"РН-Находканефтепродукт" вновь зажег звезды

Сотрудники находкинского нефтетерминала показали творческий потенциал

В минувшую пятницу находкинский Дом культуры моряков собрал большое число гостей. И сложно было поверить, что зажигательные танцевальные номера, пробирающие до мурашек вокальные композиции, оригинальные номера исполняли не профессиональные артисты, а… нефтяники - сотрудники находкинского нефтетерминала, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Здесь прошел ежегодный отборочный тур корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды - 2016».

Досье "Золотого Рога": Корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды» - конкурс самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей дочерних структур ОАО «НК «Роснефть» - проходит с 2011 года. Его цель - формирование и совершенствование корпоративной культуры компании, объединение коллективов компаний НК «Роснефть» из разных регионов России.

Инициированный пять лет назад главным акционером предприятия - компанией «Роснефть» - конкурс пришелся по душе коллективу нефтетерминала и стал едва ли не самым любимым корпоративным мероприятием, превратившись в творческую площадку для самовыражения талантливых вокалистов, танцоров, художников, фотографов, уровень которых растет с каждым годом, ведь у многих зажегшихся «звезд» появились постоянные поклонники. К тому же победители отборочного тура по традиции отправляются на зональный этап корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Тем самым конкурс способствует сплочению коллективов участвующих в нем компаний, выявляет скрытые таланты, выводя их на «большую» сцену, а заодно повышает уровень культуры в регионах присутствия «Роснефти».

Примечательно, что фестиваль сплачивает не только коллектив предприятия, но и семьи сотрудников: их дети и родственники с большим удовольствием включаются в творческий процесс и выходят на сцену. Поддерживают нефтетерминал и подшефные - ученики профильных «Роснефть-классов» из находкинской средней школы № 9: совместные выступления за эти шесть лет стали доброй традицией. В результате если на первом отборочном туре, в 2011 году, сотрудники нефтетерминала робко заявили о себе в одной номинации (и блестяще победили на зональном этапе!), то начиная со второго конкурса активно участвуют во всех номинациях, причем число заявок растет с каждым годом.

Этот год не стал исключением. Концертных номеров было много, один ярче другого. Так, «Вокально-инструментальный жанр» блестяще представили София ДЬЯКОВА, а также Сабина и Альберт БУЦАЕВЫ. В номинации эстрадно-циркового жанра зрителей тронуло выступление Александры ЕВТУШЕНКО и Антона НОВИКОВА «Про любовь».

В номинации «Вокал» зрители очень тепло приветствовали дуэт Инны КУЗНЕЦОВОЙ и Натальи ДЕГТЯРЕНКО «Так скучала», выступления Дениса ИВАНЮКА с песней РОЗЕНБАУМА «Мы живы» и Инны КУЗНЕЦОВОЙ - «Дальний Восток». Также в конкурсе участвовали совсем юные артисты. В категории 7-13 лет всем запомнились юные вокалистки Дарья ПОЛОВИНКИНА («Под дождем»), Полина ЛОЗОВАТАЯ («Потерянная песенка»), Анна АНТОНЕНКО («Дорога»). А в категории 14-17 лет - Анастасия КРАМЕР («Аллилуйя») и Валерия ЧУЙКО, исполнившая трогательную песню «Мамины глаза», а позже очаровавшая зрителей магией восточного танца Mazegat.

Вообще, хореографическая номинация оказалась самой многочисленной по количеству заявок и очень разноплановой по стилям: этнические танцы, русско-народные, хип-хоп, современная хореография... В детской возрастной категории на сцену выходили Ольга ПОПОВА и Ольга ЧЕРТЫКОВЦЕВА с номером «Верить в мечту», Антон НУРГАЛИЕВ и Тарас ПРИЕМСКИЙ - с залихватским «Русским переплясом», Владислав ИСМАГИЛОВ удивил всех Hip-hop choreo, а Кристина ХАЛИШВИЛИ - композицией «Моя история». А во взрослой категории бурю оваций сорвал зажигательный танцевальный номер «Танцующие инженеры» в исполнении Сергея НАГИНА, Алексея ЛАТЫШЕВА, Сергея АБРАМОВА, Кирилла КОРСУКОВА и Антона НОВИКОВА.

Еще одна популярная номинация - «Отражение» - также собрала большое число заявок от участников, представивших на суд жюри и зрителей свои работы в виде рисунков, фотографий и картин. Так, ученица 10 Б Роснефть-класса Валерия ТИМАШЕВА специально к конкурсу написала картины «Любимый край» и «Девушка с павлинами», а Ольга КОНСТАНТИНОВА - «Натюрморт». В категории «Рисунки» отличились Дарья Половинкина, Елизавета АРТЕМЬЕВА и Анастасия ГРЯЗЕВА. Удивительные фотоработы представили Татьяна КАРПУХИНА, Петр МУРАТОВ, Виктор РЕБРОВ, Александр ЦЫГАНКОВ, Вера ТКАЧУК, Ирина ЧЕРНОРНОГОР и Анна АТЛАСОВА.

«Каждый год мы с коллегами не перестаем удивляться, насколько разносторонние и талантливые люди работают с нами плечом к плечу! - делится эмоциями генеральный директор ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ. - В этом году мы не стали задавать определенную тему конкурсантам, дав им возможность не ограничивать себя в творческом поиске, и это принесло отличные плоды. Не завидую членам жюри: оценивать выступления крайне сложно, потому что победы достойны все. Я очень благодарен нашему акционеру за организацию такого фестиваля. Он не только по-новому раскрывает сотрудников дочерних компаний, но невероятно сплачивает и сближает коллективы, я могу судить об этом по нашему предприятию».

Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.