www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Россию и Китай объединил еще один вектор сотрудничества

01 Марта 2016, 15:40 | Приморье

Представители СМИ Приморского края с рабочим визитом посетили Яньбянь-Корейский автономный округ. Итогом пятидневной командировки российских журналистов в КНР (в составе делегации был и главный редактор деловой газеты «Золотой Рог») стало подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с китайскими коллегами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Проведение деловой встречи стало возможно после получения приглашения в адрес Приморского отделения Союза журналистов России от властей КНР. В состав русской делегации вошли 14 человек, в числе которых были главные редакторы и журналисты ведущих краевых СМИ. Возглавил группу российских представителей директор департамента информационной политики Приморского края Алексей КАЗАКОВ.

Целью встречи стало подписание двустороннего соглашения между Приморским краем и Яньбянь-Корейским автономным округом об обмене опытом и сотрудничеству в сфере журналистики.

- В России 2016 г. признан годом российско-китайских СМИ. Перед нами стоит приоритетная задача - наладить партнерские отношения с КНР в медиаиндустрии. Во-первых, это поможет журналистике Приморья получить новый виток для развития, а нашим иностранным коллегам, в свою очередь, перенять опыт русских специалистов. Во-вторых, наряду с установлением профессиональных связей откроются и новые финансовые возможности для медиабизнеса, что сыграет важную роль для экономики края, - рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН.

Во время поездки редакторы успели посетить несколько населенных пунктов округа. В каждом из них были организованы деловые встречи с властями и экскурсии по редакциям телерадисотанций и газет. Также в ходе визита членам клуба удалось обсудить общие вопросы сотрудничества КНР и России, посетить местную фармакологическую компанию, и поближе познакомиться с восточной культурой.

- Наш визит в ЯКАО получился достаточно плодотворным. Благодаря подписанию соглашения у обеих сторон сформировались идеи для последующего сотрудничества. Кто-то почерпнул для себя новые методы работы, другие задумались о возможности ведения журналистской деятельности за пределами своей страны. Другими словами, для Приморского края и Китая открываются хорошие перспективы для реализации совместных проектов, - отметила Яна Попова, руководитель Клуба главных редакторов.

Стоит отметить, что в скором времени делегация из ЯКАО приедет в Приморский край с ответным визитом. Следующая встреча российских и китайских СМИ пройдет в июне в рамках МедиаСаммита-2016.

Евгений СИДОРОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: АТР  СМИ 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru