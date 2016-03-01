Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россию и Китай объединил еще один вектор сотрудничества
Представители СМИ Приморского края с рабочим визитом посетили Яньбянь-Корейский автономный округ. Итогом пятидневной командировки российских журналистов в КНР (в составе делегации был и главный редактор деловой газеты «Золотой Рог») стало подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с китайскими коллегами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Проведение деловой встречи стало возможно после получения приглашения в адрес Приморского отделения Союза журналистов России от властей КНР. В состав русской делегации вошли 14 человек, в числе которых были главные редакторы и журналисты ведущих краевых СМИ. Возглавил группу российских представителей директор департамента информационной политики Приморского края Алексей КАЗАКОВ.
Целью встречи стало подписание двустороннего соглашения между Приморским краем и Яньбянь-Корейским автономным округом об обмене опытом и сотрудничеству в сфере журналистики.
- В России 2016 г. признан годом российско-китайских СМИ. Перед нами стоит приоритетная задача - наладить партнерские отношения с КНР в медиаиндустрии. Во-первых, это поможет журналистике Приморья получить новый виток для развития, а нашим иностранным коллегам, в свою очередь, перенять опыт русских специалистов. Во-вторых, наряду с установлением профессиональных связей откроются и новые финансовые возможности для медиабизнеса, что сыграет важную роль для экономики края, - рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН.
Во время поездки редакторы успели посетить несколько населенных пунктов округа. В каждом из них были организованы деловые встречи с властями и экскурсии по редакциям телерадисотанций и газет. Также в ходе визита членам клуба удалось обсудить общие вопросы сотрудничества КНР и России, посетить местную фармакологическую компанию, и поближе познакомиться с восточной культурой.
- Наш визит в ЯКАО получился достаточно плодотворным. Благодаря подписанию соглашения у обеих сторон сформировались идеи для последующего сотрудничества. Кто-то почерпнул для себя новые методы работы, другие задумались о возможности ведения журналистской деятельности за пределами своей страны. Другими словами, для Приморского края и Китая открываются хорошие перспективы для реализации совместных проектов, - отметила Яна Попова, руководитель Клуба главных редакторов.
Стоит отметить, что в скором времени делегация из ЯКАО приедет в Приморский край с ответным визитом. Следующая встреча российских и китайских СМИ пройдет в июне в рамках МедиаСаммита-2016.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
- Корейцы идут на перехват
- Провал резидентов
- "Соллерс" становится на подзарядку
- Железнодорожный узел в Находке ждет реконструкция
Новости раздела
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- Tele2 ломает гастрономические стереотипы на фестивале "О, да! Еда!"
- Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Пусаном
- Японские виды на Владивосток
- Море Приморья готово к приему туристов
- Жители Приморья бьют рекорды по потреблению мобильного интернета
- В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту