – строительство жилья вдоль Уссурийского залива, на о. Русском и пр. И если все это, сегодня уже намеченное, построить, то дефицита жилья в городе не будет.

Виктор КУДИНОВ.