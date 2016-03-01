Победителей XII Бизнес-Премии Приморского края определят в четырех номинациях

Целью проведения Бизнес-Премии Приморского края является выявление и награждение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

НОМИНАЦИЯ «Компания года Приморского края - 2015»

Из Положения XII Бизнес-Премии об условиях участия и критериях отбора претендентов

Целью проведения Премии «Компания года Приморского края» является выявление и награждение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества.

Задачи Премии:

- пропаганда достижений ведущих приморских компаний и менеджеров Приморского края;

- улучшение делового климата в Приморском крае;

- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании приморцев;

- повышение инвестиционной привлекательности Приморского края.

Участие в Премии не предполагает специального уведомления организаторов. Список участников открытый. В номинации «Компания года в Приморском крае» принимают участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.

При включении компаний в шорт-лист учитывались следующие показатели:

- общая рентабельность деятельности,

- динамика выручки от продаж,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли в два последних года.

При включении номинантов в ТОП-25 (полуфинал), кроме оценки финансовых показателей компаний, путем экспресс-

опроса членов Экспертного совета учитывается отраслевой приоритет бизнеса для края.

Лауреаты и обладатели Премии «Компания года Приморского края» определяются в процессе голосования членов специально созданного Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края (на веб-сайте Премии www.dv-rating.ru и с помощью специальных бюллетеней для голосования, опубликованных в газете «Золотой Рог»).

Определение лидеров. Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно для каждой из двух категорий, принимающих участие в голосовании. Компания, набравшая наибольшее количество голосов, занимает первое место, наименьшее - последнее. После ранжирования участников премии по каждой категории находится среднее значение из суммы мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края. При этом используются различные весовые коэффициенты: 0,6 - для итогов голосования членов Экспертного совета и 0,4 - для итогов открытого голосования. Компании, имеющие наилучшее значение, становятся финалистами или победителями Премии.

Топ-25 формируется до 10 марта 2016 г.

НОМИНАЦИЯ «Менеджер года Приморского края – 2015»

Из Положения XII Бизнес-Премии об условиях участия и критериях отбора претендентов

Целью проведения Премии «Менеджер года Приморского края» является выявление и награждение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества.

Задачи Премии:

- пропаганда достижений ведущих приморских компаний и менеджеров Приморского края;

- улучшение делового климата в Приморском крае;

- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании приморцев;

- повышение инвестиционной привлекательности Приморского края;

- генерация элиты эффективных управленческих кадров.

Участие в Премии не предполагает специального уведомления организаторов. Список участников открытый. В номинации «Менеджер года Приморского края» принимают участие физические лица, занимающие высшие руководящие должности в зарегистрированных и фактически работающих на территории Приморского края компаниях.

При включении компаний в шорт-лист учитывались следующие показатели:

- общая рентабельность деятельности,

- динамика выручки от продаж,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли в два последних года.

При включении менеджеров в шорт-лист, кроме оценки финансовых показателей компаний, которыми фактически руководят номинанты, проводится экспресс-опрос среди членов Экспертного совета и формирует ТОП-25 (полуфинал).

Лауреаты и обладатели Премии «Менеджер года Приморского края» определяются в процессе голосования членов специально созданного Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края (на веб-сайте Премии www.dv-rating.ru и с помощью специальных бюллетеней для голосования, опубликованных в газете «Золотой Рог»).

Определение лидеров. Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно для каждой из двух категорий, принимающих участие в голосовании. После ранжирования участников премии по каждой категории находится среднее значение из суммы мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края. При этом используются различные весовые коэффициенты: 0,6 - для итогов голосования членов Экспертного совета и 0,4 - для итогов открытого голосования. Менеджеры, имеющие наилучшее значение, становятся финалистами или победителями Премии.

ТОП-25 формируется до 10 марта 2016 г.

НОМИНАЦИЯ «Социально ответственный бизнес Приморского края»

Из Положения XII Бизнес-Премии об условиях участия и критериях отбора претендентов

Краевая Премия «Социально ответственный бизнес Приморского края» ставит своей целью утверждение в Приморском крае принципов социального партнерства бизнеса и государства и общественного согласия.

Цели конкурса:

- содействие достижению взаимопонимания и взаимодействия между обществом, бизнесом и властью;

- привлечение внимания к социальным проблемам, решение которых оказывает заметное влияние на развитие территории;

- создание атмосферы общественного согласия в обустройстве комфортной среды для жизни жителей Приморского края;

- поощрение социально значимой деятельности предприятий и предпринимателей, направленной во благо жителей Приморья.

Участие в Премии не предполагает заявочного уведомления организаторов. Список участников формируется по социально-производственным показателям и открыт для выдвижения со стороны профсоюзов предприятий и членов Экспертного совета. В номинации «Социально ответственный бизнес» принимают участие юридические лица, фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.

Формирование шорт-листа ТОП-25 в номинации «Социально ответственный бизнес» осуществляется на основе показателей официальной бухгалтерской отчетности участников за два последних года и экспресс-опроса членов Экспертного совета и отраслевых профсоюзов.

При включении предприятий в ТОП-25 учитываются следующие показатели по финансовой отчетности за последние два года:

- отсутствие задолженности по уплате налогов в прошедшем году в бюджеты Приморского края (в т.ч. муниципальный);

- средняя заработная плата за год к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по выплате заработной платы;

- социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе.

- создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров для повышения квалификации;

- безопасные условия и охрана труда и экология производства;

- участие в социальных проектах Приморского края.

Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Конечное место участника определяется как среднее значение мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края, при этом используются удельные коэффициенты: 0,5 - для итогов голосования членов Экспертного совета, 0,5 - для итогов открытого голосования.

ТОП-25 формируется до 10 марта 2016 г.

НОМИНАЦИЯ «Развивающийся бизнес Приморского края»

Из Положения XII Бизнес-Премии об условиях участия и критериях отбора претендентов

Целью проведения Бизнес-Премии «Развивающийся бизнес в Приморском крае» является выявление и награждение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества среднего бизнеса.

Задачи Премии:

- пропаганда достижений быстро развивающихся компаний среднего бизнеса Приморья;

- улучшение делового климата в Приморском крае;

- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании;

- стимулирование открытости бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Приморского края.

Участие в Бизнес-Премии предполагает заявочный характер как самовыдвижение, так и номинация со стороны членов Экспертного cовета. В номинации «Развивающийся бизнес Приморского края» могут принимать участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. Список номинантов формируется по финансово-производственным показателям компаний.

Формирование шорт-листа ТОП-25 в этой номинации осуществляется на основе показателей, рассчитанных на базе официальной бухгалтерской отчетности участников за два последних года с подтверждением отсутствия просроченной задолженности по налогам за бухгалтерский период. Шорт-лист потенциальных номинантов Премии является открытым для дополнения путем выдвижения.

При включении компаний в ТОП-25 учитываются следующие показатели:

- рост валовой выручки от продаж к предыдущему году,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли,

- отсутствие просроченной налоговой задолженности,

- короткий комментарий по внедрению прогрессивных технологий, инноваций и расширению производственной базы (основных фондов).

Лауреаты и лидер Бизнес-Премии «Развивающийся бизнес Приморского края» определяются голосованием членов специально созданного Экспертного совета с помощью бюллетеней: именных - для членов Экспертного совета, и опубликованных в газете «Золотой Рог» и на веб-сайте Бизнес-Премии - для открытого голосования жителей Приморского края.

Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно по двум категориям. Конечное место участников определяется как среднее значение мест, занятых по итогам голосования Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края, но при этом используются различные весовые коэффициенты: 0,6 – доля голосов членов Экспертного совета в конечном итоге и 0,4 – доля открытого голосования.

ТОП-25 формируется до 10 марта 2016 г.

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.