Россию и Китай объединил еще один вектор сотрудничества

Представители СМИ Приморского края с рабочим визитом посетили Яньбянь-Корейский автономный округ. Итогом пятидневной командировки российских журналистов в КНР (в составе делегации был и главный редактор деловой газеты «Золотой Рог») стало подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с китайскими коллегами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Проведение деловой встречи стало возможно после получения приглашения в адрес Приморского отделения Союза журналистов России от властей КНР. В состав русской делегации вошли 14 человек, в числе которых были главные редакторы и журналисты ведущих краевых СМИ. Возглавил группу российских представителей директор департамента информационной политики Приморского края Алексей КАЗАКОВ.

Целью встречи стало подписание двустороннего соглашения между Приморским краем и Яньбянь-Корейским автономным округом об обмене опытом и сотрудничеству в сфере журналистики.

- В России 2016 г. признан годом российско-китайских СМИ. Перед нами стоит приоритетная задача - наладить партнерские отношения с КНР в медиаиндустрии. Во-первых, это поможет журналистике Приморья получить новый виток для развития, а нашим иностранным коллегам, в свою очередь, перенять опыт русских специалистов. Во-вторых, наряду с установлением профессиональных связей откроются и новые финансовые возможности для медиабизнеса, что сыграет важную роль для экономики края, - рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН.

Во время поездки редакторы успели посетить несколько населенных пунктов округа. В каждом из них были организованы деловые встречи с властями и экскурсии по редакциям телерадисотанций и газет. Также в ходе визита членам клуба удалось обсудить общие вопросы сотрудничества КНР и России, посетить местную фармакологическую компанию, и поближе познакомиться с восточной культурой.

- Наш визит в ЯКАО получился достаточно плодотворным. Благодаря подписанию соглашения у обеих сторон сформировались идеи для последующего сотрудничества. Кто-то почерпнул для себя новые методы работы, другие задумались о возможности ведения журналистской деятельности за пределами своей страны. Другими словами, для Приморского края и Китая открываются хорошие перспективы для реализации совместных проектов, - отметила Яна Попова, руководитель Клуба главных редакторов.

Стоит отметить, что в скором времени делегация из ЯКАО приедет в Приморский край с ответным визитом. Следующая встреча российских и китайских СМИ пройдет в июне в рамках МедиаСаммита-2016.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.