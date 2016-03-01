Участие нотариуса в гражданско-правовых отношениях обеспечивает их безопасность

С опубликованием 29 декабря 2015 года Федерального закона № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступили в силу его основные положения, которые стали серьезным шагом в обеспечении законных интересов граждан, защиты права собственности и развития новых процедур гражданского оборота.

Ряд внесенных законом изменений касается деятельности нотариусов. О том, какие преимущества для граждан дает посещение нотариальной конторы и от каких неприятностей теперь может защитить нотариус, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата», советник юстиции I класса, заслуженный юрист РФ Виктор ПРИЩЕПА.

Когда печать нотариуса обязательна

– Виктор Павлович, сегодня актуален вопрос: в каких случаях участие нотариуса теперь необходимо при сделках с недвижимым имуществом?

– Обозначенным законом внесены изменения в значительное количество нормативных актов, в том числе Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Семейный кодекс Российской Федерации.

Теперь обязательному нотариальному удостоверению подлежат:

– сделки по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу;

– сделки по продаже земельной доли;

– сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, а также сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или опеки;

– соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака.

Кроме того, для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу продавец обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности, и сделка может быть совершена не ранее чем по истечении месяца со дня такого извещения. В случае если нотариусом будет установлено, что продавец доли представил документы, подтверждающие отказ остальных участников от покупки доли, сделка может быть совершена до истечения указанного срока. Споры же между участниками долевой собственности, возникшие при государственной регистрации права на долю в праве общей собственности, подлежат разрешению в судебном порядке.

– Что такая нотариальная поддержка, по мнению законодателя, дает участникам сделки?

- В первую очередь участие нотариуса в гражданско-правовых отношениях обеспечивает их безопасность. Впервые за последние 20 лет введена обязательная нотариальная форма в отдельные сегменты сделок с недвижимостью - наиболее сложные правоотношения, где часто происходили правонарушения. Из СМИ мы нередко слышим о том, что недееспособные граждане или сироты остались без жилья. К сожалению, такие примеры имеются и в нашем регионе, например, по данным правоохранительных органов, в конце прошлого года несколько таких случаев выявлено в г. Артеме.

Депозит нотариуса защищен от банкротства банка

Теперь в таких случаях нотариат выступает инструментом защиты прав граждан, в том числе находящихся в зоне риска, предоставляя новые, удобные и быстрые формы обслуживания в режиме «одного окна». Нотариус осуществляет полное сопровождение сделки, обеспечивает ее юридическую чистоту, проводит правовую экспертизу сделки, проверяет действительные намерения сторон, их дееспособность, составляет проект договора, удостоверяет законность самого действия и готовит документы для регистрации.

При этом граждане избавляются от необходимости сбора документов, поскольку нотариус самостоятельно запрашивает необходимые сведения в электронном виде из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и государственного кадастра недвижимости.

Данные законодательные нововведения позволяют обеспечить дополнительную защиту и гарантию прав граждан, а также сократить сроки регистрации. Так, государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов занимает три рабочих дня. Если же документы подаются непосредственно нотариусом в электронной форме через портал Росреестра, регистрация прав осуществляется не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов.

Кроме того, уже больше года имеется возможность безопасного расчета по сделкам через депозит нотариуса, который теперь стал защищенным от такой угрозы, как банкротство банка, поскольку в этой ситуации он выводится из конкурсной массы.

Участие нотариуса в сделке не просто удобно, это еще и дополнительные гарантии. Несмотря на то что нотариус действует грамотно, от возможных ошибок никто не застрахован, но при этом он несет полную имущественную ответственность. В этих целях действует трехуровневая система его страхования, чего нет у других участников рынка недвижимости, в том числе риэлторов и регистраторов. С начала нынешнего года создан Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, средства которого гарантируют выплаты компенсации гражданам и юридическим лицам, если по вине нотариуса они понесут ущерб. При этом фонд дополняет личное и коллективное страхование профессиональной деятельности нотариуса.

Красивые свидетельства уходят в прошлое

– Насколько сегодня востребована у граждан возможность оформления недвижимости через нотариуса?

– Безусловно, она имеет спрос. За прошлый год нотариусами Приморского края удостоверена 1931 сделка с недвижимым имуществом. Кроме того, значительный массив работы нотариусов связан с оформлением наследства, при том что и зарегистрировать унаследованную недвижимость также возможно через нотариуса.

Если в 2014 году нотариусами края подано в органы Росреестра 1146 заявлений о государственной регистрации прав на недвижимость в интересах граждан, то в 2015 году их количество составило 1502.

Стоит отметить, что с 1 июня прошлого года Росреестр начал регистрировать права на недвижимость в электронном виде. Данная возможность активно используется в нашем регионе, так в 2015 году нотариусами подано в электронном виде 131 заявление. Согласно информации Управления Росреестра по Приморскому краю, это пятая часть от всех поступивших к ним заявлений в электронном виде. Это также довольно высокий показатель и среди нотариальных палат Дальневосточного федерального округа.

Тем не менее мы стремимся к большим результатам. Об этом говорит и президент Федеральной нотариальной палаты Константин КОРСИК, которым поставлена задача по дальнейшему развитию электронного взаимодействия нотариата и Росреестра. Признаю, что сегодня еще остаются загвоздки программно-технического характера, но о них хорошо известно на федеральном уровне, где принимаются необходимые меры по их устранению, со своей же стороны мы конструктивно их решаем во взаимодействии с руководством Управления Росреестра по Приморскому краю.

Но перед нами стоит еще одна немаловажная задача – сломить стереотип граждан, которые желают иметь «красивое» свидетельство о регистрации права на свою недвижимость. Тем не менее уже сегодня Росреестр при выдаче данных свидетельств отказался от использования специального защищенного бланка и выдает их на простой бумаге, поскольку помимо свидетельства право подтверждается содержащимися в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество сведениями.

Более того, согласно принятому законодателем новому Федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости» с 2017 года свидетельства вообще не будут предусмотрены. Однако уже сегодня нотариус, получивший электронную выписку по результату регистрации права гражданина на приобретенную недвижимость, может предоставить ему документ как в электронном виде, так и удостоверить его равнозначность на бумажном носителе.

Тариф вновь понизили

– Многих вполне естественно волнует вопрос: окажется ли им по карману правовая помощь нотариуса?

– Конечно, когда дело касается безопасности, переплатить вряд ли возможно. Экономия в таких вещах, как оформление квартиры, опасна. Сегодня законодатель пытается повысить привлекательность нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, поскольку с участием нотариуса мошеннические схемы исключаются, повышается безопасность и чистота сделок, а следовательно, и стабильность гражданских правоотношений. В связи с этим для подобных сделок нотариальный тариф корректируется в сторону снижения и делает их еще более доступными.

С прошлого года в несколько раз были снижены нотариальные тарифы за удостоверение договоров отчуждения недвижимого имущества. Новым же законом нотариальный тариф за удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества супругу, родителям, детям и внукам, снова снижен. Так, для родственников тариф составляет 0,2%, а в случае, если стоимость имущества превышает 10 млн рублей, тариф снижен до 0,1%, но не может превышать 50 тыс. рублей. Для других лиц в расчет берется от 0,4% до 0,1% в зависимости от стоимости объекта недвижимости.

Что касается выше озвученных договоров, для которых теперь установлена обязательная нотариальная форма, то здесь государственная пошлина осталась прежней и в соответствии со ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации она установлена в размере 0,5% суммы договора, но не более 20 тыс. рублей.

Хотел бы отметить, что эти расценки существенно ниже, чем у посредников на рынке недвижимости.

Кто распорядится наследством банкрота

– Участие нотариуса теперь предусмотрено и при процедуре банкротства физических лиц, в чем оно заключается?

– С октября прошлого года начал действовать порядок признания граждан банкротами. Новым законом решен ряд вопросов, связанных с наследованием имущества таких граждан, а также предусмотрено, что производство по делу о банкротстве может быть возбуждено и после его смерти или объявления гражданина умершим.

При наличии производства по делу о банкротстве наследодателя выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до его окончания. До истечения срока принятия наследства нотариус является лицом, участвующим в процессе по делу о банкротстве гражданина, по истечении данного срока права и обязанности осуществляют принявшие наследство наследники гражданина.

В конкурсную массу, кроме задолженности, включается имущество, составляющее наследство гражданина, за исключением жилого помещения, в котором проживают лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве гражданина, и если для них такое жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания, а также если такое имущество является единственным пригодным для постоянного проживания помещением для наследника.

Опцион с нотариальным удостоверением

- Какие нововведения внес закон в сферу корпоративных отношений?

- На сегодняшний день все сделки с долями обществ с ограниченной ответственностью, а также принятие решения участников общества об увеличении уставного капитала требуют обязательного нотариального удостоверения. Расширение роли нотариата в корпоративных отношениях способствует защите прав собственника, поскольку он доказал свою эффективность в борьбе с рейдерскими и криминальными посягательствами на бизнес.

Новшеством является то, что теперь регламентирована новая процедура удостоверения нотариусом опционного договора в отношении долей с ООО: возможно выдать нотариально удостоверенную безотзывную оферту, и при наступлении определенного условия лицо, имеющее оферту, может ее акцептовать у нотариуса.

Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном капитале общества или акцепт безотзывной оферты, подает в регистрирующий орган заявление в электронной форме о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Также в целях предотвращения мошеннических действий в корпоративной сфере введена обязанность внесения в Единую информационную систему нотариата России сведений об удостоверенных нотариусом договорах отчуждения долей ООО и их залога, свидетельствовании подлинности подписи на заявлениях о внесении сведений в ЕГРЮЛ, совершении исполнительной надписи и удостоверении решений органов управления хозяйственных обществ.

Все это весьма актуально в связи с тем, что с начала года налоговые органы включены в перечень органов, которым предоставляются сведения, составляющие нотариальную тайну, и они имеют возможность проверки документов, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Вы упомянули информационную систему, с которой работают нотариусы, расскажите о ее развитии.

- В целом данная информационная система является нашим большим помощником. Благодаря ей нотариусы проверяют подлинность документов, исходящих от коллег, действительность паспортов, ограничения в дееспособности, имеют доступ к специализированным реестрам регистрационной, налоговой, миграционной и других служб, тем самым минимизируется вероятность приема фальсифицированных документов. В нее даже вносятся сканированные образы завещаний и доверенностей, а также сведения о совершении нотариальных действий органами местного самоуправления.

К 2018 году уже все нотариальные действия будут фиксироваться в Единой информационной системе, и мы к этому готовы: нотариусы Приморского края перешли на новую версию программного обеспечения, позволяющую обрабатывать постоянно увеличивающийся объем вносимой в систему информации, имеют средства электронной цифровой подписи и средства криптографической защиты, что позволяет им работать в современных условиях.

В рамках развития информационных технологий новыми положениями законодательства установлена возможность совершения нотариальных действий в электронной форме. Но для этого гражданину необходимо будет иметь и личную электронную подпись, применение которой в скором времени должно будет расшириться. В этом случае нотариус проверит предъявленный заявителем электронный документ, гражданин подпишет его своей электронно-цифровой подписью и нотариус, в свою очередь, удостоверит этот факт своей электронной подписью.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.